Как в царском Туркестане боролись за нравственность русских женщин (история)

15:03 27.09.2019

Прачка. Фотограф Антон Киясов (г. Ростов-на-Дону)



В СССР, если верить известному афоризму, его не было.



А накануне СССР, незадолго до революции?



Если верить очевидцам - был. Причем даже на окраинах Империи. Причем даже в прессе обсуждался.



Как-то, листая подшивку "Туркестанских ведомостей", я наткнулся на занятную статью. В ней ни слова не было про Большую Игру, которая меня интересовала, но зато она хорошо показывала быт русских людей в обживаемой колонии Российской Империи - Туркестане.



Напечатана статья была в новогодние дни, накануне Рождества. Но поднимаемая тема совсем не рождественская.



На всякий случай, Маргелан (точнее - Новый Маргелан) - это будущий город Скобелев и нынешняя Фергана. Единственный в те времена город в Туркестане, с нуля построенный русскими и для русских.



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Одна из насущных нужд нашего края



Во время рождественских праздников, когда повсюду общественная и частная благотворительность стремится облегчить, хотя на время, хотя немного, нужду меньшей братии нашей, невольно приходит на мысль одно грустное явление русской жизни в Туркестане.



Явление это настоятельно требует скорой помощи, но до сих пор, кажется, не привлекло на себя внимания туркестанского общества. Мы говорим о положении жен и семейств нижних чинов, назначенных на службу в здешний край.



При незначительности русского населения туркестанских городов, притом при населении, состоящем почти исключительно из офицеров и чиновников, живущих на одно жалованье и принужденных поэтому ограничить даже самые необходимые свои расходы - лишь небольшая часть солдатских жен поступает в услужение.



Большая же часть их набрасывается на мытье белья, как на единственное средство существования, так как все прочие отрасли труда для них закрыты: шитье белья и платьев находится в руках жен мелких чиновников, которыя сошьют лучше и прочнее, чем неумелыя руки крестьянки, а во всех прочих видах труда невозможна конкуренция с местным населением.



Летом слабым подспорьем к казенному приварку является продажа кваса на улицах, но и она почта совсем отбита туземцами.



У нас, в Маргелане, при большой конкуренции желающих мыть белье, цена на стирку на одного холостаго колеблется между двумя и тремя рублями. Даже той счастливице, которой, благодаря здоровью и расторопности, удастся стирать белье на нескольких, остаются, после месячной каторжной работы, одни лишь гроши, особенно зимой, при дороговизне дров. Каково же положение тех, которыя самими обстоятельствами принуждены сидеть сложа руки! Казенной дачи, конечно, не хватает, а других средств к существованию нет. Остается один лишь путь к выходу из нужды, путь ужасный, путь, называемый безчестным, но который вряд-ли кто решится, при изложенных выше обстоятельствах назвать таковым; это - путь разврата.



Действительно, мы видим, что многия солдатския жены предаются разврату.



Развратничают они как с теми, которым моют белье, так даже и с туземцами. Нам не раз приходилось видеть, как растворяются дощечки, запирающия сартовскую лавочку, и как оттуда выходит солдатка, неся в руках фунт чаю или сверток с сахаром. Кроме чувства нравственнаго недовольства, которое возбуждается таким положением вещей в каждом из нас, оно оскорбляет также и нашу национальную гордость. В той стране, где привыкли высоко ставить женское целомудрие, где жестоко каралась супружеская неверность, начинают смотреть на каждую русскую простого звания, как на заведомую проститутку.



Посмотрим, какое-же благосостояние достигается таким тяжелым путем? Войдем в жилища солдатских жен.



Эти слободки состоят, буквально, из землянок, вырытых в грунте и со стенками такой высоты, сколько необходимо для вставки маленькаго оконца. Нечего и говорить, какая сырость и грязь царят в этих гнездах тифа и дифтерита, особенно в ненастное время, когда белье стирают и сушат в комнате. Что касается квартир, находящихся в самом городе, то они построены кое-как, немногим лучше сартовских сакель и расположены в самых глухих улицах, вблизи портерных и кабаков, в местах постояннаго разгула и разврата.



Вот нравственное и материальное положение жен наших славных туркестанских солдат. Такое положение жен нижних чинов, по нашему мнению, не безвыходно. Стоит только дать им, если не даровыя, то по крайней мере дешевыя и здоровыя помещения и тогда, при получении казеннаго приварка, жизнь солдаток будет значительно улучшена.



Устройство даровых или дешевых квартир не будет стоить так дорого, как это может показаться сначала.



Во всех городах края есть много мест, до сих пор еще никем не занятых. В Маргелане есть целыя улицы, либо совсем не застроенныя, либо застроенныя на половину. Если Туркестанское благотворительное Общество возьмет на себя инициативу помощи в, этом деле и обратится, куда следует с ходатайством, то каждый город, конечно, не откажется уступить безвозмездно часть пустопорожней земли для такого благого дела.



Население края отзовется сочувственно на призыв Благотворительнаго общеста, тем более, что это население состоит преимущественно из военных, которым дорого благосостояние солдата. Каждый военнослужащий знает, как часто бедственное семейное положение доводит и хорошаго солдата до скамьи подсудимых, бывали также случаи, что солдаты заражались сифилисом от своих-же собственных жен.



Можно надеяться, что начальство разрешит и частям войск отчислить некоторую долю сумм на это дело, тем более, что



содержатся-же при каждом батальоне хоры музыки, не положенные по штату, которые, при увлечении некоторых командиров, тратятся целыя тысячи для приобретения инструментов.



Надеюсь, что наше искреннее желание помочь несчастному положению солдаток не останется без отклика. Помощь эта будет лишь временной и не будет лишь местной; действие ея будет шире; она освободит деревни нашей России от той заразы, которую приносят с собой солдатки, приучающияся в нашем крае иметь легкий взгляд на семейную жизнь.



Туркестанец.