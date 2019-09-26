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|В Китае открылся самый большой в мире аэропорт Дасин (видео)
15:09 27.09.2019
На юге Пекина открылся новый международный аэропорт Дасин, который назван самым большим в мире. Об этом заявил 25 сентября председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Reuters.
Дасин открылся за несколько дней до начала масштабных празднований 70-летия создания Китайской народной республики. Пропускная способность аэропорта к 2025 году должна достичь 72 миллионов пассажиров ежегодно. Затем ее планируется увеличить до 100 миллионов человек.
Создание аэропорта, спроектированного в виде мифологической птицы феникс, символа счастья в Китае, обошлось в 63 миллиарда долларов и заняло почти пять лет.
Новый аэропорт должен снизить нагрузку на ныне действующий аэропорт "Столичный", находящийся на северо-востоке Пекина.