В переполненном автобусе никто не уступил место акиму Актюбинской области

15:22 27.09.2019

Владислав КОЖУХАРЬ | Актобе



В переполненном автобусе никто не уступил место акиму Актюбинской области



Большинство проблем с общественным транспортом можно решить, просто отказавшись от оплаты проезда наличными. Так считают актюбинские власти, а глава региона решил лично проверить работу общественного транспорта в час пик.



Не секрет, что из-за нынешней системы оплаты проезда в общественном транспорте значительная часть денег оседает в карманах водителя и кондукторов. Порой компания-перевозчик недополучает до 30% выручки. Полностью решить эту проблему может только переход на безналичную оплату. Для этого нужно обеспечить каждый автобус валидатором – аппаратом, который может принимать платежи с карты.



Сейчас валидаторы установлены в 53 актюбинских автобусах, на шести маршрутах. Перевозчики обещают, что до конца года маршрутов с возможностью безналичной оплаты станет больше.



Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин решил поддержать горожан своим примером и сел в первый подошедший автобус. Там и так была порядочная толчея, а после того как в салон забралась вся свита главы региона, пошевелиться стало невозможно. Растерявшиеся пассажиры не догадались уступить место уважаемому чиновнику, и Ондасын Сеилович оказался прижатым к стене водительской кабины. Для того чтобы взять плату с высокопоставленного пассажира, кондуктору пришлось выйти с валидатором на улицу.



Сразу видны некоторые неудобства, – поделился глава региона, поправляя помятую одежду. – Например, неудобно, что валидатор стоит на выходе и приходится толкаться, чтобы до него дойти. Гораздо лучше будет, если терминал поставят в середине салона, и пассажир сам сможет оплатить проезд. И зачем мне нужен билет, если я уже вышел из автобуса? Что мне с ним теперь делать?



Однако стоит учесть опыт Алматы, где возможность рассчитаться за проезд картой "Онай" существует уже несколько лет. Внедрение новой системы не прошло безболезненно. Нередко кондукторы, лишившиеся привычного источника дохода, попросту ломали устройство, а потом вступали в перепалку с обладателями карты и даже высаживали их из автобуса. Глава региона потребовал от перевозчиков изучить этот негативный опыт, чтобы не допустить таких ошибок в Актобе.



Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, областному центру необходимо 420 автобусов. Сейчас на маршрут выходят только 370. Вывод из тени упомянутых 30% средств, по мнению акимата, поможет решить проблему с нехваткой транспорта. Кроме того, для водителей будут введены новые нормативы. Теперь эффективность их работы будет оцениваться не по количеству перевезенных пассажиров, а по точности следования расписанию.