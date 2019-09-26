Фарход Махмудов назначен замглавы Администрации президента Мирзиеева

21:49 27.09.2019

Фарход Махмудов, работавший заместителем советника президента, назначен заместителем руководителя Администрации президента.



Фарход Махмудов назначен заместителем руководителя Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддина Низомиддинова по вопросам средств массовой информации, сообщило УзА.



До назначения с 20 сентября 2018 года Фарход Махмудов работал заместителем советника президента по вопросам развития СМИ, духовности и просветительства, культуры, искусства и творческих организаций, а ранее - главным редактором телеканала "Узбекистан 24".

Фарход Махмудов (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет в 1996 году по специальности "журналист". В 2008 году награжден орденом "Мехнат шухрати", в 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Узбекистана. С 1995 года работал на разных должностях в Национальной телерадиокомпании.