 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент. Военный суд приговорил экс-главу СГБ И.Абдуллаева к 18 годам заключения
21:55 27.09.2019

Бывший председатель Службы государственной безопасности Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы.

Военный суд Узбекистан огласил приговор бывшему председателю Службы государственной безопасности Ихтиеру Абдуллаеву и членам "его преступного сообщества", сообщила пресс-служба Верховного суда.
На продолжавшемся в закрытом режиме более двух месяцев судебном заседании были допрошены подсудимые, выслушаны и исследованы показания более 300 потерпевших и свидетелей, исследованы доказательства, собранные органом предварительного следствия и всесторонне проверены доводы подсудимых.
Суд признал виновным Ихтиера Абдуллаева в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями. В совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Кроме того, приговором суда осуждены: бывший заместитель председателя СГБ Джахангир Игамов к 16 годам, бывший советник председателя СГБ Алишер Ишанходжаев - 17 годам, бывший заместитель прокурора города Ташкента Еркин Абдуллаев - 14 годам, бывший заместитель начальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции Юсуфбай Ходжаев - 8 годам, бывший заместитель Генерального прокурора Гайрат Хидоятов - 5 годам, бывший заместитель председателя Верховного суда Бахадыр Дехканов - 5 годам, бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев - 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки.

Остальным 15 подсудимым также были назначены наказания "с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершенных преступлениях", говорится в сообщении.
Кроме того, суд принял "соответствующие меры, направленные на погашение причиненного подсудимыми материального вреда как государственным интересам, так и интересам юридических и физических лиц".
О начале следствия над Ихтиером Абдуллаевым Генпрокуратура официально сообщила в середине июня. По уголовному делу проходили бывший первый заместитель главы СГБ Джахонгир Игамов, бывший заместитель председателя Верховного суда Узбекистана - председатель судебной коллегии по административным делам Бахадыр Дехканов и другие лица - всего около 10 человек.
Ихтиер Абдуллаев в январе 2018 года занял пост главы СНБ, придя на смену Рустаму Иноятову, руководившему службой с 1995 года. Спустя год, в феврале 2019 года Ихтиер Абдуллаев покинул эту должность по собственному желанию.
Его уход связывался с состоянием здоровья. В частности, сообщалось, что он за последний год перенес две операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза.
Ранее, с 2015 года, он работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года - государственным советником президента.
Баходир Дехканов занимал должность заместителя председателя Верховного суда - председателя судебной коллегии по административным делам с мая 2017 года, а прежде работал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда. В феврале нынешнего года стало известно о его задержании.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569610500
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