Хотите работать в правительстве? Восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана, - С.Хасанова

00:14 28.09.2019

Хотите работать в правительстве? Становитесь министром чрезвычайных ситуаций – восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана



Правительство Кыргызстана не отличается постоянством. Регулярные отставки, бесконечная вереница премьер-министров, смена названий министерств и ведомств - отличительные черты кыргызского кабинета министров.



"Клооп" составил базу данных членов правительства, которые пришли на свои должности после смены конституции в 2010 году. Именно тогда изменился порядок назначения кабинета министров - основную роль при формировании правительства стал играть парламент, а не президент.



В нашем анализе мы отследили все кандидатуры, которые сначала одобрял парламент, а затем утверждал президент. Мы не рассматривали ротации членов кабмина после их утверждения президентом. В этом случае сменяемость чиновникова была бы значительно выше.



Изучив составы кабинета министров, публикуем восемь фактов о сменах правительства.



Первое правительство утвердили в декабре 2010 года, после смены власти в стране из-за апрельской революции. Последний состав кабмина, утвержденный президентом, начал работать с апреля 2018 года. За последние семь с половиной лет кабинет министров менялся 10 раз. Вместе с тем, за последний год состав правительства изменился наполовину, а из 12 министров сменилось восемь.



С конца 2010 года сменилось восемь премьер-министров. При этом Сариев и Жээнбеков дважды возглавляли правительство.



Самым стабильным можно назвать правительство Жанторо Сатыбалдиева - оно проработало чуть больше полутора лет. Кабинет министров Сапара Исакова продержался всего восемь месяцев.



Почти половина назначенцев - правительственные "бабочки-однодневки" - чиновники, которые занимали свой пост только в одном случае из десяти. Большинство таких людей – это вице-премьеры, министры энергетики, а также главы "министерств-однодневок". Например, министерство природных ресурсов просуществовало только два года.



Но есть и правительственные долгожители. Номер один в этом списке - Кубатбек Боронов, которого восемь раз назначали министром чрезвычайных ситуаций, а в 2018 году он дослужился до должности первого вице-премьер министра. В топ долгожителей входят Эрлан Абдылдаев, Адылбек Касымалиев, Олег Панкратов и несколько других чиновников.



С конца 2010 года только 12 женщин занимали руководящие посты в правительстве. В составе кабмина 2010 года, который одобрила Роза Отунбаева, не было ни одной женщины на постах министров, вице-премьеров и председателей комитетов.



Чаще всего меняют названия и глав министерств в социальной сфере. С 2010 года министерства труда, соцразвития и молодежи семь раз меняли свои названия. Зачастую в них просто менялся порядок существительных: Министерство труда, занятости и миграции изменилось на Министерство молодежи, труда и занятости, которое впоследствие стало Министерством труда, миграции и молодежи. Неудивительно, что число смен руководителей этих министерств самое высокое.



Парламент теряет свои позиции в назначении правительственных руководителей - все чаще президент заменяет кандидатуры, предложенные Жогорку Кенешем, на свои. Рекордсмен по этому показателю - Сооронбай Жээнбеков, который после своего избрания президентом, в 2018 году одобрил только 64% назначений парламента.



Это плохо? Да.



Частые смены руководящих чиновников в кабмине подрывают преемственность программ и снижают доверие населения к правительству. Например, по индексу доверия населения в 2018 году семь министерств получили оценку ниже средней по стране. МВД, Минэкономики и Минздрав вообще находятся в самом конце рейтинга.



От Савия Хасанова - 30 мая 2019

Редактор: Анна Капушенко