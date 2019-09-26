 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.09.2019
01:13  Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern
00:51  Армения. В орбите чужих геополитических интересов, - "НВО"
00:32  Таджикистан – Киргизия: фантомные боли распада СССР, - А.Топоров
00:25  Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений в Казахстане
00:21  А.Малахов - продажный шоумен, шовинист и расист, - кыргызы негодуют
00:18  Войны грядущего: какими они будут? Новые сценарии, задачи и последствия, - НГ
00:14  Хотите работать в правительстве? Восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана, - С.Хасанова

00:13  Талибы чувствуют себя в полной безопасности в Пакистане
Пятница, 27.09.2019
22:29  Саудиты восстановили до-дроновский уровень добычи нефти - 9,8 млн баррелей в сутки
22:25  АЭС преткновения. Кто и зачем пытается расшатать казахстано-узбекские отношения (полемика), - Б.Мусаев
21:55  Ташкент. Военный суд приговорил экс-главу СГБ И.Абдуллаева к 18 годам заключения
21:49  Фарход Махмудов назначен замглавы Администрации президента Мирзиеева
19:35  Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку, - Е.Постникова
15:22  В переполненном автобусе никто не уступил место акиму Актюбинской области Уразалину. Ухо не прокомпостировали...?
15:09  В Китае открылся самый большой в мире аэропорт Дасин (видео)
15:03  Как в царском Туркестане боролись за нравственность русских женщин (история)
15:01  Министр обороны Узбекистана впервые за 28 лет независимости посетил с визитом Таджикистан
14:58  Казаки-некрасовцы на службе у крымских ханов (история коллаборации)
14:55  Золотая Орда и Кремль. Концепция Ига снова поменялась? - Ст.Волков
14:50  Пангонг-Цо - озеро, которое делят и никак не могут поделить Китай и Индия
14:46  Три причины, по которым Узбекистану противопоказана АЭС, - А.Ильхамов
14:44  "Добрый царь" или "голый король". Что народ ждет от В.Путина? - А.Халдей
14:43  Хмеймим "халифату". Репортаж из Сирии, - В.Шурыгин
14:40  Как великие авторы и их родственники уничтожали бесценные книги, - С.Сас
14:21  Властям Кыргызстана грозят международным судом. В Бишкеке прошел очередной эко-митинг (видео)
14:13  Конец человечества. К чему нас ведет течение истории, - Александр Дугин
14:11  Диктатура "хозяев денег", - В.Катасонов
13:40  Перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ
12:53  Он сказал - "Уехали!". Зачем Елбасы "Назарбаевский старт"
12:49  Пока не все разворовал? Главе Соцфонда Киргизии Ирсалиеву предложили уволиться
11:51  "Есть такая проблема". Дарига Назарбаева созналась, что сама не может разобраться с казахским языком
10:44  На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"
09:59  Сначала - корчуем, потом - садим. В Алматы решили вновь разбить яблоневые сады
09:41  Фильтруй базар, Андрейка. КырМИД влез в скандал с рос-шоу-ведущим Малаховым
09:09  Новым де-факто хозяином Киргизии с 1/10 становится Майкл С. Парретт ("Центерра Голд Инк.")
09:07  Революция толстых: почему больше всех протестует средний класс, - С.Мардан
08:59  Китай скупает американских разведчиков "за гроши", - В.Щербаков
08:56  "Партия Аллаха" пускает корни в США, - И.Субботин
08:45  Ташкент. Освобожден и реабилитирован осужденный за госизмену на 11 лет востоковед А.Кубатин
07:02  Беседа Трампа с Зеленским обернулась сенсацией, - Т.Ивженко
01:32  Кибервойска запускают оружие массовой дезинформации. В 70 странах манипулируют общественным мнением
01:19  "Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений" - Б.Эргашев
00:45  Голь на выдумки... В Киргизии придумывают очередную Нацстратегию... теперь - "финансовой доступности"
00:43  Талибан жестко бойкотирует афган-президент-выборы
00:23  Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль, - С.Кожемякин
00:22  Куда уводят казахскую молодежь салафиты, - М.Иманбаев
00:20  Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?
00:18  Что говорят генетики о казахских родах, - Ж.Сабитов
00:08  1916 год. Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика, уроженца Туркестана А.Горковенко
Четверг, 26.09.2019
22:15  ЗамАкима Алматинской области Манзоров нашелся! - грызет шконку в СИЗО
22:12  Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Хотите работать в правительстве? Восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана, - С.Хасанова
00:14 28.09.2019

Хотите работать в правительстве? Становитесь министром чрезвычайных ситуаций – восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана

Правительство Кыргызстана не отличается постоянством. Регулярные отставки, бесконечная вереница премьер-министров, смена названий министерств и ведомств - отличительные черты кыргызского кабинета министров.

"Клооп" составил базу данных членов правительства, которые пришли на свои должности после смены конституции в 2010 году. Именно тогда изменился порядок назначения кабинета министров - основную роль при формировании правительства стал играть парламент, а не президент.

В нашем анализе мы отследили все кандидатуры, которые сначала одобрял парламент, а затем утверждал президент. Мы не рассматривали ротации членов кабмина после их утверждения президентом. В этом случае сменяемость чиновникова была бы значительно выше.

Изучив составы кабинета министров, публикуем восемь фактов о сменах правительства.

Первое правительство утвердили в декабре 2010 года, после смены власти в стране из-за апрельской революции. Последний состав кабмина, утвержденный президентом, начал работать с апреля 2018 года. За последние семь с половиной лет кабинет министров менялся 10 раз. Вместе с тем, за последний год состав правительства изменился наполовину, а из 12 министров сменилось восемь.

С конца 2010 года сменилось восемь премьер-министров. При этом Сариев и Жээнбеков дважды возглавляли правительство.

Самым стабильным можно назвать правительство Жанторо Сатыбалдиева - оно проработало чуть больше полутора лет. Кабинет министров Сапара Исакова продержался всего восемь месяцев.

Почти половина назначенцев - правительственные "бабочки-однодневки" - чиновники, которые занимали свой пост только в одном случае из десяти. Большинство таких людей – это вице-премьеры, министры энергетики, а также главы "министерств-однодневок". Например, министерство природных ресурсов просуществовало только два года.

Но есть и правительственные долгожители. Номер один в этом списке - Кубатбек Боронов, которого восемь раз назначали министром чрезвычайных ситуаций, а в 2018 году он дослужился до должности первого вице-премьер министра. В топ долгожителей входят Эрлан Абдылдаев, Адылбек Касымалиев, Олег Панкратов и несколько других чиновников.

С конца 2010 года только 12 женщин занимали руководящие посты в правительстве. В составе кабмина 2010 года, который одобрила Роза Отунбаева, не было ни одной женщины на постах министров, вице-премьеров и председателей комитетов.

Чаще всего меняют названия и глав министерств в социальной сфере. С 2010 года министерства труда, соцразвития и молодежи семь раз меняли свои названия. Зачастую в них просто менялся порядок существительных: Министерство труда, занятости и миграции изменилось на Министерство молодежи, труда и занятости, которое впоследствие стало Министерством труда, миграции и молодежи. Неудивительно, что число смен руководителей этих министерств самое высокое.

Парламент теряет свои позиции в назначении правительственных руководителей - все чаще президент заменяет кандидатуры, предложенные Жогорку Кенешем, на свои. Рекордсмен по этому показателю - Сооронбай Жээнбеков, который после своего избрания президентом, в 2018 году одобрил только 64% назначений парламента.

Это плохо? Да.

Частые смены руководящих чиновников в кабмине подрывают преемственность программ и снижают доверие населения к правительству. Например, по индексу доверия населения в 2018 году семь министерств получили оценку ниже средней по стране. МВД, Минэкономики и Минздрав вообще находятся в самом конце рейтинга.

От Савия Хасанова - 30 мая 2019
Редактор: Анна Капушенко

Источник - Kloop.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569618840
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака
- Состоялось пленарное заседание Сената
- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев
- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  