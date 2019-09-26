Войны грядущего: какими они будут? Новые сценарии, задачи и последствия, - НГ

00:18 28.09.2019 Войны грядущего: какими они будут?

Новые сценарии, задачи и последствия



Александр Сержантов, Сергей Мажуга, Владимир Лойко



Об авторе: Александр Владимирович Сержантов– доктор военных наук. Сергей Николаевич Мажуга– кандидат военных наук. Владимир Васильевич Лойко – кандидат технических наук.



Появление в Сирии российской военной группировки сорвало реализацию ливийского сценария США.



Безусловно, военные конфликты будущего, как и прошлого, будут определяться экономическими интересами различных государств в условиях борьбы за ресурсы и геополитического доминирования в стратегически важных регионах мира. От определения характера будущих войн зависит формирование военной политики, направленной на разработку параметров оптимального военного потенциала государства.



Военно?экспертное сообщество сходится во мнении, что в обозримой перспективе развязывание крупномасштабных войн маловероятно, но не исключается. Вместе с тем прогнозируются локальные войны и вооруженные конфликты с ограниченными целями, а также применение военной силы для нейтрализации военных угроз.



В этих условиях совершенствуются взгляды военно?политического руководства ведущих государств мира на применение военной силы путем развития средств вооруженной борьбы. Все изменения находят свое воплощение в развитии теоретических основ войн и вооруженных конфликтов и реализуются в концептуальных и доктринальных документах, определяющих вполне определенного противника.



Прежде всего определяются государства, с которыми, вероятно, предстоит столкнуться при защите и реализации собственных национальных интересов и оценивается степень их решимости в достижении своих целей. Учитывается их уровень развития науки и техники, которые могут обеспечить создание новых и модернизацию существующих образцов вооружения и военной техники, а также экономические возможности государства.



В дальнейшем на основе анализа тенденций в изменении характера военных конфликтов формируется сценарная база развязывания и ведения военных действий на перспективу. Но сегодня, когда происходит стирание границ между миром и войной, такого подхода явно недостаточно. Необходимо также прорабатывать не только содержание войн и вооруженных конфликтов, но и применение военной силы в межгосударственном противостоянии в интересах сдерживания потенциального агрессора от военной эскалации и срыва его усилий в достижении своих целей путем проведения гибридных действий.



Опасный ребрендинг



Сегодня изменяются значение и временные интервалы начального, последующего и завершающего периодов войны и вооруженных конфликтов. Особая роль отводится периоду, предшествующему началу военного конфликта, который характеризуется крайним обострением межгосударственных отношений в различных сферах, нарастанием военной угрозы и возникновением условий для развязывания военного конфликта.



В этот период активно и широко используются экономические, финансовые и дипломатические инструменты давления на противника. Безусловно, что такие действия всегда являлись составной частью военных конфликтов и проводились ранее. Например, еще Бисмарк в войне Пруссии с Австрией направил свои усилия на то, чтобы нанести мощный политический удар государственности Австро?Венгрии изнутри. Для этого он поддержал финансово венгерское революционное движение в Австрии, пригласил на службу талантливого венгерского генерала Клапку и кадры венгерской армии из числа военнопленных, которым представлялись все блага как военнослужащим, что создало угрозу венгерского восстания в армии Австро?Венгрии и привело к подписанию Австрией мира на условиях Бисмарка.



Однако в конфликтах прошлых лет эти меры применялись фрагментарно и зачастую не оказывали существенного влияния на его исход. В данный момент происходит их так называемый ребрендинг на новом качественном и технологическом уровне. Прежде всего это связано с развитием информационных технологий, которые реализуются в виртуальном пространстве в формах поведенческих, когнитивных, ментальных, кибернетических войн.



Сейчас они приобретают первостепенное значение в интересах создания наиболее благоприятных условий для достижения военных целей. Направленность развития информационного противоборства проявляется не столько в информационно?техническом плане, сколько в совершенствовании способов воздействия как на вооруженные силы, так и на население противника. Возрастает его активность, масштабность и агрессивность. Та сторона, которой удастся завоевать и удержать господство в виртуальной сфере, создаст условия для реализации своих национальных интересов.



Прослеживается тенденция замещения периода нарастания агрессии фазой так называемого управляемого хаоса, который предназначен для изменения главного геополитического потенциала государства – национального менталитета, культуры, морального состояния людей.



Искусственный кризис



В настоящее время противоборствующие стороны стремятся применять военную силу против ослабленного противника. Только так можно достичь своих целей без значительных потерь. Ставка делается на использование дестабилизирующих факторов в интересах искусственного создания кризисных регионов с формированием подконтрольных правительств, действующих параллельно с законной властью. Такой сценарий апробировался в Ливии, предполагался в Сирии, а сейчас реализуется в Венесуэле.



Силовое вмешательство США и их союзников в Ливии привели к фактическому разрушению государственных основ и расколу общества. Однако в Сирии своевременное появление российской группировки Вооруженных сил сорвало реализацию ливийского сценария.



Не добившись желаемого результата в Сирии, США и их союзники попытались реализовать другой подход для смены законной власти в Венесуэле. В рамках цветной революции при экономическом, информационном и дипломатическом давлении была предпринята попытка создать условия для подрыва внутриполитической обстановки и смены правительства Николаса Мадуро. Одновременно осуществлялась подготовка к применению военной силы коалиции государств под предлогом "гуманитарной интервенции". Демонстрация решительности российской стороны в поддержке легитимного правительства страны на международной арене заставила отказаться от внешней агрессии и создала предпосылки для внутриполитического диалога.



Очевидно, что кризисные ситуации становятся элементом межгосударственного противоборства, искусственно создаются в интересах реализации своих интересов в стратегически важных регионах и с целью сдерживания государства?соперника. Их урегулирование требует нестандартных подходов и различной степени применения военной силы.



Эффективным способом стабилизации кризисных ситуаций, как подчеркнул начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на ежегодной конференции Академии военных наук, является "стратегия ограниченных действий", которая представляет собой теорию и практику подготовки и применения ограниченных контингентов Вооруженных сил на удаленных ТВД в мирное время в целях защиты национальных интересов страны. Она была успешно апробирована в Сирии, где не было необходимости использовать весь военный потенциал государства.



Необходимо расширить рамки данной стратегии за счет реализации совместных мер военного и невоенного характера, а также максимально задействовать военный потенциал дружественных государств. Основными результатами будут стабилизация обстановки в регионе, поддержка легитимной власти, что позволит исключить управление и обеспечение деструктивных сил извне.



Активная фаза



Предполагается, что начало активной фазы будет обусловлено степенью ослабления или утраты боевого потенциала вооруженных сил противника, прежде всего ударного. Оно будет представлять собой непродолжительные по времени этапы массированного комплексно?избирательного воздействия, наносимого одновременно во всех сферах и по всей территории государства. Появляются новые – не только физические – сферы противоборства с новыми видами оружия, для которых приоритетным становится не физическое, а функциональное поражение противника.



Например, государство, которое является признанным лидером в области высоких технологий, создает на их основе сложную систему управления войсками и оружием для ведения военных действий. А чем сложнее система, тем больше в ней уязвимых элементов, поражение которых и позволит достичь поставленной цели.



Размываются границы между стратегическим, оперативным и тактическим уровнем действий, что предполагает ведение военных действий автономными, самодостаточными межвидовыми группировками войск (сил), которые будут способны не только безнаказанно действовать в удаленных районах (зонах), но и задействовать потенциальные возможности сил и средств, действующих в воздушно?космической сфере, на море и в киберпространстве с целью нанесения ударов по критически важным объектам, создания условий для дальнейшего развития успеха операции. При этом повышается роль сухопутных войск и расширяется спектр выполняемых ими задач.



Завершающий период



Любой военный конфликт завершается мероприятиями по восстановлению мирной жизни гражданского общества, общественно?политических, экономических и социальных структур на территории, где проходили военные действия.



В современных геополитических условиях проблема урегулирования вооруженных конфликтов стала неимоверно трудной и требует огромных усилий международного сообщества по ее решению. Постконфликтное урегулирование является важнейшим элементом дипломатии ведущих стран мира и международных политических объединений, которые рассматривают его как эффективный способ продвижения своих национальных интересов.



Показателен пример мироустройства после Второй мировой войны, когда мероприятия постконфликтного урегулирования планировались заблаговременно в ходе Тегеранской (1943), Ялтинской и Потсдамской конференций (1945). Исходя из политических целей Советского Союза, США, Великобритании и Франции результатом договоренностей стало разделение Германии на ФРГ и ГДР, где стороны проводили мероприятия постконфликтного урегулирования с учетом своих национальных интересов.



Вооруженные силы в постконфликтном урегулировании могут решать широкий спектр задач – от нейтрализации источников угрозы возобновления военного конфликта до временной замены институтов гражданского общества (систем государственного управления). Одним из важных направлений является совершенствование гуманитарных действий в целях обеспечения гражданского населения конфликтующих сторон продуктами питания, одеждой, медикаментами и другими предметами первой необходимости. Другое актуальное направление, связано с содействием в организации и проведении демократичных выборов в интересах волеизъявления населения.



Рассмотренные этапы в той или иной вариации составят основное содержание межгосударственного противоборства в обозримой перспективе, в которой вопросы прямого военного столкновения ведущих мировых держав отходит на второй план. Вместе с тем прогнозируемый характер и содержание войн и вооруженных конфликтов будущего показывает, что, несмотря на увеличение роли невоенных мер в межгосударственном противостоянии, главным остается достаточное и необходимое применение военной силы на всех этапах развития военно?политической обстановки.



Необходимо заставить вероятного противника отказаться от своих намерений или ввести временные ограничения на применение его сил и средств. Другими словами, в мирное время главная цель – не допустить создания благоприятных условий для противника, сорвать или значительно нарушить его планы, а в военное время – упредить и разгромить. Источник - НГ

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