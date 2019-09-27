А.Малахов - продажный шоумен, шовинист и расист, - кыргызы негодуют

00:21 28.09.2019

В Киргизии вызвала возмущение передача с участием Андрея Малахова, высказавшего свою точку зрения на ситуацию с резонансным ДТП с участием таксиста из этой страны, в результате которого погиб россиянин. Популярного телеведущего киргизские пользователи соцсетей обвинили в "расизме" и допустили в его адрес оскорбительные высказывания.

Kloop (Киргизия): "Сделают счастливыми весь его аул". Как Малахов разозлил Киргизию расизмом и обвинениями без доказательств



Российский телеведущий Андрей Малахов в своей передаче на государственном канале "Россия-1" обвинил гражданина Киргизии в убийстве сына российского миллиардера. Все это сопровождалось расистскими выражениями и вызвало негодование как властей Киргизии, так и пользователей соцсетей. Выпуск с упоминанием киргизстанца Исламбека Акбарова вышел вечером 24 сентября. В нем Малахов и гости студии разбирали аварию, в которой 8 июля погиб Александр Маругов, сын миллиардера Владимира Маругова. Акбаров был другим участником той аварии.

Во время телепередачи Малахов назвал ДТП заказным, а Акбарова обвинил в преднамеренном столкновении с мотоциклом Маругова. "Он пару месяцев работает в такси. Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул, родственников, и до конца их дней им не заработать таких денег там, где зарплата 10 долларов", - заявил ведущий. До конца передачи Малахов не предоставил каких-либо доказательств своей гипотезы о преднамеренном убийстве. Объяснений цифры в 100 тысяч долларов тоже не было.

Спустя три дня министерство иностранных дел Киргизии вызвало к себе советника-посланника посольства России. В МИД считают, что ведущий "некорректно" высказался о гражданине Киргизии. "Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - сообщила пресс-служба министерства. Детали разговора представителей МИД с сотрудником посольства не разглашаются.



Реакция киргизстанцев

Высказывание Малахова также вызвало бурю негативных комментариях в киргизском сегменте соцсетей. Пользователи запустили флешмоб с хештегом #MaLOHov и требуют извинений от ведущего. Последние его посты в Инстаграме подверглись бомбардировке критическими комментариями(нередко с использованием оскорблений в адрес Малахова и нецензурной брани, переходящих в том числе и в личные угрозы - прим. ред.).

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Вершина айсберга комментариев в адрес Малахова в Инстаграме:

iliyasov

Фашист, расист.

…_omar

Я приеду в РФ, стану таксистом и собью тебя

…dnva_b

Из нашего соотечественника хотят сделать какого-то наемного убийцу.

…8887

Народ, почему вы до сих пор обращаетесь к нему на вы?

…zon.pro.recruitment

Все коикаем,…чтобы этот (Малахова) аккаутн заблокировали.

…zi87

Спустись на землю, Андрюша. Не зная человека, ты не имеешь право его оскорблять, а народ и подавно!

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Депутат парламента Киргизии Эльвира Сурабалдиева считает, что Малахов оскорбил эту страну. "Малахов был не просто высокомерен, он в самом уничижительном варианте высказался про целую нацию, тем самым оскорбив нашу страну. И это говорит гражданин России, страны, которую мы считаем своим стратегическим партнером, и язык который мы признали официальным языком КР. Шовинизм", - написала она в Твиттере.

Другой парламентарий, Кожобек Рыспаев, поднял вопрос о высказывании Малахова на последнем заседании Жогорку Кенеша. Фракция "Онугуу-Прогресс" после этого заседания выпустила заявление, в котором назвала ведущего "продажным шоуменом и неприкрытым шовинистом".

"Слова были неправильно поняты"



Малахов не стал извиняться за свои слова, но выпустил 27 сентября колонку в бульварном издании StarHit.ru, в котором он работает главным редактором. Ведущий заявил, что никогда не мог себе представить, что его "личное мнение может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии". Малахов написал, что его слова "неправильно поняли" и что он сожалеет об этом. Акбарову, в свою очередь, никогда не предъявлялись обвинения в убийстве - ему грозит до 5 лет лишения свободы за "ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека".



От редакции "Клоопа": почему мы называем слова Малахова расистскими?

Основной расистский нарратив в словах Малахова - это то, что во время передачи он делает регулярные отсылки к стране его [Акбарова] происхождения. Самое же проблемное выражение Малахова - использование фразы "весь аул", когда он говорит о том, кто выиграет от воображаемых 100 тысяч долларов. Слово "аул" - очень специфическое для русского языка. Вообще-то это перевод слова "село", но используется оно, когда важно подчеркнуть, что это село, в котором живут небелые люди - кавказцы, например, или азиаты. Когда слово "аул", еще и в пренебрежительном тоне, использует белый ведущий - это расизм.

Евгения Михайлиди



Оригинал публикации: "Сделают счастливыми весь его аул". Как Малахов разозлил Киргизию расизмом и обвинениями без доказательств

Опубликовано 27/09/2019