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|Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений в Казахстане
00:25 28.09.2019
27 сентября 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
В Казахстане во время совместных учений ракетных войск и артиллерии на полигоне "Сарышаган" военнослужащие Сил воздушной обороны Кыргызстана потеряли три ракеты. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что всего на учения от зенитно-ракетной бригады КР повезли восемь ракет С-125 и С-75.
"Пять из восьми ракет выстрелили, три якобы нет. Последние должны были вернуться назад, но по дороге они пропали. Известно, что данный факт проверяет Военная прокуратура", - заявили редакции.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Кыргызстана отрицают факт пропажи ракет. По данным ведомства, во время учений на полигоне "Сарышаган" несколько боеприпасов признаны непригодными.
"Каждый боеприпас во время учений проверяется. Несколько штук вызывали сомнения, поэтому они были уничтожены. Имеется акт об уничтожении", - прокомментировали в Генштабе.