Армения. В орбите чужих геополитических интересов, - "НВО"

00:51 28.09.2019 В орбите чужих геополитических интересов

США пытаются превратить Армению в свой плацдарм



Сурен Ионисян, Михаил Спасский

Об авторе: Сурен Аганесович Ионисян - политолог. Михаил Иванович Спасский – журналист.



В последнее десятилетие ряд стран постсоветского пространства прошли через горнило бархатной революции (самый яркий пример – Украина). У народов, которые традиционно имели общую с Россией историю и морально-духовные ценности, заново переписывается история, в которой роль Москвы рисуется исключительно в неприглядном аспекте. Через мощную комплексную обработку сознания западными политтехнологами внушается ненависть к России.



Жертвой такой обработки стал и армянский народ. В апреле 2018 года в результате политической аферы под названием "бархатная революция" экс-президент Серж Саргсян передал власть Николу Пашиняну. Но через полтора года после этого события Армения так и не стала демократической страной, а превратилась в авторитарное государство, где главенствуют не Конституция и законы Армении, а всем верховодят уставы западных неправительственных организаций (НПО). Армения оказалась в орбите геополитических интересов Соединенных Штатов Америки со всеми вытекающими последствиями для культуры, экономики и традиционных ценностей.



Армения в паутине НКО



Дело в том, что с 2010 по 2017 год экс-президент Армении Серж Саргсян преднамеренно наводнял Армению западными НКО, фондами, сектами, он сдал Армению под полный протекторат США. Цель понятна – ослабление армянской государственности через девальвацию традиционных для Армении христианских ценностей, разрушение жизненного уклада семейных и многовековых традиций народа. По сути, это терроризм в отношении национального самосознания.



Россия традиционно устанавливает отношения и поддерживает контакт с правительствами стран постсоветского пространства, не навязывая свои правила. А США работают непосредственно с народом, используя широкий арсенал методов, в том числе грязных. Находят молодых, амбициозных потенциальных лидеров общественного мнения. Обучают, напитывают нужным идейным содержанием и таким образом формируют новую элиту с нуля.



В Армении работает фонд известного специалиста по уничтожению государств Джорджа Сороса "Открытое общество Армения", а также такие секты, как "Свидетели Иеговы", "Церковь Слово Жизни", мормоны. Эти секты имеют в Армении более 200 тыс. прихожан, и это при общем населении страны в 2,5 млн человек.



По имеющимся данным, в Армении зарегистрированы и работают более 3,5 тыс. НКО, большинство из которых финансируется правительствами западных стран, по большей части США, Францией, Великобританией.



В действующей власти Армении работают сотрудники западных НКО: вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности Акоб Аршакян, министр здравоохранения Арсен Торосян, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян (лоббист ЛГБТ-сообщества в Армении), министр труда и социальных вопросов Эаруи Батоян, министр юстиции Рустам Бадасян, министр окружающей среды Эрик Григорян, руководитель аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, вице-спикер парламента Ален Симонян, вице-спикер парламента Армении Лена Назарян, руководитель комитета по международным делам парламента Армении Рубен Рубинян и многие другие. Вся власть Армении отдана сотрудникам западных НКО, которые являются агентами специальных служб США, Великобритании, Франции. В контексте российско-армянских отношений правительство Никола Пашиняна ведет себя непредсказуемо. По всем признакам видно, что без соответствующей инструкции из Госдепа США это правительство неправомочно принимать какие-либо решение.



Разделение народа



Революционное правительство Армении не собирается интегрировать во властные структуры представителей армянской диаспоры РФ. По имеющейся информации, Госдеп США категорически запретил включать в состав правительства Армении российских армян. Армянская диаспора РФ – это коренные жители Армянской ССР или Республики Армения, а не французская или американская диаспора. Назначение комиссаром по диаспоре американского гражданина Заре Синаняна – очередная пощечина российской армянской диаспоре. Всем понятно, что человек, долгое время занимавший пост мэра города в США, далек от российской армянской диаспоры. Он, как говорится, просто обязан иметь контакты с ЦРУ и под прикрытием данной должности вполне может осуществлять разведывательную деятельность в России. Режим Пашиняна и его инструкторы пытаются разделить армянский народ. Уже более года в Армении правительство Пашиняна искусственно создает атмосферу взаимной ненависти, манипулирует чувствами людей под лозунгами строительства демократического общества.



Преследование инакомыслия



Объявленная новой властью революция любви и примирения обернулась сведением счетов со многими общественными и политическими деятелями, имеющими другие политические взгляды. С теми, кто отстаивает пророссийский политический вектор. С теми, кто защищает традиционные ценности, не поддерживает пропаганду ЛГБТ-сообществ и других завоеваний западной демократии.



Сегодня под огромным давлением находится судебная система Армении, силовые структуры действуют средневековыми методами с применением грубой силы, фабрикацией уголовных дел, что превращает Армению в авторитарное государство третьего мира.



Ярким примером являются незаконные уголовные преследования многих общественных и политических деятелей, которые желают иметь дружественные отношения с РФ, а также политические репрессии в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, который стоит на позициях укрепления и развития российско-армянских отношений. Именно поэтому нынешней власти крайне важно избавиться от него.



Фобии Пашиняна



Из-за своих непредсказуемых действий во внешней и внутренней политике Пашинян стал главной угрозой национальной безопасности Армении. Он выдает двум прозападным неправительственным организациям, связанным с американским миллиардером Джорджем Соросом, достаточно внушительные финансовые средства из правительственного фонда. Начинает разработку золоторудного месторождения "Амулсар", которое было ранее законсервировано в связи с очевидной экологической угрозой, но на месторождение уже положили глаз западные партнеры. Лично увольняет сотрудников таможни, придравшись к тому, что флаг на таможне недостаточно чист. Никто не знает, к чему Пашинян придерется завтра. Очевидно, что премьер-министр Армении заметно нервничает и стремится провести тотальную чистку политического поля страны от людей, неугодных нынешнему режиму.



В последнее время Пашинян стал заигрывать с террористической организацией "Сасна црер" ("Сасунские храбрецы"), они по прямому указанию экс-президента Армении Саргсяна летом 2016 года захватили полк ППС в Ереване, в результате чего погибли сотрудники правоохранительных органов. Но они не понесли предусмотренное законом наказание, поскольку по приказу Пашиняна их отпустили, а родственники погибших полицейских, исполнявших свой долг перед родиной, ждут правосудия. Данная экстремистская организация финансируется посольством США в Ереване. Эта организация – аналог украинской "Свободы", поставщик боевиков для самой грязной политической работы. Схема подобной работы обкатана в других странах.



Внутри власти сложилась атмосфера глубокого недоверия друг к другу, поэтому череда отставок в среднем и высшем эшелонах власти будет продолжаться.



Военный сценарий



Посольство США в Армении имеет около 2500 сотрудников (больше только в посольстве США в Ираке), из которых 1200–1400 человек – это представители спецназа Вооруженных сил США. Что делают эти военные в армянской столице, какова их цель? Этот вопрос надо задать третьему президенту Армении Сержу Саргсяну и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Также в Армении действуют три секретные лаборатории США, что они производят, не известно, но явно не вакцину для лечения рака. Будучи членом ОДКБ и ЕАЭС, правительство Армении на своей территории держит целый полк Вооруженных сил США и их секретные лаборатории. Недавно между военными ведомствами Армении и США были подписаны соглашения об открытии на территории Армении центра обучения миротворцев, который финансируется Пентагоном. Это первые шаги по созданию в Армении официальной базы ВС США. Данные действия армянских властей – явно недружественный шаг в отношении своего стратегического партнера – России.



Мало кто догадывается, что действующий премьер-министр и его правительство – это проект экс-президента Армении Сержа Саргсяна и его зятя Микаела Минасяна (бывшего чрезвычайного и полномочного посла Армении в Ватикане). Конечная цель этого проекта – приход к власти Минасяна и зачистка политического поля Армении. Будучи послом в Ватикане, Минасян надежно хранил украденные у армянского народа деньги в Банке Ватикана, а это 6 млрд долл.



Одна из его задач – привести к власти в Арцахе своего ставленника Маису Маиляну (министр иностранных дел Арцаха) и сдать пять районов Арцаха Азербайджану (это план Джона Болтона – бывшего помощника президента США по национальной безопасности). При встрече в Вашингтоне летом 2019 года министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян согласился получить 5 млрд долл. за пять районов.



Важнейшей целью США является российская 102-я военная база. Присутствие российских военных рядом с Ираном, который, возможно, в ближайшее время станет объектом нападения со стороны США, крайне нежелательно для архитекторов глобального мирового порядка.



Как убрать российских военных



В США и на этот случай готов очередной циничный план, согласно которому необходимо разжечь армяно-азербайджанский конфликт. В случае если начнутся боевые действия и Россия вмешается в конфликт как член ОДКБ, руководство Армении может объявить присутствие российских военных нежелательным.



В СМИ Армении начнет нагнетаться антироссийская истерия, вспомнятся и придумаются инциденты с российскими военными. Возможно, организуются провокации, вплоть до совершения преступлений людьми, одетыми в форму российских военных, вот тут и пригодятся "Сасунские храбрецы". В условиях войны, когда у людей эмоции превалируют над рассудком, нагнетать антироссийскую истерию будет гораздо легче. Российскую базу начнут обкладывать баррикадами. Активисты огромной сети НКО в Армении установят пикеты и организуют круглосуточное дежурство против российских военных, выйдут в сопровождении армии журналистов.



Цель провокаций – испортить российско-армянские отношения, выйти из ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а самое главное – добиться вывода из Армении российской военной базы.



Если Россия вмешается в организованный США конфликт, американцы воспользуются новой горячей точкой, постараются сделать все возможное, чтобы втянуть Россию в эту войну всерьез и надолго. В таком случае геополитические последствия не только для Южного Кавказа, но и всего Ближнего Востока могут быть самыми непредсказуемыми.



Конечная задача США – вытеснить Россию из региона и создать плацдарм для нападения на Иран. А саму Армению окончательно встроить в пресловутый санитарный кордон вокруг России.



Поэтому необходимо предпринять максимум мер, чтобы избежать американского шантажа и начала военных действии между Арменией и Азербайджаном. У одного из древнейших народов планеты должно хватить мудрости, чтобы не стать жертвой манипуляций коллективного Запада во главе с США. Источник - НВО

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