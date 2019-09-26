 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.09.2019
01:13  Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern
00:32  Таджикистан – Киргизия: фантомные боли распада СССР, - А.Топоров
00:25  Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений в Казахстане
00:21  А.Малахов - продажный шоумен, шовинист и расист, - кыргызы негодуют
Пятница, 27.09.2019
22:29  Саудиты восстановили до-дроновский уровень добычи нефти - 9,8 млн баррелей в сутки
22:25  АЭС преткновения. Кто и зачем пытается расшатать казахстано-узбекские отношения (полемика), - Б.Мусаев
21:55  Ташкент. Военный суд приговорил экс-главу СГБ И.Абдуллаева к 18 годам заключения

21:49  Фарход Махмудов назначен замглавы Администрации президента Мирзиеева
19:35  Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку, - Е.Постникова
15:22  В переполненном автобусе никто не уступил место акиму Актюбинской области Уразалину. Ухо не прокомпостировали...?
15:09  В Китае открылся самый большой в мире аэропорт Дасин (видео)
15:03  Как в царском Туркестане боролись за нравственность русских женщин (история)
15:01  Министр обороны Узбекистана впервые за 28 лет независимости посетил с визитом Таджикистан
14:58  Казаки-некрасовцы на службе у крымских ханов (история коллаборации)
14:55  Золотая Орда и Кремль. Концепция Ига снова поменялась? - Ст.Волков
14:50  Пангонг-Цо - озеро, которое делят и никак не могут поделить Китай и Индия
14:46  Три причины, по которым Узбекистану противопоказана АЭС, - А.Ильхамов
14:44  "Добрый царь" или "голый король". Что народ ждет от В.Путина? - А.Халдей
14:43  Хмеймим "халифату". Репортаж из Сирии, - В.Шурыгин
14:40  Как великие авторы и их родственники уничтожали бесценные книги, - С.Сас
14:21  Властям Кыргызстана грозят международным судом. В Бишкеке прошел очередной эко-митинг (видео)
14:13  Конец человечества. К чему нас ведет течение истории, - Александр Дугин
14:11  Диктатура "хозяев денег", - В.Катасонов
13:40  Перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ
12:53  Он сказал - "Уехали!". Зачем Елбасы "Назарбаевский старт"
12:49  Пока не все разворовал? Главе Соцфонда Киргизии Ирсалиеву предложили уволиться
11:51  "Есть такая проблема". Дарига Назарбаева созналась, что сама не может разобраться с казахским языком
10:44  На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"
09:59  Сначала - корчуем, потом - садим. В Алматы решили вновь разбить яблоневые сады
09:41  Фильтруй базар, Андрейка. КырМИД влез в скандал с рос-шоу-ведущим Малаховым
09:09  Новым де-факто хозяином Киргизии с 1/10 становится Майкл С. Парретт ("Центерра Голд Инк.")
09:07  Революция толстых: почему больше всех протестует средний класс, - С.Мардан
08:59  Китай скупает американских разведчиков "за гроши", - В.Щербаков
08:56  "Партия Аллаха" пускает корни в США, - И.Субботин
08:45  Ташкент. Освобожден и реабилитирован осужденный за госизмену на 11 лет востоковед А.Кубатин
07:02  Беседа Трампа с Зеленским обернулась сенсацией, - Т.Ивженко
01:32  Кибервойска запускают оружие массовой дезинформации. В 70 странах манипулируют общественным мнением
01:19  "Кто и зачем пытается расшатать казахстанско-узбекские отношения на фоне антиядерных настроений" - Б.Эргашев
00:45  Голь на выдумки... В Киргизии придумывают очередную Нацстратегию... теперь - "финансовой доступности"
00:43  Талибан жестко бойкотирует афган-президент-выборы
00:23  Скрытое звено саудовской головоломки. К недавним атакам может быть причастен Израиль, - С.Кожемякин
00:22  Куда уводят казахскую молодежь салафиты, - М.Иманбаев
00:20  Хуаньцю шибао (Китай): почему Россия так стремится запастись золотом?
00:18  Что говорят генетики о казахских родах, - Ж.Сабитов
00:08  1916 год. Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика, уроженца Туркестана А.Горковенко
Четверг, 26.09.2019
22:15  ЗамАкима Алматинской области Манзоров нашелся! - грызет шконку в СИЗО
22:12  Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
20:35  Операция "И": поможет ли импичмент амер-демократам в борьбе за Белый дом, - А.Забродин
20:32  Застрой Ташкента по-"саларски". Можно ли верить словам президента? - О.Краснова
19:59  Экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников возглавил столицу Калмыкии
15:16  Карабулакские целинники. Первые 52 узбекских семей собрали кутули и поехали переселяться на север Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern
01:13 28.09.2019

Сын кандидата в президенты от Демократической партии Хантер Байден пользуется дурной славой. В том числе и поэтому Трамп взял его на прицел: Хантер - паршивая овца в семье. Вот уже много лет его сопровождают скандалы и аферы с сексом и наркотиками. Об этой сомнительной личности пишет "Штерн".
Секс, кокс, алкоголь: дурная репутация Хантера Байдена, и как ее использует Трамп

В нынешней украинской афере упоминается Хантер Байден. Сын кандидата в президенты от Демократической партии пользуется дурной славой. В том числе и поэтому Трамп взял его на прицел

Репутацию Хантера Байдена (Hunter Biden) хорошей не назовешь. Сын Джо Байдена (Joe Biden), самого перспективного кандидата в президенты от Демократической партии, - паршивая овца в семье. Аферы с сексом и наркотиками сопровождают этого 49-летнего юриста вот уже много лет. Он считается типичным примером человека, который, будучи выходцем из вашингтонской элиты, с помощью обширных связей отца сделал карьеру и заработал кучу денег
.
Его репутация и роль в совете директоров украинского газового концерна Burisma еще до нынешней украинской аферы попали в центр внимания республиканцев и средств массовой информации. Главный вопрос, возникший в связи с этим, таков: окажут ли дурная слава сына и его бизнес в Китае и на Украине отрицательное влияние на предвыборную кампанию отца?
Хантер всегда был в тени своего старшего брата

Пока на этот вопрос точно ответить нельзя. Кто же такой Хантер Байден, который вот уже много лет попадает на первые страницы газет и доставляет массу хлопот консультантам своего отца? Младший сын Байдена всегда находился в тени старшего брата Бо, который, как считалось, обладал талантом к политике. Бо должен был пойти по стопам отца. Он слыл уравновешенным и умным человеком, но в 2015 году Бо умер от опухоли мозга в возрасте 46 лет.

Два года спустя Джо Байден опубликовал книгу, которая была реакцией на смерть старшего сына, - "Обещай мне, папа: Год надежд, трудностей и новых целей" (Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose). Там он написал о Бо и Хантере следующее: "Я был почти уверен, что Бо однажды станет кандидатом в президенты и с помощью брата сможет их выиграть".

Несмотря на четкое распределение ролей взаимоотношения братьев считались очень близкими. Оба в 1972 года пережили автомобильную катастрофу, в которой погибли их мать и сестра. Позднее Бо сопровождал брата на его первое собрание в обществе Анонимных алкоголиков, о чем Хантер рассказывал репортеру журнала "Нью-Йоркер".

Истории с наркотиками и сексом сопровождают Хантера Байдена уже давно. В 2014 году его исключили из резерва ВМС из-за положительного теста на кокаин. Во время скандального бракоразводного процесса бывшая жена Кэтлин обвинил его в том, что он тратил много денег на кокаин и проституток. В 2015 году в прессу просочились сведения, что Хантер зарегистрирован на сайте мимолетных знакомств Ashley Madison. После смерти брата он в том же году завел роман его вдовой Хэлли, но сейчас женат на другой женщине.
Хантер Байден устроился на работу к одному из крупных спонсоров отца

Информация о том, что Хантер Байден в личных целях пользуется контактами отца, впервые появилась в середине 90-х годов. Отец назначил его заместителем руководителя своего предвыборного штаба, когда баллотировался на следующий срок в Сенат. "Совершенно случайно" Хантер, которому тогда было 26 лет, получил должность юриста в MBNA America, банковском холдинге, который был крупнейшим спонсором предвыборной борьбы его отца. Уже тогда это вызвало кривотолки. Позже его раскритиковали за то, что он предположительно воспользовался визитом отца, тогда вице-президента при Обаме, в Китай, чтобы установить деловые связи с одним из китайских финансовых фондов.

Новые обвинения, которые педалируют Трамп и правые средства массовой информации, основаны на том, что Хантер Байден получает прямую выгоду от отцовских связей. Джо Байден отвечал при Обаме за политику в отношении Украины, и Хантер тут же получил должность в совете директоров украинского газового концерна "Бурисма" (Burisma). Администрация Обамы не усмотрела в этом ничего предосудительного, потому что Хантер якобы действовал в этом деле как частное лицо.
О Трампе, Байдене и Украине слушайте наш подкаст "Украгейт" открыл коробку с червями, но не американскими, а украинскими

Согласно сообщениям прессы, Хантер Байден получал в концерне иногда до 50 тысяч долларов в месяц. Включение Байдена в совет директоров "Бурисмы", конечно, не было случайностью. Судя по всему, концерн сознательно искал близких контактов с западными политиками. Однако нет никаких доказательств неправомерных действий Байдена-младшего.

Прежде всего Трамп обвиняет бывшего вице-президента в том, что он добился отстранения от должности украинского генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование против "Бурисмы" и таким образом - по мнению Трампа - против Хантера Байдена. Прямых сведений, а тем более доказательств, указывающих на то, что Хантер Байден был замешан в сомнительных делах "Бурисмы" и совершал какие-либо противоправные действия, до сих пор не обнаружено.
Байден настаивал на снятии генпрокурора, как и многие западные страны

Действительно, генеральная прокуратура вела расследования против совладельца "Бурисмы" Николая Злочевского по обвинению в подкупе должностных лиц. Злочевский - типичный олигарх с обширными связями в политических кругах. Правда и то, что Байден настаивал на снятии генерального прокурора. Однако он делал это потому, что Шокин активно противодействовал борьбе с безудержной коррупцией на Украине. Генеральный прокурор блокировал многочисленные уголовные дела. Многие западные страны, в том числе Германия, в течение трех лет оказывали давление на правительство в Киеве, настаивая на снятии Шокина с должности.

Расследования против "Бурисмы" были приостановлены еще до того, как Шокин был уволен. После этого их вообще прекратили.

Тим Шульце (Tim Schulze)
(Stern, Германия)
Оригинал публикации: Sex, Koks, Alkohol – der miese Ruf von Hunter Biden und wie Trump ihn ausnutzt
Опубликовано 27/09/201

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569622380
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака
- Состоялось пленарное заседание Сената
- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев
- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  