Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern

01:13 28.09.2019

Сын кандидата в президенты от Демократической партии Хантер Байден пользуется дурной славой. В том числе и поэтому Трамп взял его на прицел: Хантер - паршивая овца в семье. Вот уже много лет его сопровождают скандалы и аферы с сексом и наркотиками. Об этой сомнительной личности пишет "Штерн".

Секс, кокс, алкоголь: дурная репутация Хантера Байдена, и как ее использует Трамп



В нынешней украинской афере упоминается Хантер Байден. Сын кандидата в президенты от Демократической партии пользуется дурной славой. В том числе и поэтому Трамп взял его на прицел



Репутацию Хантера Байдена (Hunter Biden) хорошей не назовешь. Сын Джо Байдена (Joe Biden), самого перспективного кандидата в президенты от Демократической партии, - паршивая овца в семье. Аферы с сексом и наркотиками сопровождают этого 49-летнего юриста вот уже много лет. Он считается типичным примером человека, который, будучи выходцем из вашингтонской элиты, с помощью обширных связей отца сделал карьеру и заработал кучу денег

.

Его репутация и роль в совете директоров украинского газового концерна Burisma еще до нынешней украинской аферы попали в центр внимания республиканцев и средств массовой информации. Главный вопрос, возникший в связи с этим, таков: окажут ли дурная слава сына и его бизнес в Китае и на Украине отрицательное влияние на предвыборную кампанию отца?

Хантер всегда был в тени своего старшего брата



Пока на этот вопрос точно ответить нельзя. Кто же такой Хантер Байден, который вот уже много лет попадает на первые страницы газет и доставляет массу хлопот консультантам своего отца? Младший сын Байдена всегда находился в тени старшего брата Бо, который, как считалось, обладал талантом к политике. Бо должен был пойти по стопам отца. Он слыл уравновешенным и умным человеком, но в 2015 году Бо умер от опухоли мозга в возрасте 46 лет.



Два года спустя Джо Байден опубликовал книгу, которая была реакцией на смерть старшего сына, - "Обещай мне, папа: Год надежд, трудностей и новых целей" (Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose). Там он написал о Бо и Хантере следующее: "Я был почти уверен, что Бо однажды станет кандидатом в президенты и с помощью брата сможет их выиграть".



Несмотря на четкое распределение ролей взаимоотношения братьев считались очень близкими. Оба в 1972 года пережили автомобильную катастрофу, в которой погибли их мать и сестра. Позднее Бо сопровождал брата на его первое собрание в обществе Анонимных алкоголиков, о чем Хантер рассказывал репортеру журнала "Нью-Йоркер".



Истории с наркотиками и сексом сопровождают Хантера Байдена уже давно. В 2014 году его исключили из резерва ВМС из-за положительного теста на кокаин. Во время скандального бракоразводного процесса бывшая жена Кэтлин обвинил его в том, что он тратил много денег на кокаин и проституток. В 2015 году в прессу просочились сведения, что Хантер зарегистрирован на сайте мимолетных знакомств Ashley Madison. После смерти брата он в том же году завел роман его вдовой Хэлли, но сейчас женат на другой женщине.

Хантер Байден устроился на работу к одному из крупных спонсоров отца



Информация о том, что Хантер Байден в личных целях пользуется контактами отца, впервые появилась в середине 90-х годов. Отец назначил его заместителем руководителя своего предвыборного штаба, когда баллотировался на следующий срок в Сенат. "Совершенно случайно" Хантер, которому тогда было 26 лет, получил должность юриста в MBNA America, банковском холдинге, который был крупнейшим спонсором предвыборной борьбы его отца. Уже тогда это вызвало кривотолки. Позже его раскритиковали за то, что он предположительно воспользовался визитом отца, тогда вице-президента при Обаме, в Китай, чтобы установить деловые связи с одним из китайских финансовых фондов.



Новые обвинения, которые педалируют Трамп и правые средства массовой информации, основаны на том, что Хантер Байден получает прямую выгоду от отцовских связей. Джо Байден отвечал при Обаме за политику в отношении Украины, и Хантер тут же получил должность в совете директоров украинского газового концерна "Бурисма" (Burisma). Администрация Обамы не усмотрела в этом ничего предосудительного, потому что Хантер якобы действовал в этом деле как частное лицо.

О Трампе, Байдене и Украине слушайте наш подкаст "Украгейт" открыл коробку с червями, но не американскими, а украинскими



Согласно сообщениям прессы, Хантер Байден получал в концерне иногда до 50 тысяч долларов в месяц. Включение Байдена в совет директоров "Бурисмы", конечно, не было случайностью. Судя по всему, концерн сознательно искал близких контактов с западными политиками. Однако нет никаких доказательств неправомерных действий Байдена-младшего.



Прежде всего Трамп обвиняет бывшего вице-президента в том, что он добился отстранения от должности украинского генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование против "Бурисмы" и таким образом - по мнению Трампа - против Хантера Байдена. Прямых сведений, а тем более доказательств, указывающих на то, что Хантер Байден был замешан в сомнительных делах "Бурисмы" и совершал какие-либо противоправные действия, до сих пор не обнаружено.

Байден настаивал на снятии генпрокурора, как и многие западные страны



Действительно, генеральная прокуратура вела расследования против совладельца "Бурисмы" Николая Злочевского по обвинению в подкупе должностных лиц. Злочевский - типичный олигарх с обширными связями в политических кругах. Правда и то, что Байден настаивал на снятии генерального прокурора. Однако он делал это потому, что Шокин активно противодействовал борьбе с безудержной коррупцией на Украине. Генеральный прокурор блокировал многочисленные уголовные дела. Многие западные страны, в том числе Германия, в течение трех лет оказывали давление на правительство в Киеве, настаивая на снятии Шокина с должности.



Расследования против "Бурисмы" были приостановлены еще до того, как Шокин был уволен. После этого их вообще прекратили.



Тим Шульце (Tim Schulze)

(Stern, Германия)

Оригинал публикации: Sex, Koks, Alkohol – der miese Ruf von Hunter Biden und wie Trump ihn ausnutzt

Опубликовано 27/09/201