 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пакистанский премьер Имран Хан раскрыл секрет неуловимости бен Ладена, - В.Скосырев
08:07 28.09.2019

Пакистанский премьер откровенностью добивается поддержки США в конфликте с Индией

Владимир Скосырев
26.09.2019

Глава правительства Пакистана (в центре) признал, что его разведка была связана с террористами. Фото Reuters
Президент США Дональд Трамп предложил посредничество Пакистану и Индии для урегулирования конфликта между ними. Ранее пакистанский премьер-министр Имран Хан заявил, что Межведомственная разведка (ISI) обучала боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), поддерживала с ними связь после 2001 года и, вероятно, знала, где укрывается Усама бен Ладен. Он рассчитывал, что эта откровенность будет оценена ООН и Трампом. Но его признание может только разгневать генералов, занимающих ключевые посты в пакистанском правительстве.

После встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН с Имраном Ханом и индийским премьер-министром Нарендрой Моди Трамп заявил, что готов выступить посредником в урегулировании конфликта двух стран. "Мы обсудили Кашмир. Я предложил свое посредничество", – сказал он. Ранее Имран Хан отказывался говорить с Моди после того, как Нью-Дели упразднил 5 августа штат Джамму и Кашмир и ввел там прямое федеральное правление.
Незадолго до переговоров с Трампом пакистанский премьер-министр выступил в Совете по международным отношениям – американском аналитическом центре. Он рассказал о контактах пакистанской разведки и "Аль-Каиды". "Мы сначала обучали этих парней воевать во имя джихада. Это была великолепная идея. А теперь мы говорим той же самой группировке: это терроризм", – сказал он.

По словам Имрана Хана, Исламабад совершил промах, когда встал на сторону американцев, намерившихся покарать бен Ладена и его присных после 11 сентября 2001 года. За это Пакистан отдал 60 тыс. жизней своих граждан, павших в войне с террористами, считает он.
Поддержкой силовиков своей страны премьер-министр объяснил, почему Усаме бен Ладену удавалось до 2006 года скрываться от американцев. "Пакистанская армия и ISI учили "Аль-Каиду" и ее солдат, воевавших в Афганистане. Между ними всегда существовали связи", – сказал Имран Хан. Впрочем, премьер потом пояснил, что эти связи, по-видимому, были на сравнительно низком уровне. Во всяком случае, Имран Хан не считает, что командование армии знало об убежище бен Ладена.

Индийский журнал India today отмечает, что заявление главы правительства Пакистана соответствует фактам. Пакистанская армия действительно поддерживала группы, подобные "Аль-Каиде", в их противостоянии советским войскам. Афганская война велась с помощью США. Правда "Аль-Каида" была создана уже после ухода советских войск. Тем не менее Вашингтон продолжал вооружать боевиков, сражавшихся под знаменем джихада в Афганистане. Это ставит Белый дом, который хочет найти мирное решение в афганском конфликте путем компромисса с "Талибаном" (запрещен в РФ), в двусмысленное положение, пишет издание.

Как сообщает британская газета Telegraph, признание Имрана Хана придется не по нраву армейскому руководству его страны. Ведь предыдущий премьер-министр Наваз Шариф был обвинен в предательстве после того, как заявил, что Пакистан сыграл роль в нападении на город Мумбаи в Индии в 2008 году.

В беседе с "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева отметила, что другие государственные деятели Пакистана ранее тоже признавали, что армия имела связи с боевиками "Аль-Каиды" в Афганистане. Однако это не ослабило влияние армии. "После того как Наваз Шариф был осужден судом за коррупцию, военные усилили свои позиции в правительстве. Отношения с Афганистаном, Индией, Китаем и Ираном – это, по словам нынешнего премьера, прерогатива военного истеблишмента", – сказала она.
Замараева обратила внимание на то, что Имран Хан неожиданно поднял тему поддержки пакистанскими военными афганских моджахедов, сражавшихся против советских солдат. Это негативный эпизод в истории отношений Москвы и Исламабада. Вряд ли напоминание о нем будет способствовать успеху визита главы правительства Пакистана в Россию, о котором стороны договорились еще летом, считает эксперт.
Глава пакистанского правительства надеется, что его откровенность понравится американской публике. Он также стремится завоевать симпатии международного общественного мнения в конфликте с Индией из-за Кашмира. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Имран Хан назвал индийское правительство расистским, говорил об угнетении мусульман и предупредил об угрозе войны с Индией. Однако, как считают в Нью-Дели, реальность в Кашмире иная, чем ее изображает Имран Хан. Пакистан снабжает боевиков, борющихся против индийского правления в Кашмире, оружием. Индийский телеканал NDTV передал, что пакистанские тяжелые беспилотные летательные аппараты по меньшей мере восемь раз залетали на территорию Индии и сбрасывали оружие, предназначенное мятежникам. Это автоматы АК-47, гранаты, средства связи.

Источник - ng.ru
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