О Грете и о погоде, - Исраэль Шамир

08:31 28.09.2019

цель тех, кто вывел шведскую девочку в ООН – не спасти мир, а сделать нашу жизнь похуже



Люди любят демонстрации и митинги протеста. Школьники любят бузить, но и взрослым это нужно! Потребность в бунте когда-то выражалась в карнавалах, но сейчас их нет – а потребность осталась. Это не понимают охранители. Майдан - это весело! Но в управляемых демократиях знают, против чего протестовать. Лучше всего - против погоды. Это вам не желтые жилеты, не рабочие, требующие повышения зарплаты, не националисты против иммиграции, не противники прибыльных войн, не анархисты против банкиров - это приятные демонстрации людей с открытыми дружелюбными лицами и приветливыми улыбками.

Они решили отменить пословицу Марка Твена: "Все говорят о погоде, но никто ничего с этим не делает". Приятно старомодная 16-летняя шведская девушка с косами, Грета Тунберг села в сугроб и сказала, что не сдвинется с места, пока кто-нибудь не предпримет меры против глобального потепления. СМИ – и их хозяева – были в восторге. Грета стала мгновенным спасителем - ее отправили в Давос, чтобы выступить с речью перед владельцами Планеты Земля, а потом и в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Вслед за этим четыре миллиона детей и школьников вышли на демонстрации по всему миру, протестуя против климата.



До Греты подобный подвиг смог совершить Стефан из Клуа, 12-летний французский пастушок, который повел тысячи французских и немецких детей в Крестовый поход по освобождению Святой Земли. Тогда дети добрались до Алжира, где и были проданы в рабство своими взрослыми наставниками. Римский папа был против похода детей, на этот раз Римский папа встретился с Гретой.



Тот, кто не согласен с Гретой, должен быть наказан по законам о ненависти, призвала австрийская газета Der Standard. Эти законы табуируют определенные высказывания, ведущие к антисемитизму, гомофобии, расизму, ненависти к банкирам – а сейчас и к Отрицателям Климата, под пару к Отрицателям Холокоста. Сегодня в средствах массовой информации не больше терпимости и места для инакомыслия, чем в 1930-х годах. Повестка дня изменилась, но вы все равно должны ей следовать.

Нет никакой уверенности, что происходит глобальное потепление. Климат меняется, но он менялся и раньше. Становилось холоднее, становилось теплее. Пару тысяч лет назад Швеция была покрыта льдом, а тысячу лет назад даже Гренландия оттаяла и позеленела. Трудно сказать, что нам предстоит. Передо мною вырезка из солидной английской газеты "Гардиан" от 1974 года – она предсказывает похолодание и возвращение Ледникового периода. А другая газета, от 2000 года, предсказывает, что к 2020 году Лондон скроется под волнами океана.



Но и причины изменения климата никак не зависят от людей. Люди все еще не могут в значительной степени влиять на климат. Один вулкан производит больше углекислого газа за одно извержение, чем все человечество за столетие. Изменения климата вызваны прежде всего солнечной активностью, а солнце не восприимчиво к школьным забастовкам.



Однако, поскольку мы не знаем точно, что нам предстоит, предположим, что Грета права, и что вырабатываемый человечеством парниковый газ, то что она и ее компания называют "углеродный след", губит природу. Секта Греты делает из этого выводы – нужно прекратить есть мясо, прекратить топить печки, отказаться от машин и самолетов. Самые пылкие предлагают перейти на поедание мертвечины.



Зачем такие крайности? Есть метод проще - ликвидировать НАТО. Один F-35 жрет больше энергии, чем все мясоеды Европы. Убрать американские военные базы куда выгоднее для природы и климата, чем кататься на кевларовой яхте - но на яхте веселее. Печки Северной Европы производят углеродный след, но он ничтожен по сравнению с американскими бомбежками Ближнего Востока. Выведите войска – и продолжайте есть гамбургеры.



Однако цель тех, кто вывел Грету в ООН – не спасти мир, а сделать нашу жизнь похуже. Затягивание поясов, повышение налогов, дороговизна – этого они хотят. Желтые жилеты появились в ответ на введение правительством Макрона нового экологического налога на дизельное топливо. В Швеции (и в Северной Европе в целом) энергия необходима для выживания, но правители продолжают увеличивать затраты на энергию, переключаясь на "зеленую энергию", то есть производимую без нефти или угля. В результате десятки тысяч европейцев умирают от холода каждую зиму, и это не фигура речи. Поэтому они экономят нефть и убивают людей.



Дорогая Зеленая Энергия имеет дополнительное преимущество: ее не покупают у России, великого врага Хозяев мира. Российский газ и нефть дешевле и проще доставлять, но кого волнует цена? Потребители, скажете? Кто заботится о потребителях? Не организаторы нового крестового похода детей. Они предлагают два дорогих варианта: американский сжиженный газ или зеленая энергия. Европейцы будут платить, - ведь их устыдила маленькая шведская девочка.



Что же насчет ученых? Грета ссылается на ученых! Ученые – народ ненадежный. Упрямых прогонят, послушным дадут гранты. Ученые XVII века верили, что Луна обитаема. Даже название придумали для лунных жителей - селениты. Ученых, не веривших в селенитов, презирали как клерикалов. Сегодняшние ученые, верящие, что коровьи газы влияют на климат, буду смешить наших внуков. Если наши внуки не замерзнут по воле борцов с глобальным потеплением!



Вера в селенитов не требовала вкладывать средства в специальные инструменты для их спасения, перемещения на Землю или строительства лестницы на Луну. Вера в изменение климата, созданное человеком, - очень дорогостоящая вера. Шальная кампания по продвижению шведской девочки Греты указывает на то, что Хозяева не отказались от своего плана навязать нам недемократическое мировое правительство под их контролем. Что еще может заставить нас добровольно замерзнуть в наших домах? Как Толстяк в Пиквике, они хотят, чтобы у нас пошли мурашки по коже от ужаса. Устрашение - самый старый способ контроля населения, и оно является предпочтительным для хозяев СМИ. Но на самом деле они представляют наибольшую опасность для человечества. Если нам удастся подорвать их авторитет, мы спасем нас и наших детей с большей уверенностью, чем сидя в сугробе с Гретой.



А для России это движение крайне опасно. Они перекроют нефте- и газопроводы, обложат Россию санкциями, да еще и застыдят, что в русских домах тепло. Хорошо, что русские пока не поддаются этой массовой истерии – за исключением обычной "Крымненаш" кодлы. Может, стоит Собянину выключить отопление, чтобы и они поняли, как хорошо, когда в домах топят!



27.09.19