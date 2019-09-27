 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане будут выпускать свою... черную икру
09:16 28.09.2019

Черную икру впервые произведут в Кыргызстане. Сколько она будет стоить

В Кыргызстане созданы хорошие условия для осетровых, поэтому себестоимость их производства ниже, чем в других странах.

В этом году в Кыргызстане планируется получить до полутора тонн черной икры. Это первое производство в стране такого деликатеса в промышленном масштабе, сообщил Sputnik Кыргызстан глава Ассоциации рыбных хозяйств КР Ренад Досаев.
По его словам, несколько лет назад одна отечественная компания начала выращивать рыбу семейства осетровых.
"В этом году самки достигли половозрелости, и ближе к зиме мы должны получить тонну-полторы черной икры. До этого получали опытную партию икры, результат был положительный. Так что в этом году планируется впервые получить в Кыргызстане икру в промышленном масштабе", - сказал Досаев.

По его словам, в республике разводят разные виды осетровых, в том числе русский и ленский. Но не будет самой дорогой - белужьей икры, так как выращивается не белуга, а ее гибрид со стерлядью - бестер. Дело в том, что у бестера раньше наступает половое созревание. Есть и другие гибриды осетровых.

"У нас производство намного дешевле, чем в других странах, например в Казахстане и России, так как климатические условия лучше, затрат меньше и себестоимость низкая. У нас осетр вырастает за 4-5 лет, а в России за 8-10. Думаю, оптовая цена будет в пределах 35-40 тысяч сомов за килограмм", - отметил Досаев.
Глава ассоциации рассказал, что часть икры будет реализована в Кыргызстане, а другая пойдет на экспорт. Так, в прошлом году небольшие объемы икры из опытной партии отправляли на ознакомление в Малайзию, Гонконг, Швейцарию и другие страны. Сейчас идут переговоры.
Он добавил, что сперва рыбу выращивают в специальных прудах, куда поставляется теплая вода, а затем ее переселяют в естественные водоемы.

Источник - ru.sputnik.kg
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