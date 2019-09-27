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|Растет число кыргызстанок, желающих восстановить девственность, - гинеколог Арстанбекова
10:41 28.09.2019
Врач считает, что многие "просвещенные" интернетом девушки решили вести активную половую жизнь, а после сделать интимную операцию.
БИШКЕК, 28 сен - Sputnik. В Кыргызстане растет число девушек, которые просят сделать им гименопластику (операция по восстановлению девственной плевы), сообщила в беседе на радио Sputnik Кыргызстан акушер-гинеколог Аида Арстанбекова.
"Поступает много обращений по поводу гименопластики, но официальной статистики практически нет. О таких обращениях говорят коллеги из других клиник. Раньше почти не было тех, кто просил сделать эту операцию. С появлением интернета девушки узнали, что можно восстановить девственность, и стали чаще обращаться к врачам", - пояснила Арстанбекова.
Она призвала женщин заниматься защищенным сексом, чтобы избежать заражения половыми инфекциями.