Растет число кыргызстанок, желающих восстановить девственность, - гинеколог Арстанбекова

10:41 28.09.2019

Врач считает, что многие "просвещенные" интернетом девушки решили вести активную половую жизнь, а после сделать интимную операцию.

БИШКЕК, 28 сен - Sputnik. В Кыргызстане растет число девушек, которые просят сделать им гименопластику (операция по восстановлению девственной плевы), сообщила в беседе на радио Sputnik Кыргызстан акушер-гинеколог Аида Арстанбекова.

"Поступает много обращений по поводу гименопластики, но официальной статистики практически нет. О таких обращениях говорят коллеги из других клиник. Раньше почти не было тех, кто просил сделать эту операцию. С появлением интернета девушки узнали, что можно восстановить девственность, и стали чаще обращаться к врачам", - пояснила Арстанбекова.

Она призвала женщин заниматься защищенным сексом, чтобы избежать заражения половыми инфекциями.