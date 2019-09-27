УзбМинюст объявил "акцию против принуждения бизнеса к спонсорству"

10:58 28.09.2019

Министерство юстиции объявило акцию против незаконного вовлечения предпринимателей в спонсорство, пообещав "принимать необходимые меры".



Министерство юстиции Узбекистана объявило о начале акции против незаконного вовлечения предпринимателей в спонсорскую деятельность. Она будет проходить в октябре в рамках проекта "Юстиция - друг предпринимателя".

В ходе акции планируется проводить опросы среди предпринимателей в регионах через территориальные органы юстиции и социальные сети. В ведомстве пообещали "принимать необходимые меры" по восстановлению прав предпринимателей, указавших в обращении свои личные данные.

Обращения принимаются через Telegram-бот @tadbirkor_adliyabot или по номеру 1008.

Напомним, указом президента от 14 августа хокимиятам запретили принудительно привлекать субъекты предпринимательства к труду, благотворительности и общественным мероприятиям.



Ответственность за принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям установлена Кодексом об административной ответственности (статья 241−4) и Уголовным кодексом (статья 192−4).