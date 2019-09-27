Чуйские аборигены в Чалдоваре избили сотрудников КырГКНБ при исполнении

12:16 28.09.2019

28 сентября 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Местные жители побили сотрудников ГКНБ во время стычки на КПП в Чуйской области



На контрольно-пропускном пункте "Чалдовар-автодорожный" кыргызско-казахской границы произошел инцидент со стрельбой. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Конфликт произошел сегодня примерно в 03.00.

"Сотрудники Погранслужбы стреляли в воздух. По предварительным данным, представители ГКНБ пытались задержать сотрудника КПП. В этот момент местные жители набросились на них", - сообщили редакции.

В ГУВД Чуйской области подтвердили факт инцидента.

"По предварительным данным, сотрудники ГКНБ проводили оперативные действия. В этот момент между ними и гражданскими лицами произошел конфликт. Факт зарегистрировали в ЕРПП", - отметили в ГУВД.