Гик-фестиваль устраивает "Назарбаев Университет"

12:38 28.09.2019

На NU GeekFestival будет представлена и развлекательно-познавательная ярмарка образовательных программ/



В грядущее воскресенье – 29 сентября – Назарбаев Университет приглашает астанчан на NU GeekFestival, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу столичного вуза.



В этот день у каждого участника фестиваля будет уникальная возможность погрузиться в гик-культуру благодаря косплею, квестам и конкурсам. Все посетители смогут поучаствовать в бесплатных соревнованиях и получить ценные призы от партнеров мероприятия.



"Назарбаев Университет открывает свои двери для самого крутого мероприятия осени в Нур-Султане. Если ты фанат комиксов, фильмов про супергероев, компьютерных игр, стрит-фуда, всяких ништяков и хочешь встретить единомышленников, то мы ждем тебя!", - говорится в сообщении организаторов.



На NU GeekFestival будет представлена и развлекательно-познавательная ярмарка образовательных программ, где профессора и представители всех школ Назарбаев Университета ответят на вопросы, проведут мастер-классы и расскажут о нюансах поступления на программы предуниверситетской подготовки, бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Зарегистрироваться для участия в фестиваля можно по ссылке.

NU GeekFestival

29 сентября 2019 года

Время: с 11.00 до 17.00 ч.

Место: пр.Кабанбай батыра, 53. Назарбаев Университет, атриум.