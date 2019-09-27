В Москве арестованы девять спонсоров ДАИШ

20:28 28.09.2019

ФСБ, МВД и Следственный комитет России (СКР) провели масштабную операцию, накрыв экстремистскую ячейку вербовщиков и финансистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Серия обысков произошла на территории Дагестана, Кабардино-Балкарии, Московской области и Москвы. Обвинение предъявлено девяти фигурантам уголовного дела, передает пресс-служба СКР.



Организатор и идейный вдохновитель ячейки родом из Кабардино-Балкарии. По данным следствия, он вступил в ряды террористов в Египте. Вернувшись в Россию в 2015 году, он начал искать людей, готовых профинансировать деятельность ИГ. В одном из мобильных приложений он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, желающих профинансировать террористов на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вступили 30 человек. Каждого из участников организатор интервьюировал лично, вывозил в деревню Кокошино Московской области, где они давали присягу на верность ИГ и соглашались ежемесячно присылать деньги им в помощь.



Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем переводил деньги на счета лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

Все арестованные дали признательные показания. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

Расследование по уголовному делу продолжается.