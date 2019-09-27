Штаты обвинили Асада в новой химатаке. Доказательств - 0

22:26 28.09.2019

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил сирийские власти в применении химического оружия в Сирии в мае текущего года. Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке.



"Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим [президента Сирии Башара] Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия", – сказал он и в очередной раз подверг критике официальные власти арабской республики за якобы нарушение прав человека и "убийство нескольких тысяч сирийцев".

"США не допустят, чтобы эти атаки остались без ответа, и не будут мириться с теми, кто скрывает эти злодеяния", – добавил глава Госдепа. По его словам, Вашингтон "продолжит оказывать давление" на Дамаск с тем, чтобы он "прекратил насильственные акты по отношению к гражданам Сирии".



При этом Помпео отказался отвечать на вопрос, какие ответные меры примут США. "Сирийский режим должен знать, и мир должен оценить тот факт, что мы собираемся делать все разумно возможное для того, чтобы предотвратить подобное", – сказал он.

Между тем спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри позднее заявил, что жертв химатаки нет. "Мы знаем, что несколько человек пострадали, нам неизвестно их состояние, – сказал он. – Никто не погиб".

На вопрос о возможных действиях против властей Сирии Джеффри сказал, что США "не намерены себя связывать" какими-либо критериями для применения военной силы или политических мер, а ко всем случаям будут подходить отдельно и "рационально".



Власти Сирии уже не раз отвергали обвинения в применении химоружия. 19 мая МИД страны в очередной раз выступил с опровержением сведений о якобы применении правительственными силами боеприпасов с отравляющими веществами в городе Каббани на севере провинции Латакия. К слову, 17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупреждал о подготовке террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провокации в северной зоне деэскалации с целью выдвижения сфабрикованных обвинений в адрес армии Сирии в использовании химических боеприпасов. Впоследствии официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что никаких химических атак 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было, и единственными "очевидцами" якобы произошедшего инцидента являются террористы.



В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Вашингтон в своих обвинениях опирается на непроверенные источники, в том числе с ресурсов террористических группировок. По ее словам, в Москве "с сожалением вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химоружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики североатлантических сообщников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом".



Между тем замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заметил, что ему кажется странным, что, когда происходят важные позитивные сдвиги в политическом процессе Сирии, появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса.