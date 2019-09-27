 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.09.2019
00:56  Союзное государство – миф или реальность? - А.Халдей
00:33  Две Европы. Педерасты и... не педерасты, - С.Князев
00:31  ЦРУ против Китая. Итальянская газета о попытке убить Мао Цзэдуна, - А.Соколов
00:23  Внести революционное сознание в массовый протест! Энгельс, Ленин, Лукач...
00:21  Глобальный эксперимент: кто и почему не дает протестам в Гонконге утихнуть, - Р.Хубиев
Суббота, 28.09.2019
22:26  Штаты обвинили Асада в новой химатаке. Доказательств - 0
20:28  В Москве арестованы девять спонсоров ДАИШ

16:46  Умер советский и российский режиссер Марк Захаров
12:38  Гик-фестиваль устраивает "Назарбаев Университет"
12:16  Чуйские аборигены в Чалдоваре избили сотрудников КырГКНБ при исполнении
10:58  УзбМинюст объявил "акцию против принуждения бизнеса к спонсорству"
10:41  Растет число кыргызстанок, желающих восстановить девственность, - гинеколог Арстанбекова
09:19  Украинский урок и русский язык. Насколько растянется это культурное самоубийство, - Е.Фатеев
09:16  В Кыргызстане будут выпускать свою... черную икру
08:31  О Грете и о погоде, - Исраэль Шамир
08:16  Атырауские скотокрады оказались... религиозными радикалами
08:07  Пакистанский премьер Имран Хан раскрыл секрет неуловимости бен Ладена, - В.Скосырев
01:13  Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern
00:51  Армения. В орбите чужих геополитических интересов, - "НВО"
00:32  Таджикистан – Киргизия: фантомные боли распада СССР, - А.Топоров
00:25  Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений в Казахстане
00:21  А.Малахов - продажный шоумен, шовинист и расист, - кыргызы негодуют
00:18  Войны грядущего: какими они будут? Новые сценарии, задачи и последствия, - НГ
00:14  Хотите работать в правительстве? Восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана, - С.Хасанова
00:13  Талибы чувствуют себя в полной безопасности в Пакистане, - А.Серенко
Пятница, 27.09.2019
22:29  Саудиты восстановили до-дроновский уровень добычи нефти - 9,8 млн баррелей в сутки
22:25  АЭС преткновения. Кто и зачем пытается расшатать казахстано-узбекские отношения (полемика), - Б.Мусаев
21:55  Ташкент. Военный суд приговорил экс-главу СГБ И.Абдуллаева к 18 годам заключения
21:49  Фарход Махмудов назначен замглавы Администрации президента Мирзиеева
19:35  Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку, - Е.Постникова
15:22  В переполненном автобусе никто не уступил место акиму Актюбинской области Уразалину. Ухо не прокомпостировали...?
15:09  В Китае открылся самый большой в мире аэропорт Дасин (видео)
15:03  Как в царском Туркестане боролись за нравственность русских женщин (история)
15:01  Министр обороны Узбекистана впервые за 28 лет независимости посетил с визитом Таджикистан
14:58  Казаки-некрасовцы на службе у крымских ханов (история коллаборации)
14:55  Золотая Орда и Кремль. Концепция Ига снова поменялась? - Ст.Волков
14:50  Пангонг-Цо - озеро, которое делят и никак не могут поделить Китай и Индия
14:46  Три причины, по которым Узбекистану противопоказана АЭС, - А.Ильхамов
14:44  "Добрый царь" или "голый король". Что народ ждет от В.Путина? - А.Халдей
14:43  Хмеймим "халифату". Репортаж из Сирии, - В.Шурыгин
14:40  Как великие авторы и их родственники уничтожали бесценные книги, - С.Сас
14:21  Властям Кыргызстана грозят международным судом. В Бишкеке прошел очередной эко-митинг (видео)
14:13  Конец человечества. К чему нас ведет течение истории, - Александр Дугин
14:11  Диктатура "хозяев денег", - В.Катасонов
13:40  Перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ
12:53  Он сказал - "Уехали!". Зачем Елбасы "Назарбаевский старт"
12:49  Пока не все разворовал? Главе Соцфонда Киргизии Ирсалиеву предложили уволиться
11:51  "Есть такая проблема". Дарига Назарбаева созналась, что сама не может разобраться с казахским языком
10:44  На "Игры кочевников" КырВласти потратили деньги соц-фонда "Бакубат Талас"
09:59  Сначала - корчуем, потом - садим. В Алматы решили вновь разбить яблоневые сады
09:41  Фильтруй базар, Андрейка. КырМИД влез в скандал с рос-шоу-ведущим Малаховым
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Глобальный эксперимент: кто и почему не дает протестам в Гонконге утихнуть, - Р.Хубиев
00:21 29.09.2019

Глобальный эксперимент: кто и почему не дает протестам в Гонконге утихнуть

Давление США против Китая - это не временное явление, а системный подход. И не случайно требования к китайским элитам, обкатываемые через рукотворные протесты в Гонконге, сводятся к отмене привилегированного положения госсектора в экономике КНР. Предлог либерализации, как мейнстрим протестов необходим Западу с целью изменения государственного строя Китая и снижения его конкурентоспособности

РУСЛАН ХУБИЕВ

До времени начала непрекращающихся протестов в Гонконге остров ассоциировался в общественном понимании либо с исторической частью Китая, либо с финансовой гаванью, либо с голливудским кино о КНР. С лета 2019 года поочередные демонстрации вынесли наружу понимание того, что на самом деле Гонконг стал частью Китайской Народной Республики лишь в 1997 году, до этого являясь колониальной частью Британии.

Идеологическое наследие английского владычества во многом и стало почвой для нынешних событий, а учитывая неутихающий протестный потенциал, имеет смысл говорить об использовании на острове технологий "цветных" революций.

В XIX веке европейские державы при участии США путем вторжения разделили ослабленный Китай на сферы влияния, в результате навязав стран, так называемые неравные договоры. В число соглашений входила и принадлежность нынешнего Гонконга, по частям отрываемого Лондоном от одной до другой Опиумной войны.

В 1842 году Англия принудила Китайскую Империю к подписанию Нанкинского договора и передаче Лондону островной части Гонконга, в 1860 году, по итогам очередной эскалации, были присоединены дополнительные земельные владения, в том числе полуостров Коулун.

В 1898 году Соединенное Королевство "узаконило" очередное расширение путем формальной аренды "новых территорий" на 99 лет. В 1941 году Гонконг после вторжения Японии был преобразован в японскую колонию, но с капитуляцией пособника Германии снова возвращен британскому правлению.

Иными словами, Гонконг более века находился под контролем Запада, а срок аренды той его малой части, что была присоединена последней, закончился лишь в 1997 году.

По Нанкинскому договору остров Гонконг передавался британской короне "в вечное владение", а управляться должен был "теми законами и регламентами, какие королева Великобритании сочтет нужным установить". Поэтому формально Лондон не обязан был отдавать Пекину всю контролируемую им территорию, однако в ночь на 30 июня Содружество наций по решению правительства Соединенного Королевства согласилось "подарить" Гонконг Китаю целиком.

Вопреки расхожему либеральному заблуждению, причиной этому послужило не то, что в Англии "уважают Право с большой буквы", а то, что Пекин отказался продлевать срок аренды. Британская экономика и военная компонента в 1997 году была относительно слабой, а Пекин оказался достаточно силен и интегрирован в мировую финансовую систему, чтобы сделать проблематичным британо-китайский диалог с позиции силы.

Кроме того, все три части Гонконга к тому моменту были взаимосвязаны, что превращало остров при передаче одной из его частей в убыточную для Англии заморскую территорию. По этой причине англосаксы решили повторить в колониальном Гонконге схему "ухода" из колониальной Индии. То есть с помпой представили передачу в качестве широко жеста, а фактически превратили остров в троянского коня.

Главным условием "подарка" был аспект дуалистического сосуществования режимов, при котором принцип "одна страна - две системы" означал невмешательство Китая в "островные" дела. Социалистическая модель Китая не должна была применяться в специальном административном районе Гонконг (САРГ), а прежняя капиталистическая система острова и образ жизни обязан был оставаться неизменным в течение 50 лет. Отразилось это и в Конституции Гонконга.

Лидеры Китая, соглашаясь на эти условия, ожидали, что Гонконг со временем не только станет частью страны, но и вернется в лоно народа, однако ничего подобного не произошло. Напротив, "друзья" ориентированной на Запад территории делали все возможное для сохранения ее антикитайского курса.

Как и в процессе ухода Британии из Индии, заложившего тлеющую "бомбу" в религиозных, идеологических и территориальных вопросах, здесь также была оставлена "мина" замедленного действия. Разница была лишь в том, что КНР до недавнего времени был встроенной частью западной системы, и задействовать гонконгский протестный потенциал было не с руки.

Первый эксперимент экспорта революции в материковый Китай через Гонконг был проведен в 2014 году, вскоре после избрания Си Цзиньпина. "Революция зонтиков", под которыми гонконгские оппозиционеры прятались от солнца, была организована через западные соцсети и показала недостаточную на тот момент эффективность.

В период американских выборов, смены доминирующих на Западе элит и выработки нового консенсуса вопрос Гонконга был заморожен. Остров продолжал быть убежищем для китайских диссидентов, политических беженцев и оппозиционных политиков, но не разыгрывал свой потенциал. Все изменилось в 2019 году, с законом об отмене запрета на экстрадицию в КНР, означавшего для США и Британии резкое ослабление внутрикитайских позиций.

С тех пор протесты под формальными предлогами в подбрюшье Китая не утихают, а планирующие экспортировать эту нестабильность вглубь КНР кураторы используют гонконгскую интернет-среду пространством для репетиций.

Причины для многомесячного поддержания рукотворной нестабильности на острове сводятся к проведению большого эксперимента. Работе по интеграции старых механизмов "цветных революций" к условиям новых реалий и китайской интернет-специфики. Настоящие же причины событий в Гонконге сводятся к следующим вещам:

1. Организация демонстраций через западные фонды и диджитал-среду стала ответом внешних игроков на попытки городских властей Гонконга инициировать процедуру правового слияния с материком. В КНР такую необходимость называют "вопросом устранения правовых пробелов", но в Лондоне и Вашингтоне прекрасно понимают, что это первый шаг, который в случае успеха ускорит китаизацию острова и потерю на нем англосаксонского влияния. С учетом неизбежной эскалации конкурентной вражды между США и Китаем такой исход для Запада был недопустим.

2. Гонконг долгие годы был финансовыми воротами остального мира в Китай и зарабатывал на буферном положении несоразмерно большие деньги. Будучи хабом для перекачивания капиталов, конвертором долларовых потоков в юани и юаней в доллары на обратном пути, остров был незаменимым инструментом, работающим в обе стороны. Гонконг также являлся и воротами для импорта в Китай различных ресурсов, в частности такого стратегического в нынешние времена актива, как золото.

Нетто-объем помесячного импорта физического золота в Китай через Гонконг с 2001 по 2014 год рос по экспоненте. И в итоге совокупный объем ввоза к моменту первой организации протестов ("Революции зонтиков" в 2014 году) составил 2712 тонн, а ежемесячный пик ввоза не падал ниже отметки в 100 с лишним тонн за месяц. Однако в последние несколько лет ситуация начала меняться, и разнообразные потоки, проходящие ранее через Гонконг, все стремительнее стали смещаться к Шанхаю.

Дело в том, что КНР с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 году начала активно отвязывать азиатские деньги от Запада, прекрасно понимая, что конкуренция с США в скором времени неизбежна. Частью этой работы стал и перенос финансового центра из формально китайского Гонконга в по-настоящему китайский Шанхай.

То есть Шанхай с тех пор развивается в самостоятельную доминирующую единицу, в отличие от Гонконга, зависимую от КПК. Нынешний же "центр" торговли под многочисленными рычагами англосаксов чахнет. Окончательно же китайцы осознали, что мировую финансовую площадку Гонконг необходимо балансировать, только в 2016 году. Именно тогда остров присоединился к западной системе автоматического обмена информацией, то есть сделал данные о финансовых счетах резидентов и нерезидентов общедоступными для "дружественных" государств.

Поскольку к налоговым резидентам относятся физические, юридические лица и даже контролирующие лица в рамках CRS, а список данных о клиентах, переставший быть тайной, содержит не только полное имя, адрес проживания, место и дату рождения, а также страну налоговой резиденции, но и индивидуальный номер налогоплательщика, место регистрации и так далее, неудивительно, что подписание этого соглашения под давлением США обрекло Гонконг на утрату былых функций.

Даже торговля нефтяными фьючерсами, в которой клиентам будет предоставлена возможность осуществлять расчеты в национальных валютах и юанях, с возможностью конвертировать юань в физическое золото, теперь может осуществляться преимущественно через золотые биржи в Шанхае, оставив Гонконг в стороне.

Беспорядки лишь маскируют эту причину, пытаясь во всем обвинить Китай, хотя формальный повод принятия данного стандарта - "чтить репутацию международного финансового центра и его прозрачность" - на деле мало кого убеждает. Слишком очевидно, что США заставили остров сделать то, к чему ранее принудили ряд офшоров, с целью спровоцировать бегство капиталов оттуда к себе, и также ясно, что швейцарские банки, офшоры и мировые "гавани" получили свой авторитет не из-за "прозрачности операций", а как раз из-за обратного.

3. Давление США против Китая - это не временное явление, а системный подход. И не случайно требования к китайским элитам, обкатываемые через рукотворные протесты в Гонконге, сводятся к отмене привилегированного положения госсектора в экономике КНР. Предлог либерализации как мейнстрим протестов необходим Западу с целью изменения государственного строя Китая и снижения его конкурентоспособности.

Нынешняя формула симбиоза социализма, госучастия и капиталистического сектора производств в Китае оказалась эффективнее американской модели. Соответственно, от данного преимущества англосаксы и склоняют отказаться Пекин.

Запад осознает, что подобная концепция в случае полной интеграции Гонконга, вопреки всем расписываемым ужасам, может сделать жизнь гонконгцев не хуже, а лучше. И наверняка сделает, так как это будет для Пекина вопросом престижа. Поэтому организацией протестов англосаксы действуют на опережение.

Иными словами, Гонконг для США, с одной стороны, представляет территорию влияния, рычаги над которой важно сохранить, а с другой, площадку для экспериментов с целью экспорта отрабатываемых методик в материковую часть Китая.

В пропаганде западных СМИ сегодня форсируется мысль, что население Гонконга находится в состоянии ужаса из-за угрозы ввода регулярных китайских войск либо же усиления "тоталитарного влияния Пекина". Кадры регулярно показывают людей, марширующих с американскими флагами и призывающих Запад защитить набор их свобод. Но судя по социальным сетям и комментариям самих гонконгцев, люди в ужасе от армии молодых людей, представляющихся "оппозицией", нападающих на правоохранителей и избивающих любого, кто осмелится появиться с флагом КНР.

Центральное правительство Китая обоснованно считает, что массовыми протестами (перешедшими в беспорядки) в Гонконге пользуются и руководят "некоторые западные страны", которые применяют протестующих для дестабилизации обстановки в стране. Но в целом два лагеря исходят из противоположных позиций.

Китай, видя, что Гонконг вскоре перестанет быть мировым финансовым центром и что будущее за материковой частью КНР, решил, что настало время его поэтапного возвращения. Запад же, точно так же осознающий шаткость своего положения, противодействует этому развитыми методиками дестабилизации режимов, интернет-инструментарием, социальной инженерией и воздействием на умы.

Протесты системно организуются и курируются через мессенджеры, вбросы осуществляются через классические западные соцсети, а сам процесс призван выработать формулу для переноса нестабильности в Пекин. Сам же Гонконг, как и многие до него, превратился в площадку взаимного противодействия грандов мировой политики, борьба на поле которого идет с переменным успехом.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569705660
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака
- Состоялось пленарное заседание Сената
- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев
- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  