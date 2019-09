ЦРУ против Китая. Итальянская газета о попытке убить Мао Цзэдуна, - А.Соколов

00:31 29.09.2019 Андрей Соколов

27.09.2019



На днях итальянская газета Corriere della Sera накануне празднования 70-й годовщины образования КНР вдруг вспомнила о вынесенном китайцами 68 лет назад ее соотечественнику Антонио Риве смертном приговоре, назвав его несправедливым. Тот был схвачен и расстрелян в Пекине вместе с группой заговорщиков, покушавшихся на Мао Цзэдуна из базуки во время парада в октябре 1951 года.



Ссылаясь на материалы Музея полиции в Пекине, автор статьи Гуидо Сантавекки напоминает, что Антонио Рива родился в Шанхае, а потом служил в чине капитана в армии Муссолини во время Второй мировой войны. Он был арестован 26 сентября 1950 года по обвинению в подготовке нападения на вождя на площади Тяньаньмэнь 1 октября во время праздника нового маоистского Китая. Рива жил в Пекине в доме на улице Сладкого дождя (так в итальянском переводе) со множеством магазинов, где сегодня, не подозревая об этом, гуляют итальянские туристы.

Согласно данным коммунистической полиции, пишет Corriere della Sera, Антонио Рива с сообщниками хотели убить Мао Цзэдуна снарядом из базуки, в то время, когда он произносил речь на трибуне на площади, как это будет делать в ближайший вторник Си Цзиньпин.



Арест Ривы, повествует газета, произошел во время политической облавы на контрреволюционеров, оплачиваемых иностранными государствами, в переулке Сладкого дождя в тот теплый день в конце сентября 1950 года. Бывшего итальянского офицера выволокли из дома, оставив в одиночестве его американскую жену и четырех сыновей. Через несколько месяцев его привезли назад для проведения обыска. К тому времени он, обросший седой и длинной бородой, был больше похож на скелет. Рива был казнен выстрелом в затылок 17 августа 1951 года.

Родившийся в Шанхае Рива, сын коммерсанта из Ломбардии, в 1911 году отправился в Италию учиться, затем был призван в армию, стал капитаном авиации, сбил 7 вражеских самолетов, получив за это серебряную медаль за доблесть. Вступил в нацистскую партию, и, вернувшись в Китай, при покровительстве Галеаццо Чиано, который в то время был итальянским консулом в Шанхае (потом он стал министром иностранных дел в правительстве Муссолини), был инструктором китайских пилотов, а потом советником в армии Чан Кайши, потерпевшей поражение от Мао в ходе Гражданской войны в Китае. Тем не менее итальянский авантюрист, пишет автор статьи, остался потом в коммунистическом Китае, хотя благодаря его прошлому за ним было установлено наблюдение.



Автор статьи в Corriere della Sera не исключает, что итальянец вступил в связь с иностранными агентами в Китае, поскольку был другом американского полковника, однако планов убить Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь явно не вынашивал: он не был сумасшедшим и отлично знал, что за ним следят.



Десятилетия спустя один бывший офицер полиции, принимавший участие в расследовании этого дела, в разговоре с Барбарой Алигьеро, в то время корреспондентом итальянского агентства АНСА, а потом директором Института итальянской культуры в Пекине, признал, что оно было сфабриковано ("этот заговор выдумали мы, доказательства были сфабрикованы"). Барбара Алигьеро написала потом книгу "Человек, который должен был убить Мао", утверждая, что Рива стал жертвой политической махинации.

По словам автора статьи, в музее полиции в Пекине ему рассказали, что несколько лет назад там была выставлена "настоящая" базука, главное доказательство обвинения, но потом ее убрали из экспозиции, как видно убедившись, что из нее никого убить нельзя.

Итальянцы не верят в то, что их гражданин мог быть участником покушения на Мао, считая это абсурдным. Сейчас, спустя много лет, конечно, уже трудно сказать, как все было на самом деле.

И все же какую бы подоплеку не имела история с итальянским "заговорщиком", о котором вспомнила накануне торжеств в КНР Corriere della Sera, известно, что западные разведки на самом деле десятилетиями активно работали против коммунистического Китая.

Другое дело, что в СМИ фактически отсутствуют сообщения о реальных попытках западных разведок устроить покушение на Мао, как это, например, делалось в отношении кубинского лидера Фиделя Кастро.



Наверное, потому, что глава КНР был крайне подозрительным человеком. Мао боялся заговоров, покушений, опасался, что его отравят, и потому во время своих поездок всегда останавливался в специально построенных для него домах.



Не раз он со своей многочисленной свитой и охранниками неожиданно покидал отведенную им резиденцию, если она казалась ему подозрительной. Мао остерегался купаться в сооруженных для него местных бассейнах, боясь, что вода в них может быть отравлена. Во время поездок он часто менял маршрут, сбивая с толку железнодорожное начальство и путая графики движения поездов. Вдоль пути его следования выставляли многочисленную охрану, на станции не пускали никого, кроме местных боссов и работников службы безопасности.

Но попытки свергнуть коммунистический режим в Китае американцы предпринимали не раз. Именно против КНР в 1989 году ЦРУ инициировало первую из своих так называемых цветных революций, опробованные идеи которых американцы потом пытались реализовать в Восточной Европе и Грузии.

В 1989-м в Пекине состоялась печально известная акция протеста на площади Тяньаньмэнь, перед проведением которой агенты ЦРУ старательно обучили кружок "студентов" теории и практике "демократического" свержения коммунистического правительства.

Понятно, что на Западе эти события освещались, как некая "кровавая бойня" в отношении "мирных студентов", устроенная злодейским коммунистическим режимом, а в СССР в те времена об этом событии вообще почти не писали. Однако канадская газета The Vancouver Sun в номере от 17 сентября 1992 года в статье Роберта Родвика, который ссылался на агентство The Associated Press, рискнула рассказать о том, что действительно произошло в тот день в Пекине. В статье прослеживалась явная связь событий на площади Тяньаньмэнь с антикитайской деятельностью ЦРУ.

Статья начиналась так: "Глава ЦРУ в Китае покинул страну за два дня до того, как китайские войска атаковали демонстрантов в столице Пекине в 1989 году… Центральное разведывательное управление не только было источником протестов, но также и сотрудничало со спецслужбами Китая, с которыми Вашингтон поддерживает тесные отношения с 1970 года…".

"За несколько месяцев до нападения на демонстрантов, произошедшего 3 июня, - продолжала газета, - ЦРУ помогало студентам-активистам сформировать антиправительственное движение, обеспечивая их пишущими машинками, факсимильными аппаратами и другим оборудованием, чтобы помочь им распространять свои сообщения… ЦРУ отказалось от комментариев".

Автора поражает цинизм ЦРУ. В июле 1989 появились фотографии, запечатлевшие насильственные действия, которые предпринимали "мирные" участники протеста: на снимках мы видим танки, бронетранспортеры и армейские грузовики. "Студенты" вооружены автоматами. Видимо, замечает аналитик, ЦРУ давало им нечто большее, нежели факс-аппараты…

Другая статья, от 31 мая 1999 года, со ссылкой на The Washington Post, касалась бомбардировки США китайского посольства в Белграде. По сути, бомбежка явилась "официальным" ответом на критику со стороны КНР политики США.



В 1999 году Китай обвинил Соединенные Штаты в подстрекательстве к массовым протестам на площади Тяньаньмэнь, потрясшие Пекин десять лет назад, говорится в статье газеты The Sun.



Кровавая драма на площади были показана, как часть стратегии по устроению политического хаоса в Китае.

За бомбардировку посольства в Белграде 7 мая 1999 года китайское правительство подвергло Соединенные Штаты безжалостной критике. Цель ударов, сказали в Пекине, - дестабилизация Китая. Однако сами американцы это злодеяние объяснили будто бы "неправильной" картой, на которой посольство якобы не было обозначено на соответствующем месте.

Позднее выяснилось, что ЦРУ на самом деле специально выбрало цель. Министр обороны Уильям Коэн и директор ЦРУ Джордж Тенет выступили с совместным заявлением о том, что, по мнению НАТО, в здании размещался югославский военный объект, а не китайское посольство.

Вместе с тем подрывные действия США против стран тогдашнего "социалистического лагеря", в число которых входил и Китай, предусматривали не только покушения на лидеров или даже бомбардировки их посольств, а куда более широкую программу диверсий, провокаций и самого разного саботажа. Эти планы были изложены, в частности, в книге Д. Скотта "Политическая война". Автор откровенно призывал к усилению террора и провокаций в социалистических странах, пытаясь убедить американских (да и не только американских) читателей, что все это необходимо ради "спасения свободы и демократии" и "сокрушения коммунизма". Первейшим условием успеха такого рода акций Скотт считал наличие "высоко подготовленных, храбрых и хорошо подобранных исполнителей".

Вот какие методы "борьбы" были рекомендованы американскими специалистами:

- "Использование веществ, парализующих психику.

- Отравление посевов или животных, носящее все усиливающийся и постоянный характер и имеющее целью вызвать всеобщий голод; достигается это с помощью экологической цепной реакции (отравление мышей, пчел, растений и т. д.) или путем рассеивания отравляющих веществ с самолетов...

- Невидимые радиоактивные краски, наносимые "пятой колонной" с помощью микроаэрозолей (мельчайшие капельки) на сиденья в кино, метро и т. д. Альтернатива (в данном случае перспектива, возможность, выбора): радиоактивный стронций и т. п. в источниках водоснабжения, папиросах, жевательной резинке, спиртных напитках, пище и т. д.

- Распространение наркомании путем добавления наркотиков к таблеткам аспирина, популярным сортам конфет, спиртным напиткам и т. п. В качестве наркотика должно служить новое синтетическое вещество, неизвестное врагу, или же вещество естественного происхождения.

- Вещество, вызывающее бесплодие, добавляемое к обычным пилюлям, пищевым продуктам и т. д. Цель - уменьшить население вражеской страны.

- Нашествие насекомых или грызунов, имеющее целью уничтожить посевы или распространить бешенство, бубонную чуму и т. п.

- Применение писем, пропитанных белым фосфором, которые, высохнув, загораются и вызывают пожары.

- Применение коррозийных смазочных масел для уничтожения генераторов, турбин, паровозов, автомашин, оборудования и т. д.- с инструкцией о том, как придать смазочным маслам нужные качества"…



Выглядит невероятно? Ничего подобного! Этот страшный документ был разработан в недрах Колумбийского университета по заданию американской разведки. А потом был напечатан в открытом американском журнале The Science Newsletters.



Так что какие-нибудь базуки или подстрекательство студентов к бунту на этом фоне выглядят попросту детскими играми…

И вот сегодня те, кто такие планы разрабатывал и готовил покушения, рассуждают о демократии, правах человека и даже пытаются учить этому других.

Ну а что касается стремительно развивающегося Китая, то его США сейчас пытаются подавить другими методами - экономическими.



27.09.2019 Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569706260

