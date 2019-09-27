Две Европы. Педерасты и... не педерасты, - С.Князев

00:33 29.09.2019

Население ЕС резко разделилось в отношении к ЛГБТ-сообществу и внешней политике



Еврокомиссия обнародовала результаты масштабного социологического исследования, проведенного во всех странах-членах ЕС. И хотя "усредненные" итоги опроса, на первый взгляд, были в пользу неолибералов, ратующих за "толерантность", в ходе исследования выявлены тенденции, которые, мягко говоря, не порадовали сторонников "единой Европы".



72% участников опроса заявили, что не видят ничего предосудительного в однополых отношениях, а 69% – что поддерживают идею введения однополых браков во всей Европе. Вот только Европа в итоге оказалась не едина. Скорее даже – совсем наоборот.

Самой толерантной, согласно результатам опроса, стала Швеция. Там положительные ответы на вопросы дали 95% и 92% участников исследования, соответственно. Схожие итоги (75% и более) можно наблюдать в Бельгии, Дании, Германии, Ирландии, Испании, Франции, Люксембурге, Финляндии, Нидерландах и Великобритании.

Во второй группе стран нетрадиционные "ценности" поддерживают больше половины опрошенных. Речь идет о Чехии, Италии, Польше, Австрии, Португалии и Словении.

Однако наиболее любопытны результаты исследования в третьей группе стран.



Так, в Болгарии 71% опрошенных осуждают однополые отношения, а 74% выступают против однополых браков. В Словакии результаты схожие – 61 и 70%. В Румынии – 63 и 63%. В Венгрии – 61 и 53%. На Кипре – 60 и 55%. В Греции – 56 и 53%. В Хорватии – 55 и 58%.



И это притом что значительная часть опрошенных затруднились с ответом!

К "нетрадиционным" связям, кроме того, прохладно относится большинство жителей Прибалтики.

Что особенно примечательно, в странах, которые активно поддерживают ЛГБТ-"взгляды на жизнь" отношение к данному сообществу за последние 5 лет улучшилось (например, в Германии количество его симпатиков возросло на 18%, а в Великобритании – на 14%). Зато в государствах Восточной и Южной Европы, продемонстрировавших прохладное отношение к ЛГБТ-"образу жизни", напротив, за последние годы ощутимо выросло количество людей, испытывающих к подобным проявлениям антипатию (в Болгарии на 12%, в Словакии – на 5% и т.п.). Показатели изменились настолько сильно, что простой статистической погрешностью их объяснить невозможно.



Результаты опроса в различных странах так резко отличаются друг от друга, что можно смело говорить о существовании в культурном плане двух разных Европ, между которыми находится группа "сомневающихся" государств. Эти "Европы" сегодня в ценностном измерении стремительно удаляются друг от друга.

Несмотря на всю неолиберальную пропаганду, в Болгарии, Словакии, Венгрии и некоторых других государствах уверенно растет количество приверженцев традиционных ценностей.



Обобщая, можно сделать вывод, что в наибольшей мере придерживаются традиционных взглядов на жизнь те европейские страны, в которых преобладает православное население (Болгария, Греция, Кипр), а также – восточноевропейские государства с сильными католическими традициями (Венгрия и Словакия).



Сторонники "нетрадиционных" взглядов вполне могут праздновать полную победу в Скандинавии и Бенилюксе. Впрочем, их позиции достаточно сильны по всей Западной Европе. Неолиберальные перемены, судя по всему, происходят в таких католических странах, как Франция и Испания. Хотя, еще в начале 2010-х, когда в Париже шли дискуссии о целесообразности введения однополых браков, социум там был расколот примерно пополам.



В общем, Европа не только не становится монолитнее, но и уверенно расплывается в разные стороны. Впрочем, это проявляется не только в вопросах моральных ценностей.

Недавно "Европейский совет по международным отношениям" провел опрос жителей части европейских стран по вопросу их оценки антироссийских санкций и потенциального участия ЕС в конфликте между США и Россией. Больше всего ратующих за ужесточение санкций и помощь Штатам оказалось среди жителей Польши и Западной Европы. В Австрии, Словакии и Греции победили сторонники отказа от санкционного давления на РФ. А каждый пятый словак и вовсе заявил о готовности с оружием в руках защищать Москву от Вашингтона. На территории Болгарии исследование почему-то не проводилось.



На этом фоне становится понятным настороженное отношение брюссельских чиновников к идее расширения ЕС в юго-восточном направлении. Такие страны, как Болгария и Словакия, после вступления в Евросоюз стали относиться к тому, во что превратились сегодня европейские ценности, прохладнее, чем раньше.

В общем, похоже, будущее Европы – гораздо сложнее и многообразнее, чем бы хотелось видеть современным неолиберальным элитам.



Святослав Князев

27.09.2019