Уволен еще один архаровец Трампа - "миротворец" Курт Волкер

07:54 29.09.2019

Медведчук обвинил Волкера в "архинепрофессионализме" и вредительстве



По мнению украинского политика, Волкер "окончательно и бесповоротно" провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Накануне СМИ сообщили, что Волкер подал в отставку с должности спецпредставителя США по Украине





Отставка спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера, сообщения о которой появились накануне, - это результат его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства", заявил глава политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Его слова приводятся на сайте партии.



По словам Медведчука, отставка, независимо от того, что стало ее "спусковым механизмом", свидетельствует о том, что Волкер "окончательно и бесповоротно" провалил переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.



По мнению украинского политика, спецпредставитель США на переговорах должен был придерживаться нейтральной позиции, чтобы выстроить отношения со всеми их участниками. "Однако он не только занял позицию одной стороны - [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу", - добавил Медведчук.