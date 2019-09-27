Меджлис присвоил Аркадагу очередной титул - "Почетный аксакал/старейшина народа Туркменистана"

09:59 29.09.2019

Меджлис Туркменистана присвоил Президенту Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедову почетное звание "Почетный старейшина народа Туркменистана".

Председатель Меджлиса Гульшат Мамедова огласила соответствующее постановление в ходе состоявшегося в Ашхабаде 25 сентября 2019 года заседания Халк Маслахаты Туркменистана.



"В торжественной обстановке под бурные аплодисменты участников форума глава государства облачился в традиционные туркменские дон [халат] и белый тельпек [папаху]. Туркменскому лидеру также был вручен соответствующий нагрудный знак", сообщил ТДХ.

Вместе с Бердымухаммедовым, но уже его указом, звание "Почетный старейшина народа Туркменистана" было присвоено еще 19 гражданам "за вклад в упрочение независимости Туркменистана, приумножение национальных традиций и обычаев, укрепление единства народа, воспитание молодого поколения, за образцовый жизненный пример, а также в ознаменование 28-й годовщины независимости".



Помимо "Почетного старейшины народа", президент К. Бердымухаммедов носит звания Героя Туркменистана (дважды), а также "Народный архитектор Туркменистана" и "Народный коневод Туркменистана".