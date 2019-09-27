 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.09.2019
11:53  Россия забирает у США японский рынок газа
11:06  Аркадаг назначил своего младшего зятя (муж младшенькой - Гули) Ихласгельды Аманова - генеральным консулом Туркменистана в Дубае
10:59  Центр мира смещается в Азию, - Санджая Бару
10:39  Красная армия и освобождение. Дело не в маршале Коневе, а в примитивных попытках переписать историю, - Я.Шайтар
10:03  В Афгане стартовали президентские выборы. Открылись 5373 участка
08:32  "Сейчас важнейшие экономические активы являются нематериальными", - Юваль Ной Харари
00:56  Союзное государство – миф или реальность? - А.Халдей

00:33  Две Европы. Педерасты и... не педерасты, - С.Князев
00:31  ЦРУ против Китая. Итальянская газета о попытке убить Мао Цзэдуна, - А.Соколов
00:23  Внести революционное сознание в массовый протест! Энгельс, Ленин, Лукач...
00:21  Глобальный эксперимент: кто и почему не дает протестам в Гонконге утихнуть, - Р.Хубиев
Суббота, 28.09.2019
22:26  Штаты обвинили Асада в новой химатаке. Доказательств - 0
20:28  В Москве арестованы девять спонсоров ДАИШ
16:46  Умер советский и российский режиссер Марк Захаров
12:38  Гик-фестиваль устраивает "Назарбаев Университет"
12:16  Чуйские аборигены в Чалдоваре избили сотрудников КырГКНБ при исполнении
10:58  УзбМинюст объявил "акцию против принуждения бизнеса к спонсорству"
10:41  Растет число кыргызстанок, желающих восстановить девственность, - гинеколог Арстанбекова
09:19  Украинский урок и русский язык. Насколько растянется это культурное самоубийство, - Е.Фатеев
09:16  В Кыргызстане будут выпускать свою... черную икру
08:31  О Грете и о погоде, - Исраэль Шамир
08:16  Атырауские скотокрады оказались... религиозными радикалами
08:07  Пакистанский премьер Имран Хан раскрыл секрет неуловимости бен Ладена, - В.Скосырев
01:13  Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern
00:51  Армения. В орбите чужих геополитических интересов, - "НВО"
00:32  Таджикистан – Киргизия: фантомные боли распада СССР, - А.Топоров
00:25  Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений в Казахстане
00:21  А.Малахов - продажный шоумен, шовинист и расист, - кыргызы негодуют
00:18  Войны грядущего: какими они будут? Новые сценарии, задачи и последствия, - НГ
00:14  Хотите работать в правительстве? Восемь неизвестных фактов о сменах кабмина Кыргызстана, - С.Хасанова
00:13  Талибы чувствуют себя в полной безопасности в Пакистане, - А.Серенко
Пятница, 27.09.2019
22:29  Саудиты восстановили до-дроновский уровень добычи нефти - 9,8 млн баррелей в сутки
22:25  АЭС преткновения. Кто и зачем пытается расшатать казахстано-узбекские отношения (полемика), - Б.Мусаев
21:55  Ташкент. Военный суд приговорил экс-главу СГБ И.Абдуллаева к 18 годам заключения
21:49  Фарход Махмудов назначен замглавы Администрации президента Мирзиеева
19:35  Борись, Джонсон: британский премьер не уйдет в отставку, - Е.Постникова
15:22  В переполненном автобусе никто не уступил место акиму Актюбинской области Уразалину. Ухо не прокомпостировали...?
15:09  В Китае открылся самый большой в мире аэропорт Дасин (видео)
15:03  Как в царском Туркестане боролись за нравственность русских женщин (история)
15:01  Министр обороны Узбекистана впервые за 28 лет независимости посетил с визитом Таджикистан
14:58  Казаки-некрасовцы на службе у крымских ханов (история коллаборации)
14:55  Золотая Орда и Кремль. Концепция Ига снова поменялась? - Ст.Волков
14:50  Пангонг-Цо - озеро, которое делят и никак не могут поделить Китай и Индия
14:46  Три причины, по которым Узбекистану противопоказана АЭС, - А.Ильхамов
14:44  "Добрый царь" или "голый король". Что народ ждет от В.Путина? - А.Халдей
14:43  Хмеймим "халифату". Репортаж из Сирии, - В.Шурыгин
14:40  Как великие авторы и их родственники уничтожали бесценные книги, - С.Сас
14:21  Властям Кыргызстана грозят международным судом. В Бишкеке прошел очередной эко-митинг (видео)
14:13  Конец человечества. К чему нас ведет течение истории, - Александр Дугин
14:11  Диктатура "хозяев денег", - В.Катасонов
13:40  Перестать поддерживать представителей запрещенной в Таджикистане ПИВ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
В Афгане стартовали президентские выборы. Открылись 5373 участка
10:03 29.09.2019

В Афганистане началось голосование на президентских выборах, сообщает телеканал Tolo News.
В стране будет работать 5373 участка. На выборы изначально зарегистрировались 18 человек, однако пятеро отказались от участия. Среди тех, кто продолжит борьбу, - действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.
К обеспечению безопасности на выборах президента привлечены более 70 тыс. военнослужащих.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569740580
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163
- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака
- Состоялось пленарное заседание Сената
- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"
- О ситуации на финансовом рынке
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев
- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией
- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  