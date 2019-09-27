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|В Афгане стартовали президентские выборы. Открылись 5373 участка
10:03 29.09.2019
В Афганистане началось голосование на президентских выборах, сообщает телеканал Tolo News.
В стране будет работать 5373 участка. На выборы изначально зарегистрировались 18 человек, однако пятеро отказались от участия. Среди тех, кто продолжит борьбу, - действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.
К обеспечению безопасности на выборах президента привлечены более 70 тыс. военнослужащих.