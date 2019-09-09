Красная армия и освобождение. Дело не в маршале Коневе, а в примитивных попытках переписать историю, - Я.Шайтар

10:39 29.09.2019 Нынешние споры вокруг памятника маршалу Коневу в Праге свидетельствуют о том, "идеологическая война" так и не завершилась. Можно думать, что угодно, но факты непреклонны - Чехословакию освободила Красная Армия. Памятник Коневу следует воспринимать как дань памяти его солдатам, проливавшим кровь на этой земле.

Reflex (Чехия): Красная армия и освобождение. Дело не только в маршале Коневе, но и в примитивных попытках переписать историю

О войне 1939-1945



Вторая мировая война закончилась в Европе 74 года назад. Но нынешние споры вокруг памятника командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Ивану Степановичу Коневу в Праге свидетельствуют об одном печальном факте. К сожалению, даже по прошествии такого долгого времени не прекращается то, что при прежнем режиме мы привыкли называть избитым термином "идеологическая война". У любого из нас есть святое право считать операцию Красной армии на нашей территории в 1944 - 1945 годах либо освобождением, либо актом, который усилил позицию коммунистов и помог победить им на выборах в 1946 году и прийти к власти через два года. Однако бесспорно то, что Красная армия изгнала оккупантов из нашей страны и нанесла им при этом большой ущерб, а также даровала свободу многим заключенным нацистского режима.

Любой, кто хоть немного разбирается в военной истории и не ослеплен идеологическим предрассудками, знает, что вклад отдельных армий в освобождение Чехословакии (конечно, это касается и любой другой страны) определяется несколькими основополагающими факторами. В частности: первоначальным состоянием и вооружением противоборствующих войск, степенью вражеского сопротивления и продолжительностью воинских операций, а также потерями, собственными и вражескими. В текущей обострившейся обстановке я постараюсь подробнее рассказать нашим читателям об этих аспектах, основываясь на официальных данных.



Путь к победе был трудным



Красная армия воевала на территории Чехословакии 235 дней: с 20 сентября 1944 по 11 мая 1945 года. Первыми ее частями, которые вошли к нам, были 242 горнострелковая и 129 гвардейская стрелковая дивизии 4-го Украинского фронта. Свою освободительную миссию Красная армия начала осенью 1944 года тяжелыми боями в Карпатах и победоносно завершила весной 1945 года в Праге. За это время она продвинулась на 800 километров. Одна за другой на карпатско-пражском направлении были проведены шесть масштабных операций. Нужно отметить, что в советской, российской и чехословацкой литературе данные о численности задействованных сил и средств иногда очень разнятся. В некоторых российских публикациях заметно желание преуменьшить потери, понесенные чехословацкими, польскими и румынскими войсками, и, напротив, преувеличить потери немецких сил.

Совместное участие в этих операциях принимали три оперативно-стратегических объединения: 1-й, 2-й и 4-й Украинский фронт. Наступление Красной армии можно для наглядности разделить на три этапа. Первый включал две взаимосвязанные наступательные операции (Восточно-Карпатскую и Восточно-Словацкую). Второй этап связан с тремя взаимосвязанными операциями 2-го и 4-го Украинского фронта (Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Братиславско-Брновской). Третий заключительный этап - это самая масштабная из всех - Пражская операция, осуществленная силами 1-го, 2-го и 4-го Украинского фронта. Особенно кровопролитными и тяжелыми были бои в Карпатах и горах Словакии. Немцы ожесточенно обороняли также Моравскую Остраву.



Бои за освобождение Чехословакии продолжались восемь месяцев (некоторые публицисты сегодня говорят о "захвате" и "оккупации", однако Чехословакия была равноправным и признанным членом антифашистской коалиции, а Советский Союз - лидирующим государством Большой тройки, поэтому подобные утверждения лишены всякой логики и исторической обоснованности). Эти кровопролитные бои за освобождение Чехословакии унесли множество жизней. Согласно первым послевоенным данным, на чехословацкой территории погибли 97 325 красноармейцев. Впоследствии их число варьировалось от 138 - 140 тысяч до 144 тысяч. По результатам официальных историко-статистических исследований "Без пометы "Совершенно секретно", опубликованных в Москве в 1993 году, общие потери советских вооруженных сил при освобождении Чехословакии достигли 551 432 человек. Это 14,18% от общего количества потерь, которые понесли советские войска при освобождении девяти европейских и двух азиатских стран. Из них безвозвратные потери (погибшими, без вести пропавшими, пленными и так далее) составили 139 918 человек, из которых 122 392 погибли на месте, умерли от ран и болезней. Пострадали 411 514, из которых 346 044 получили контузии и обморожения. Чтобы вы составили себе представление о масштабности этих потерь, я напомню, что боевые потери американской армии, включая Военно-воздушные силы США, в европейских битвах Второй мировой войны достигли в общей сложности 586 628 человек, из которых 135 576 человек погибли.

Опровержение невероятно абсурдных утверждений

Из-за российской аннексии Крыма и поддержки пророссийских сепаратистов на юго-востоке Украины отношения между Российской Федерацией и Западом резко ухудшились, что сказалось на риторике, которая стала порой более резкой, чем во времена холодной войны. Из-за примитивного стремления преуменьшить роль русских в освобождении европейских стран и в победе во Второй мировой войне зазвучали абсурдные утверждения, что, например, Освенцим и Югославию освободили украинцы, потому что там воевали украинские фронты!

Но до сих пор, что удивительно, никто не потрудился перечислить высокопоставленных командующих Красной армией, участвовавших в освобождении Чехословакии, которые по происхождению были украинцами. Достаточно назвать маршала Родиона Яковлевича Малиновского, уроженца Одессы и командующего 2-м Украинским фронтом; правда, его войска в Южной Моравии заработали не лучшую репутацию, так как пополнялись освобожденными заключенными; далее - Павел Семенович Рыбалко, командующий 3-й гвардейской танковой армией, которая отличилась при освобождении Праги; Дмитрий Данилович Лелюшенко, командующий 4-й гвардейской танковой армией, которая девятого мая 1945 года тоже вошла в Прагу (ликующие горожане осыпали сиренью танки обеих армий; их приветствовали так радушно, что в СССР снимки того времени после августовской оккупации 1968 года выдавали за современные!). Также стоит отметить Кирилла Семеновича Москаленко, командующего 38-й армией, в составе которой в ожесточенных боях на Дукле участвовал 1-й Чехословацкий армейский корпус, и Андрея Антоновича Гречко, который, правда, с нашей точки зрения, впоследствии сыграл негативную роль в качестве министра обороны СССР в судьбоносном 1968 году. Для полноты картины добавлю, что украинцем по национальности был и генерал-майор Сергей Кузьмич Буняченко, командующий 1-й пешей дивизией вооруженных сил Комитета освобождения народов России (ВС КОНР), более известных как власовцы. (Тут важно сделать одно лингвистическое замечание: учитывая, что имена всех выше упомянутых украинских командующих во всей специальной, научно-популярной и беллетристической литературе, а также в газетных статьях приводятся в русской транскрипции, для понятности я ее сохраняю.)



Какие силы и средства были задействованы по обе стороны при операциях Красной армии по освобождению Чехословакии?*



Дивизии - Личный состав - Орудия и минометы - Танки и самоходки - Боевые самолеты - Побежденные дивизии**

Восточно-Карпатская операция (8.9. - 28.10.1944)

34,5/19 дивизий - 363 100+14 900 чехословацких солдат /300 000 солдат - 5140/3250 орудий и минометов - 322/100 танков и самоходок - 1165/450 боевых самолетов - 5/1 побежденных вражеских дивизий.

Восточно-Словацкая операция (7.11. - 31.12.1944)

52/29,5 дивизий - 11,5/4 побежденных вражеских дивизий.

Западно-Карпатская операция (12.1. - 18.2.1945)

73,5/36,5 дивизий - 482 200+99 300 румынских+11 500 чехословацких солдат /544 000 солдат - 9918/4960 орудий и минометов - 463/330 танков и самоходок - 1283/680 боевых самолетов -17,5/2 побежденных вражеских дивизий.

Моравско-Остравская операция (10.3. - 5.5.1945)

31/11 дивизий - 259 000/150 000 солдат - 3080/1500 орудий и минометов -184/100 танков и самоходок - 416/120 боевых самолетов - 8/2 побежденных вражеских дивизий.

Братиславско-Брновская операция (25.3. - 5.5.1945)

42/11 дивизий - 352 300/200 000 солдат - 6160/1800 орудий и минометов - 246/120 танков и самоходок - 637/150 боевых самолетов - 9/0 побежденных вражеских дивизий.

Пражская операция (6 - 11.5.1945)

180/80 дивизий - 2 028 054/900 000 солдат - 30 452/9700 орудий и минометов - 1960/2200 танков и самоходок - 3014/1000*** боевых самолетов - 0/80 побежденных вражеских дивизий.

* В числителе приводятся данные о советских войсках и войсках союзников, а в знаменателе - о неприятельских.

** В числителе приводятся данные о раздробленных, а в знаменателе - о разбитых и взятых в плен дивизиях. При этом две бригады засчитываются как одна дивизия. В общей сложности советские, чехословацкие, польские и румынские войска разбили в Чехословакии 51 дивизию и уничтожили и взяли в плен 89.

*** Из этого у советских войск: 1 770 637 бойцов, 29 528 орудий и минометов, 1775 танков и самоходок и 2942 боевых самолета; у 1-го Чехословацкого армейского корпуса: 48 400 бойцов, 338 орудий и минометов, 16 танков и 72 боевых самолета; у 1-й чехословацкой смешанной авиадивизии и 2-й армии Войска польского: 69 522 бойцов, 1058 орудий и минометов и 163 танка и самоходки; у 1-й и 4-й румынской армии: 139 495 бойцов, 1567 орудий и минометов и шесть танков.

Участие 1-го Украинского фронта Конева в Пражской операции

Стрелковые дивизии - 71

Кавалерийские дивизии - 3

Механизированные корпуса - 4

Танковые корпуса - 5

Отдельные танковые бригады - 3

Самоходно-артиллерийские бригады - 3

Общее число солдат - 806 400

Общие людские потери - 23 383*

Из них безвозвратные - 6384, ранеными - 16 999. В среднем за день - 3897.

* Это максимум среди всех трех украинских фронтов, участвовавших в Пражской стратегической наступательной операции. Таким образом, памятник Коневу (если не вдаваться в подробности его биографии) следует воспринимать как дань памяти его солдатам, которые у нас проливали кровь.

Общие потери советских войск и их союзников в пяти операциях в Чехословакии

Восточно-Карпатская операция

126 211+5699 солдат 1-го Чехословацкого армейского корпуса - 962 орудия и миномета - 478 танков и самоходок - 192 боевых самолета

Западно-Карпатская операция

78 988+11 974 солдат 1-й и 4-й румынской армии - 753 орудия и миномета - 359 танков и самоходок - 94 боевых самолета

Моравско-Остравская операция

112 621 солдат

Братиславско-Брновская операция

79 596 солдат

Пражская операция

49 348+533 чехословацких, 887 польских и 1730 румынских бойцов - 1006 орудий и минометов - 373 танков и самоходок - 80 боевых самолетов.

Военные трофеи советских войск в операциях на территории Чехословакии

Операции - Орудия и минометы - Танки и самоходки - Самолеты

Восточно-Карпатская операция 912 - 41

Восточно-Словацкая операция 1519 - 131 - 77

Западно-Карпатская операция 2622 - 516 - 75

Моравско-Остравская операция 1306 - 266 - 296

Братиславско-Брновская операция 2220 - 435 - 330

Пражская операция 9500 - 1800 - 1100

В общей сложности: 18 079 - 3189 - 1878

В плен попали 1,2 миллиона вражеских солдат, и большей всего (859 400) во время Пражской операции, когда вступила в силу безусловная капитуляция нацистской Германии.



Мы по-прежнему забываем о румынах

До ноября (1989 года - прим. перев.) мы все время выражали благодарность Красной армии, а после все чаще стали подчеркивать роль американцев. Это нормально, но нельзя забывать о чувстве меры. И в этом - наш главный просчет. Нам известно, куда доехал (или мог бы доехать, если бы…) почти каждый американский джип, но почти ничего не говорится или говорится довольно мало о роли третьей силы - румынах.



А ведь это вопиющая несправедливость, поскольку на территории Чехословакии румынские войска воевали в составе 2-го Украинского фронта маршала Р. Я. Малиновского с 18 декабря 1944 года по 12 мая 1945 года. Чтобы вы получили представление об их численности, скажу, что воевала 4-я и 1-я армии, в общей сложности 17 дивизий, 1-й авиакорпус генерала эскадры Т. Бурдолои (249 боевых самолета) и 2-й танковый полк (79 танков). Если прибавить спецподразделения и тыловые подразделения, то общая численность румынских солдат на территории Чехословакии достигали внушительных 248 430 человек, благодаря чему они занимали второе место по численности после Красной армии.



Первым из румынских подразделений в Словакию вступил 90-й пеший полк, который 18 декабря 1944 года освободил село Бузица. В феврале и марте следующего года румынам досталась неблагодарная миссия - вести ожесточенные бои в Словацких Рудных горах и Низких Татрах. О тяжести сражений говорит тот факт, что румынская 1-я армия в них потеряла 15 825 человек, то есть почти четверть состава.

Положение наших балканских освободителей осложняла нехватка тяжелых вооружений, которую советское командование не спешило компенсировать. Поскольку советские военачальники не щадили и собственную пехоту, ясно, что еще меньше их заботили большие потери нового вынужденного союзника.



Трудности в русско-румынской дружбе



Российские историки пишут, что во время Западно-Карпатской стратегической наступательной операции окрепла дружба советских, румынских и чехословацких солдат, борющихся бок о бок. Однако на самом деле все было не так просто. Даже после того, как румынская армия сменила знамена, ее офицерский корпус продолжал придерживаться антикоммунистических, антисоветских, антисемитских и антирусских воззрений, что не ушло от внимания СМЕРШа (советской контрразведки). Третьего марта 1945 года прямо в главном лагере Малиновского был арестован генерал Георге Аврамеску, бывший командующий 4-й армией, в тот же день назначенный министром обороны. Ему предъявили обвинения в пронемецких настроениях и отправили в Сибирь, где он умер в том же году.



Чуть лучше оказалась судьба другого освободителя Чехословакии - корпусного генерала Николае Даскалеску, который тоже был командующим 4-й армией и пользовался большой популярностью среди подчиненных, прозвавших его "генерал-солдатом". В июне 1946 года его арестовали, и в ноябре 1948 года он предстал перед судом, где его обвинили в военных преступлениях. Суд постановил его освободить, но в 1951 году его снова арестовали и на этот раз обвинили в "хозяйственном саботаже" (якобы он выступал против насильственной коллективизации), а затем отправили в тюрьму. Пятого октября 1955 года он освободился. Генерал Даскалеску умер 28 сентября 1969 года в возрасте 58 лет. Однако вряд ли ему поставят у нас такой же памятник, как Коневу или Паттону. Но по крайней мере никто его не будет поносить.



Даже сегодня румыны не интересуют СМИ



Во время чехословацкого похода румынские войска освободили 1722 населенных пункта (из них - 31 город), взяли в плен 20 478 вражеских солдат. Продвигающаяся 4-я армия нашла и захоронила всего 2325 погибших товарищей. Из этого следует, что румынские потери в 66 495 человек (половина - погибшие и без вести пропавшие (по другим данным, "всего" 55 тысяч погибших, раненых и пропавших без вести)) в несколько раз превзошли потери противника. К большим потерям привела не только плохая оснащенность войск, но и суровые климатические условия, прежде всего, в словацких горах, а также большое количество дезертиров.



Только на мемориальном кладбище в Зволене свой последний приют нашли 10 504 румына, а 1501 упокоились на Центральном кладбище в Брно. По количеству потерь при освобождении Чехословакии румыны заняли второе место после Советских вооруженных сил. Чехословацких орденов и наград были удостоены 5559 румынских солдат.

Во время празднования окончания Второй мировой войны в теленовостях рассказывают о приглашенных на памятные мероприятия ветеранах или членах их семей. Но приходилось ли вам когда-нибудь слышать в новостях хоть одно упоминание о приглашении румын? Им просто не повезло: с точки зрения СМИ они не столь "благодарная тема", как американцы, поэтому, упомянув их, ни один политик не сможет выделиться. А то, что это происходит в ущерб исторической правде, никого не беспокоит.



На арене появляются американцы



18 апреля 1945 года в 9.55 на чешскую землю вошло первое американское соединение - 358-й пеший полк 90-й дивизии. В тот же день американцы освободили приграничный город Границе. Через два дня они дошли до Аша, где их неприятно удивило недружественное поведение местного населения. Вскоре все объяснилось: там проживали судетские немцы, которые, разумеется, видели в американцах не освободителей, а оккупантов. 25 апреля 97-я дивизия взяла Хеб. В боях за него погибли 46 человек, 150 были ранены. Что касается немецких потерь на линии 387-го пешего полка, то 142 немца погибли, 184 были ранены, а 1474 попали в плен.



В последующие дни во время менее масштабных боев американцы завладели горными перевалами, ведущими вглубь Чехии в районе Чешского леса и Шумавы. В начале мая на втором этапе операции в Чехословакии 12-й корпус освобождал Южную Чехию, а 5-й корпус - Западную Чехию. Прямое наступление началось пятого мая, и уже в первый день американцы взяли Домажлице, Кдыне, Тахов и Клатов, а на следующий день - Гораждевице, Страконице, Писек, Марианске-Лазне и Пльзень. 3-я армия Паттона завершила свою победоносную кампанию седьмого мая, освободив Соколов, Локет, Горни-Славков, Рокицаны и проложив демаркационную линию. В 9.30 того же дня после немецкой капитуляции американские силы закончили боевые действия в Ремеше. Американцев, как и солдат бельгийского 17-го стрелкового полка, воевавшего в составе 3-й армии, встречали с восторгом. Люди угощали их пивом, а в ответ американцы раздавали сигареты, шоколад, консервы и силоновые колготки. Они восхищали людей своим идеальным оснащением и снабжением.

В боях за Западную и Юго-Западную Чехию на завершающем этапе Второй мировой войны в Европе участие приняли более 150 тысяч американских солдат (почти на сто тысяч меньше, чем румынских) в составе четырех пеших и двух бронетанковых дивизий. В заключительном докладе "Боевые и небоевые потери войск во время Второй мировой войны", опубликованном в 1953 году и охватывающем период с седьмого декабря 1941 по 31 декабря 1946 года, указано, что в общей сложности американская армия потеряла в Чехословакии 1230 человек (351 погибшими на поле боя, 408 ранеными, 377 попавшими в плен и 94 пропавшими без вести). Из них 533 служили в сухопутных войсках (116 погибших на поле боя, 353 раненых, 53 попавших в плен и 11 пропавших без вести). Намного большие потери (697, из которых 235 погибших на поле боя, 55 раненых, 324 попавших в плен и 83 пропавших без вести) понесла авиация. Однако потери в авиационных операциях напрямую не связаны с собственно освободительной операцией. Кроме того, по словам историка авиации Йиржи Райлиха, эти потери были намного больше: в общей сложности 769 человек и 123 самолета. Общие и подробные данные о потерях немцев в результате американских действий во время 19-дневного освобождения Западной и Юго-Западной Чехии весной 1945 года неизвестны. Однако эти потери, несомненно, значительно превышали американские.



Власовцы хотели спастись



В самый критический момент Пражского восстания, спонтанно начавшегося пятого мая 1945 года, удар по эсэсовцам, которые успешно теснили повстанцев, нанесла 1-я дивизия Русской освободительной армии (РОА) под командованием генерал-майора Буняченко. Она защищала линию Смихов - Йинонице - Коширже - Била Гора - Мотол, уничтожила несколько немецких опорных пунктов, в том числе такой важный объект, как казармы в Рузыне и аэродром. Мелкие подразделения власовцев оказывали помощь в Панкраце, Бранике и Страшницах. Но по политическим причинам Чешский национальный совет не пошел на политический сговор со власовцами, которых в то время западные союзники тоже считали предателями. Было ясно, что Русская освободительная армия, оказав помощь Пражскому восстанию, предприняла последнюю отчаянную попытку хотя бы частично снять с себя вину за сотрудничество с немцами. Члены РОА хорошо понимали, что ожидает их в советском плену, и судьбы ведущих представителей движения Власова и многих рядовых членов РОА подтвердили, что они не ошибались.

За свою помощь Пражскому восстанию власовцы заплатили почти 900 солдатами, треть из которых лишилась жизни. Пленных в лучшем случае ждали лагеря, а в худшем - пуля или виселица.



Поляки у нас тоже были



Мой рассказ был бы неполным, если бы я не упомянул об участии 2-й польской армии под командованием дивизионного генерала Кароля Свирчевского, которая в составе 1-го Украинского фронта приняла участие в последней наступательной операции Красной армии в Европе во время Второй мировой войны - в Пражской операции.



Во 2-ю армию Войска польского входили пять пеших дивизий, 1-й танковый корпус, 16-я танковая бригада, 5-й бронетанковый полк, 28-й полк тяжелой артиллерии и 2-я артиллерийская дивизия. 2-я армия нанесла удар седьмого мая 1945 года и на следующий день вступила в Чехословакию, где после боев в Лужице ее 8-я пешая дивизия освободила села Северни и Лобендава в районе Шлуковски-Выбежек. К десятому мая, когда Вторая мировая война на нашей территории уже почти закончилась, 2-я польская армия продвинулась до линии Бенешов-над-Плоучнице - Уштек - Либехов. В полдень того же дня 1-й танковый корпус генерала Й. Кимбара вошел в Мелник. Общие потери польской 2-й армии в Пражской операции составили 1302 павшими, ранеными и пропавшими без вести, что значительно больше, чем указывают процитированные выше советские/российские источники.



Вышеприведенная статистика ясно свидетельствует о том, кто дольше всех воевал во время освобождения Чехословакии, кто задействовал максимум сил, нанес врагу самый большой урон и сам понес наибольшие потери. И сколько ни раскрашивай памятник Коневу красной краской, сколько ни драпируй его предусмотрительно брезентом, фактов это не изменит.



Ярослав Шайтар (Jaroslav Šajtar)



Reflex, Чехия



Оригинал публикации: Rudá armáda a osvobození: Nejde zdaleka jen o maršála Koněva, ale o primitivní pokus přepisovat dějiny

Опубликовано 09/09/2019 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569742740

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2019 года №163

- Телеграмма соболезнования в связи с кончиной экс-Президента Франции Жака Ширака

- Состоялось пленарное заседание Сената

- Премьер-Министр РК А. Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой "Роскосмоса" Д. Рогозиным проект "Назарбаевский старт"

- О ситуации на финансовом рынке

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

- Зачем узбеков с юга Казахстана надо переселять на север - Данияр Ашимбаев

- Проведено четырнадцатое заседание Подкомиссии по транспорту Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией

- Глава Минэкологии Казахстана провел ряд встреч с американскими компаниями в США

