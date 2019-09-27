Аркадаг назначил своего младшего зятя (муж младшенькой - Гули) Ихласгельды Аманова - генеральным консулом Туркменистана в Дубае

11:06 29.09.2019

Бердымухаммедов назначил своего младшего зятя Генеральным консулом Туркменистана в Дубае

Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов назначил своего младшего зятя Ихласгельды Аманова Генеральным консулом Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах (г. Дубай), сообщает ТДХ.

Ихласгельды Джумагельдыевич Аманов родился в 1983 году в Ашхабаде. В 2004 году он женился на младшей дочери К. Бердымухаммедова Гульджахан.

Сразу после того, как К. Бердымухаммедов занял пост президента Туркменистана, он оформил всех своих детей на дипломатическую службу и отправил их с семьями за границу.

В феврале 2007 И. Аманов был назначен 1-м секретарем Посольства Туркменистана в Германии. В 2008 году переехал в Лондон, где занимался открытием филиала Агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при Президенте Туркменистана. С 2011 года проживал в Брюсселе. С 2015 по 2018 года был аккредитован в качестве советника Посольства Туркменистана в Бельгии и Люксембурге. С 2018 года по настоящее время - числился 1-м секретарем Посольства Туркменистана в Великобритании.