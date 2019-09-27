В СаудАравии застрелен особо доверенный генерал королевской охранки Абдель Азиз аль-Фагм

12:49 29.09.2019

Личного телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время спора



Бригадный генерал стал участником ссоры в доме своего знакомого. Конфликт продолжился стрельбой, в результате которой телохранитель короля погиб. Стрелявший ранил еще семь человек, включая пятерых полицейских



Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда погиб в результате конфликта со стрельбой. Об этом сообщает государственное новостное агентство SPA со ссылкой на пресс-секретаря полиции Мекки.



По его словам, инцидент произошел в ночь на 29 сентября, когда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм отправился в гости в провинцию Джидда к своему знакомому. Там у телохранителя короля произошел словесный конфликт с еще одним гостем по имени Мамду.