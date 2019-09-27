Творческая интеллигенция. Росактрису Бочкареву ("Даша Букина") взяли с кокаином в трусах

12:50 29.09.2019

Стали известны обстоятельства задержания Бочкаревой с наркотиками



Ольга Никитина



Актриса Наталья Бочкарева, автомобиль которой остановили сотрудники ДПС, не сразу признала наличие у нее наркотических веществ, пишут российские СМИ.

По информации "Московского комсомольца", сотрудники полиции остановили белый Cadillac артистки на улице Стромынка и обратили внимание, что водитель сильно нервничала.



У Бочкаревой спросили, есть ли у нее при себе запрещенные вещества, на что актриса ответила отрицательно. В тот же момент она достала из заднего кармана брюк пакетик с белым порошком, чтобы спрятать его под нижнее белье, пишет издание. Видеорегистратор ГИБДД все зафиксировал.



На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и в присутствии понятых изъяли у артистки вещество. Сверток отвезли в один из столичных отделов МВД. Как показала экспертиза, это был кокаин массой 0,69 грамма.



В отношении актрисы завели уголовное, а также два административных дела – за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщает "МК".

Кроме того, у актрисы не оплачены как минимум восемь штрафов за превышение скорости и несоблюдение ПДД, добавляет издание.



Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, заявив, что кто-то хочет "подмочить ее репутацию". Она потребовала, чтобы виновные в желании "раздуть скандал" были наказаны.

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.