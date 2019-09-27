Гонконгская полиция опять выкуривает демонстрантов с Хэннесси-роуд слезоточивым газом

16:14 29.09.2019

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

В городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.



Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу антиправительственных демонстрантов, следует из заявления ведомства, опубликованного в Twitter, передает РИА Новости.

В воскресенье в городе проходит очередная демонстрация против тоталитаризма.

Между протестующими и полицией уже произошли столкновения на Хэннесси-роуд, после того как демонстранты начали кидать в правоохранителей различные предметы.

По заявлению полиции, большая группа протестующих заблокировала проезжую часть в районе Хэннесси-роуд.



"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", - говорится в заявлении.



В субботу, по подсчетам организаторов, около 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации, посвященной пятилетию "революции зонтиков" 2014 года.

Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы возле комплекса правительственных зданий разогнать протестующих, которые забросали полицейских коктейлями Молотова.

Еще один масштабный марш протестующие планируют провести 1 октября, в годовщину 70-летия образования КНР.