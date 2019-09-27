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В Ташкенте отреставрируют часовню Георгий Победоносца 1886 г.В Ташкенте отреставрируют часовню Георгий Победоносца 1886 г.
16:28 29.09.2019

Часовню Георгия Победоносца реставрируют

В Шайхантахурском районе Ташкента ведется реставрация часовни святого Георгия Победоносца, построенной в 1886 году.

В Ташкенте на улице Афтоб Шайхантахурского района по поручению Кабинета министров Узбекистана начата реставрация часовни святого Георгия Победоносца. Приказом Министерства культуры от 28 июня строение было зарегистрировано в качестве памятника культурного наследия. Проект реставрации согласован с научно-методическим советом Министерства культуры, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Часовня была сооружена в 1886 году над братской могилой 24 русских солдат, погибших при штурме Ташкента под командованием генерала Черняева в июне 1865 года. В советские годы она была частично разрушена.

Как отметили в хокимияте, в минувшую среду компания-проектировщик Meros Chashmasi приступила к реставрационным работам. По словам заместителя директора компании Азиза Назарова, реставраторы сейчас раскапывают строение "до исторической нулевой отметки, это примерно полтора метра, настолько часовня „вросла" в землю".

От старой отделки, по словам Азиза Назарова, осталась только кирпичная кладка. Восстанавливать внутренний облик с художественной росписью, фасад, внешнюю часть строения, купол с кровлей и шпиль будут по фотографиям.

"Наверху шпиля будет крест из латуни. У нас нет данных, из какого материала был сделан крест первоначально, но мы думаем, что с учетом применяемых тогда материалов, из латуни", - сказал он.

Нынешнюю кровлю проектировщики сохранять не будут, сейчас она "из черного железа, сделана позже и отличается от первоначальной. Мы будем использовать медь, а для отделки латунь, потому что в то время именно эти материалы использовались для кровли. Нынешнюю кровлю удалим, а новую сделаем точно как на старых фотографиях", - подчеркнул Азиз Назаров.

Стены, как и плиты пола, отделают известняком, который доставят из Бухары, двери будут металлическими. Захоронение затронуто не будет.

Азиз Назаров отметил, что представитель посольства России после начала работ выразил озабоченность, не снесут ли часовню, но "получил наш ответ, что идет реставрация". В компании подчеркнули, что посольство к проекту не привлекалось.

Источник - Газета.uz
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