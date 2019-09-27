 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Андрей Малахов не намерен извиняться перед кыргызами, а лишь сожалеет, что его неправильно поняли (видео)
16:45 29.09.2019

Телеведущий извиняться не намерен, объясняя свои слова лишь желанием "поиска истины".Телеведущий извиняться не намерен, объясняя свои слова лишь желанием "поиска истины".

Ни более 20 тысяч требований на личной страничке в соцсети, ни заявления российского посольства в КР не заставили телеведущего принести извинения, как того требуют жители республики.

БИШКЕК , 28 Сен - Orbita.kg. Не имеет смысла пересказывать все то, что наговорил А. Малахов во время очередного выпуска своего ток-шоу на неделе. Отметим, что его слова вызвали большой резонанс, особенно в части того, что люди в Кыргызстане живут за десять баксов в месяц, а за сто тысяч готовы и на убийство, а на эти деньги весь аул может прожить весь год. А в адрес кыргызстанца Исламбека Акбарова – который участвовал в аварии, приведшей к смерти сына олигарха Владимира Маругова – Александра, также прозвучали обвинения в том, что авария могла быть спланированной и заказным убийством. Вот и посыпались обвинения на российского тележурналиста в шовинизме и национализме. Причем вопрос вышел даже на международный уровень. Об этом говорили и с трибун Жогорку Кенеша, и на уровне посольств Кыргызстана и России. Российское дипломатическое представительство даже выпустило заявление, мол, "Малахов не наш герой".

Граждане Кыргызстана, большей частью молодежь, бомбили аккаунт тележурналиста. Что в итоге привело к появлению поста о том, что А. Малахов сожалеет, что его слова были неправильно восприняты некоторыми "киргизами". Но кыргызстанцы слов извинений не дождались.

Попытки редакции Orbita.kg получить комментарии от адвоката кыргызстанца Исламбека Акбарова, от самого посольства Кыргызской Республики в РФ разъяснения по поводу злосчастного эфира. Но все ограничилось тем, что дали телефон юриста Мырзы Карагулова, который просто не взял трубку. Тем более, что само Министерство иностранных дел РФ рекомендовал кыргызскому посольству воспользоваться "законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ". И теперь не понятно, воспользуется ли этим правом посольство!

Бишкек вовсе не захолустный городок!

Давайте вспомним, какие еще были подобного рода скандалы.

Начнем, пожалуй, с того, что тысячи кыргызстанцев возмутились сравнением Бишкека с захолустным городком, который привел в середине июня 2019 года журналист Алексей Прокин. Последний приезжал от телеканала НТВ на саммит президентов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе включения из столицы А. Прокин заявил, что Бишкек – провинциальная столица или столичная провинция. И, мол, поэтому саммит уложился всего в один день. А странам Запада весь интерес был заложен лишь в наличии на территории страны американской военной базы, закрывшейся в 2014 году. Пожелания в интернете в адрес репортера были следующими – залетный высокомерный гость и любитель скоропалительных выводов.

К сожалению, были в истории независимого Кыргызстана и другие аналогичные случаи, когда иностранцы вели себя не совсем вежливо.

Один даже привел к международному скандалу. Подданный Ее Величества, гражданин Великобритании Майкл Макфит в 2015 году вляпался в историю. Он, будучи инженером на золотодобывающем предприятии "Кумтор", национальный деликатес колбасу-"чучук" сравнил с детородным органом… коня. Сделал фото блюда на корпоративном ужине и выложил его в интернете на своей страничке. Все снабдил соответствующей подписью. И это вызвало шум до небес от Бишкека до Лондона. Его коллеги-кыргызстанцы даже организовали забастовку с требованием его увольнения. Пришлось жителю Туманного Альбиона извиниться публично и валить на родину с запретом на посещения Кыргызстана в течение ближайших пяти лет.

Вот так язык или пост в интернете и может вызвать ажиотаж…




Автор: Марс Абаев

Источник - orbita.kg
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