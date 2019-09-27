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|Министрессу КырФинансов Жээнбаеву таскают на допросы "свидетелем" по коррупционному делу
18:29 29.09.2019
29 сентября 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву 30 сентября в 15.00 ждут в ГСБЭП на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о растрате бюджетных средств.
Как сообщили 24.kg источники в правоохранительных органах, речь о крупной растрате Центром судебного представительства.
По версии источников, 6 миллионов сомов вместо положенных 1,5 миллиона Центр получил по линии Министерства финансов в качестве дополнительных средств. Официально ситуацию ГСБЭП не комментирует.