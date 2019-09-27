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|ЕИБ дает Узбекистану еще 100 млн евро на спасение Арала. Неиссякаемая кормушка
19:28 29.09.2019
ЕИБ дает Узбекистану еще 100 млн евро на проекты по улучшению ситуации в Приаралье
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Узбекистану 100 млн евро на проекты по улучшению ситуации в Приаралье, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на местные СМИ.
Как отмечается, соответствующий меморандум подписан между ЕИБ и министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Документ предусматривает старт инвестиционной программы стоимостью 100 млн евро. Данный проект позволит объединить международные усилия по восстановлению Аральского моря.
Средства будут направлены на модернизацию ирригационных систем на реке Амударья, которая является основным источником воды для Аральского моря, а также восстановление сельскохозяйственных угодий в этом районе.
Для справки, Аральское море – бывшее бессточное соленое озеро в Средней Азии на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960 года оно было четвертым по площади озером в мире. Затем из-за нерационального использования двумя государствами вод рек Амударья и Сырдарья площадь моря сократилась почти втрое. Уровень воды снизился на 29 метров, объем воды – в 15 раз, увеличилась ее засоленность, а рыба исчезла.