Выборы в Афганистане – 18 кандидатов в президенты и 32 убитых, - А.Мезяев

00:01 30.09.2019

Выборы в Афганистане – 18 кандидатов в президенты и 32 убитых

Атаки смертников продолжаются…



АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ



28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Страна, оккупированная в 2001 году американцами, демонстрирует, как выглядит демократия: за пост президента боролись 18 кандидатов, в 113 вооруженных атаках погибли в день выборов 32 человека, пострадали еще 123 человека. Официальный бюджет выборов – 149 млн долл., Кабул выделил 90 млн, остальное заплатили США и другие "международные доноры".



Главными кандидатами на выборах были действующий президент Ашраф Гани и "глава исполнительной власти" (премьер-министр) Абдулла Абдулла. Выдвигали свои кандидатуры на пост президента также бывший советник по национальной безопасности Ханиф Атмар, бывший премьер-министр и основатель партии "Хизб-и-ислами" Гульбеддин Хекматияр, бывший директор Национального управления безопасности Рахматулла Набиль, бывший генеральный директор МИД Фарамарз Тамана, бывший министра внутренних дел Нур Улуми…



Обстановка в стране крайне неспокойная. В конце июля в Кабуле было совершено покушение на кандидата на должность первого вице-президента Амруллы Салеха. Сам кандидат не пострадал, но 21 мирный житель был убит, 50 получили ранения.



При этом ситуацией в Афганистане занимаются как на международном, так и на глобальном уровнях управления (будем их различать).



Международный уровень. 17 сентября ситуацию в Афганистане рассматривал Совет Безопасности ООН. Была принята резолюция, продлевающая мандат миссии ООН в этой стране, но не эта миссия играет в Афганистане главную роль.



Только за три месяца (с мая по июль) в Афганистане произошли около 6000 (!) разного рода вооруженных нападений. Число террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств увеличилось, в абсолютных цифрах это 22 атаки смертника за три месяца! За несколько часов до заседания СБ ООН было совершено сразу три теракта, и все смертниками: в Кабуле погибли 22 человека (38 ранены), в Шарикаре – 26 человек (42 ранены), пять человек погибли в провинции Фара…



Увеличилось число бомбардировок, совершаемых авиацией НАТО: за три месяца – 506 авиаударов.



Среди основных антиправительственных сил, ведущих боевые действия в стране, фигурирует запрещенное в РФ "Исламское государство Ирака и Леванта", которое представлено в Афганистане "вилайетом Хорасан" (ИГИЛ-ВХ), ведущим борьбу и с правительством, и с "Талибаном"…



Активизировалось взаимодействие международных участников переговоров с "Талибаном". Особое внимание привлекают московские переговоры. В конце мая "на полях" торжественного заседания, посвященного 100-летию установления российско-афганских дипломатических отношений, состоялась встреча Сергея Лаврова с делегацией движения талибов. Несмотря на то, что талибы признаны в России террористической организацией, визит их делегации в Россию был организован в рамках усилий по содействию афганскому национальному примирению. Совет Безопасности ООН сделал специальное изъятие в отношении некоторых лиц из санкционного списка в отношении талибов, являющихся участниками переговоров. Они и посетили Москву в мае.



Отвечая на вопрос, какие цели преследует МИД России, контактируя с талибами, и в чем Россия видит пользу от подобных контактов, официальный представитель МИД ответил, что целей две: защита и обеспечение безопасности российских граждан и дипломатических представительств в Афганистане и содействие запуску процесса национального примирения.



Важнейшим интересом России в полномасштабном урегулировании ситуации в Афганистане является решение проблемы наркотрафика. 2017 год стал рекордным в производстве опия. В 2018 году из-за отсутствия дождей и снега во время сезона дождей было зарегистрировано резкое снижение объемов культивирования и производства опия (на 56 процентов), что привело к сокращению доходов производителей с 1,4 млрд долл. Валовая стоимость производства опиатов в Афганистане в 2018 году составляла около 1,2-1,2 млрд долл. США, это от 6 до 11 % ВВП Афганистана (из доклада Генерального секретаря ООН "Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и безопасности").



После визита в Кабул в начале июля Майка Помпео спецпредставитель США по примирению в Афганистане З. Халилзад провел переговоры с "Талибаном". В середине июля переговоры по межафганскому перемирию прошли в Пекине (в них участвовал представитель президента России З. Кабулов).



Официальная позиция России заключается в общей поддержке повестки дня, обсуждаемой на афгано-американских переговорах, а именно: вывод иностранных войск из Афганистана, прекращение огня, начало прямых переговоров между талибами и правительством Афганистана, разрыв связей "Талибана" с террористическими организациями, прежде всего с "Аль-Каидой". При этом, как было заявлено в МИД России 28 августа, российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашения между США и "Талибаном", если соответствующее обращение сторон поступит.



Глобальный уровень. В связи с президентскими выборами в Афганистане активизировались глобальные структуры. Так, Международный уголовный суд вынес решение по вопросу о запросе прокурора МУС о начале расследования ситуации в Афганистане. Заметил, что прокурор МУС изучал возможность начала такого расследования … с 2007 года. Через 10 лет (!), в ноябре 2017 года, прокурор запросил суд дать официальное разрешение на проведение расследования в Афганистане. Запрос обсуждался еще полтора года, но решение было вынесено аккурат перед выборами. И состоит решение в том, что прокурору в проведении официального расследования… отказано. Официальной причиной отказа удивительным (точнее, издевательским) образом названы "интересы правосудия". Международный уголовный суд еще раз продемонстрировал свой исключительно политический характер, где на юридические аргументы уже даже не "заморачиваются"…