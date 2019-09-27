Глава КазКНБ К.Масимов написал книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект"

00:03 30.09.2019

Карим Масимов написал книгу об искусственном интеллекте



Председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов выпустил книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект", передает Zakon.kz.



На написание, по словам Карима Масимова, его вдохновило выступление Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



- Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сыграл важную роль, вдохновив меня на написание этой книги: в октябре 2018 года в ходе Послания народу Казахстана он посвятил значительную часть своего выступления необходимости внедрения искусственного интеллекта в Казахстане, – говорится в начале книги.



Масимов представил подробный обзор основных вех развития искусственного интеллекта, показал его текущее применение в повседневной жизни и описал основные черты национальных стратегий искусственного интеллекта в ряде стран.



- С постоянно растущим распространением искусственного интеллекта (ИИ) мы становимся свидетелями рождения новой эры, ознаменовавшейся появлением ранее неизвестных отраслей и прорывных инноваций в медицине, биоинженерии, робототехнике, вооружении и освоении космоса, – сообщается в описании произведения.



Карим Масимов в предисловии сообщил, что в написании ему помогли советы шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, Жака Аттали, Германа Грефа, Кай-Фу Ли, Эдварда Люттвака, Джека Ма, Ванли Мина, Раджива Мисра, Сирилла Мюллера, Филиппа Реландера, Масаеши Сона, Лина Шао, Аркадия Воложа и Пэна Сяо.



Книгу издали пока только в электронном варианте (litres.ru). В бумажной версии она появится в ближайшее время.



Выпуск книги прокомментировал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай:



- Елбасы в своих выступлениях не раз останавливался на вопросах развития и внедрения ИИ. Это мировая тенденция. Подробный расклад вокруг этого вопроса можно найти в новой книге К. Масимова "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект".



С постоянно растущим распространением искусственного интеллекта (ИИ) мы становимся свидетелями рождения новой эры, ознаменовавшейся появлением ранее неизвестных отраслей и прорывных инноваций в...