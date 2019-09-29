За президента Афганистана голосовали под взрывы и при низкой явке, - "НГ"

00:40 30.09.2019

С третьей попытки власти в Кабуле провели выборы главы государства

Геннадий Петров

29.09.19



Часть афганских избирателей неграмотны, и их идентифицируют по отпечаткам пальцев.

Предварительные итоги выборов президента Афганистана огласят 19 октября, а окончательные – 7 ноября. Тем не менее один результат уже известен: кого бы ни избрали главой государства, война в стране продолжится.

Из 15 зарегистрированных кандидатов фаворитами выборов считаются действующий президент Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Как водится в Афганистане, оба они опираются на разные этносы. Гани имеет много сторонников среди пуштунов, Абдулла – среди таджиков. На прошлых президентских выборах спор между ними о том, кто все-таки выиграл в первом туре, завершился неустойчивым компромиссом. Они разделили два высших государственных поста между собой.

И теперь, по опросам, они имеют примерно равное количество голосов.



В спор двоих кандидатов может вмешаться ветеран исламистского движения лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр, воевавший еще против советских войск. Теоретически шансы есть и у бывшего шефа разведки Рахматуллы Набиля. Если Хекматияр – пожалуй, самый неподходящий кандидат в президенты для США, то Набиль – напротив, самый подходящий, так как пользуется репутацией проамериканского политика, тесно связанного с ЦРУ.

Голосование, прошедшее 28 сентября, – уже третья попытка избрать президента страны за этот год. Вначале выборы были назначены на 20 апреля, затем – на 20 июля. И вот наконец голосование состоялось. Главная причина, из-за которой афганские власти вынуждены были дважды переносить выборы, никуда не исчезла. Движение "Талибан" (запрещено в России), как и раньше, грозило сорвать выборы силой оружия. Свои угрозы боевики в значительной мере воплотили в жизнь. Теракты происходили во время избирательной кампании. Самый кровавый из них – 17 сентября в городе Чарикар, когда на митинге с участием Ашрафа Гани взорвался въехавший в толпу на мотоцикле террорист-смертник. Было убито 24 человека, десятки получили ранения.



В день выборов из-за нападений на избирательные участки погибли по меньшей мере 32 человека. Вспышка насилия наверняка еще не закончилась: кровь будет литься и во время долгой процедуры подсчета голосов, когда урны с бюллетенями будут доставлять из отдаленных горных районов.



Власти в Кабуле отлично понимали, что выборы приведут к гибели десятков, а то и сотен человек, но все-таки решили, что дальше тянуть нельзя. По мнению эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, фактором, побудившим президента Гани пойти на переизбрание, стала неожиданная пауза в мирных переговорах американцев с талибами, которые проходят в столице Катара, Дохе, и должны были, по заверениям их участников, вот-вот завершиться подписанием мирной договоренности. Напомним, что они были прекращены 8 сентября по инициативе президента США Дональда Трампа. Он написал в своем Twitter об отказе от диалога с талибами из-за того, что те перед поездкой своих лидеров в Соединенные Штаты устроили теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский солдат.

"Если бы переговоры не были прерваны, то тогда было бы заключено мирное соглашение и выборы потеряли бы смысл – по крайней мере для действующего президента Афганистана. Впрочем, его шансы остаться во главе страны в любом случае невелики, даже если он победит в ходе нынешнего голосования", – сказал "НГ" Дубнов. Он подчеркивает, что если соглашение с талибами будет заключено, власть в стране сменится.



Голосование 28 сентября прошло при крайне низкой явке. Афганский телеканал Tolo сообщил, что на 16.40 исполнить свой гражданский долг пришло лишь 2 млн из свыше 9 млн избирателей. Причем ЦИК страны сообщил, что потерял связь с примерно 1 тыс. участков.



"Скорее всего явку натянут до 20%, но реально, я думаю, она вряд ли превысит 10%", – считает Дубнов. Впрочем, как полагают эксперты, выборы все равно признают состоявшимися. Не исключен и второй тур, в котором, вероятно, не будет участвовать Хекматияр. В воскресенье он назвал эти выборы "самыми грязными и позорными в истории". Хекматияр обвинил "две правительственны команды" Абдуллы и Гани в злоупотреблении полномочиями и беззастенчивом использовании административного ресурса. Цифры пришедших на избирательные участки, которые огласил ЦИК, он назвал выдуманными.



"Низкая явка объясняется тем, что афганцы, кроме жителей Кабула, потеряли интерес к выборам. Они не доверяют действующей власти", – констатировал "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.



По мнению Дубнова, чем бы ни завершились выборы, они не приведут к прекращению кровопролития в стране. "Вряд ли их можно назвать шагом к миру. Скорее это промежуточная остановка на пути к реальному миру, который может наступить, если переговоры с талибами американцев, а потом и официальных афганских властей увенчаются успехом", – заключил он.