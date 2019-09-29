Кыргызстан или Kyrgyzstan: в Бишкеке решают, как будет называться страна, - Дм.Орлов

00:44 30.09.2019

Латиница может стать разменной монетой накануне парламентских выборов



Об авторе: Дмитрий Орлов – генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад".

29.09.19



Президент Сооронбай Жээнбеков считает, что нужно повышать качество образования.

В Киргизии снова заговорили о переходе киргизского алфавита на латиницу. В последний раз эти разговоры были в 2008 году, но постепенно сошли на нет. И вот эту тему подняли опять.



В Жогорку Кенеше (парламенте) Киргизии в середине сентября обсуждали кандидатуру нового министра образования. Это был ректор Ошского государственного университета Каныбек Исаков. Депутат Алтынбек Сулайманов спросил Исакова: "Как вы считаете, нужно ли нам переходить на латиницу? Мы одни остались среди тюркских народов, Казахстан переходит в 2025 году. Мы уже жили по латинскому алфавиту, так что это будет не переход, а возвращение. Это поможет развивать государственный язык". Исаков ответил, что поддерживает переход на латинский алфавит. "Нужно поэтапно проводить соответствующие работы". Он дал понять, что если у государства будут на это деньги, то его ведомство (а Исакова в должности утвердили) займется этим вопросом.

Безграмотность депутатов киргизского парламента, в общем-то, уже никого в республике не удивляет. Потому что из народов, которые относятся к тюркам, на латинский алфавит перешли только семь: турки, узбеки, каракалпаки, азербайджанцы, гагаузы, крымские татары и туркмены. На очереди – казахи. Но и тут нюансы: тюрки Китая, а также иранские турки и азербайджанцы пишут арабскими буквами. Российские азербайджанцы применяют кириллицу. Остальные 13 тюркских народов пишут кириллицей: татары, башкиры, кумыки, карачаевцы…

Тем не менее после диалога Сулайманова с Исаковым в киргизском сегменте социальных сетей вспыхнула нешуточная дискуссия. Сторонники латиницы писали, например: "Таким образом, мы остановим поток мигрантов в Россию. Наши дети будут учиться не в Челябинске, а в Сингапуре, Оттаве, Кембридже. А работать будут не уборщиками в Москве, а программистами в Калифорнии, таксистами в Нью-Йорке, агрономами в Канаде, генетиками в Англии". Подобные комментарии сами по себе показательны: те, кто называет себя патриотами, оказывается, не предусматривают для жителей Киргизии работы в своей стране. Мало того, они явно не понимают, что писать латинскими буквами и понимать европейские языки – это вовсе не одно и то же.



Тот же депутат Сулайманов сказал Исакову, что введение латиницы сблизит Кыргызстан с тюркским миром. Однако он то ли забыл, то ли вообще не знал одну простую вещь: никакого единого тюркского мира не существует. На примере той же латиницы это видно особенно четко.

Как это было

В 1991 году тогдашний турецкий президент Тургут Озал пригласил президентов тюркских республик Средней Азии и Казахстана, а также Азербайджана в Анкару. Там, в частности, подняли вопрос о переходе тюркских языков на латиницу. Параллельно с президентским саммитом ученые всех этих стран и Турции решали прикладные задачи по латинизации – на научной конференции, которая шла параллельно президентским "посиделкам".



Когда ученые обсуждали переход пяти тюркских государств на латиницу, им предложили принять единый для всех республик латинский алфавит. Он полностью состоял из букв турецкого алфавита, но с добавлением некоторых недостающих букв. В итоге алфавит получился из 34 букв, 29 из которых были турецкими. Там же договорились, что этот алфавит станет общим для всех тюркоязычных государств бывшего СССР.



Однако Азербайджан заменил одну букву уже в 1992 году. Еще через три года правительство Узбекистана полностью отказалось от нового алфавита в пользу другого, который основывался лишь на стандартной латинице из 26 букв, добавив туда апострофов. Эту же версию приняли и для каракалпакского языка. Одновременно с Узбекистаном Туркменистан ввел свой алфавит, который был похож на общий тюркский, но отличался от него некоторыми буквами. В Киргизии так и осталась кириллица, а в Казахстане с 2025 года, как обещают, будет введена латиница. На общем тюркском теперь пишут только азербайджанцы (без одной буквы), гагаузы и крымские татары. Где тут про единство тюркского мира, непонятно.



Азербайджанские СМИ по этому поводу пишут: "Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан откликнулись на призыв сближения и приняли в 1993 году закон о переводе алфавита с кириллицы на латиницу. Однако единый, он же де-факто турецкий вариант в постсоветских странах не прижился. Если Баку внес незначительные коррективы, изменив только одну букву, то Туркменистан придумал свой вариант туркменского алфавита на основе латиницы. Значительные изменения претерпел узбекский алфавит, были даже введены диакритические знаки. Впрочем, в Узбекистане полный переход на латиницу до сих пор не состоялся. Основная часть документации, газеты и журналы выходят по-прежнему на кириллице, поскольку старшее поколение с трудом адаптируется к новому алфавиту. В школе детей обучают на латинице, но в вузах зачастую используется литература на кириллице. А это тоже проблема".

Риски и угрозы



Киргизский политолог Игорь Шестаков на круглом столе в Бишкеке, как раз посвященном вопросу латинизации киргизского алфавита, отметил: "Многие сторонники латиницы в Кыргызстане приводят примеры соседей – Узбекистана и Казахстана. Но при этом они не учитывают, что в том же Узбекистане переход на латиницу принес немало проблем. Например, многие мигранты, уезжая на заработки в Россию, вынуждены переводить документы, переучиваться читать и т.д. В Казахстане для перехода на латиницу, по оценкам местных экспертов, выделено около миллиарда долларов, и до сих пор эта трансформация не закончилась. Бишкеку для смены системы письменности потребуется около полумиллиарда долларов".

С ним был солидарен эксперт Марс Сариев: "Например, в Узбекистане библиотечный фонд Национальной библиотеки до сих пор на 98% состоит из книг, написанных на кириллице. За 25 лет перехода на латиницу в соседней республике выпущены только учебники для школ, а гигантский пласт узбекской и мировой литературы остался на кириллице. При этом выросло целое поколение, которое не может читать и изучать эту литературу. И для Кыргызстана переход на латиницу сейчас может стать очередным шагом назад, в результате которого мы можем получить поколение манкуртов (по Чингизу Айтматову, люди, не помнящие родства. – "НГ")".

Сторонники перевода киргизского алфавита на латиницу приводят странные доводы: дескать, латинский алфавит больше соответствует нормам, требованиям и филологическим законам киргизского языка. Противники латинизации резонно спрашивают: как алфавит, состоящий из 26 букв без дополнительных знаков, подходит для языков со сложным фонетическим составом лучше, чем алфавит, состоящий из 36 знаков? Ну а если обратиться к мнениям неангажированных филологов, то ситуация еще хуже: латиница не приспособлена к передаче фонетики тюркских языков точно так же, как и кириллица.

То есть рисков здесь много. И если уж вспоминать Узбекистан, то как раз когда в 2008 году в Киргизии шла дискуссия, переходить на латиницу или нет, узбекский историк Файзулла Исхаков писал: "У молодых людей, окончивших школу, очень узкий кругозор. Литературу, переведенную на узбекский язык, русскую и мировую классику, они не читали. И на латинице писать они толком не умеют. Дело в том, что сами преподаватели ею не владеют. Если вы попросите десять учителей написать на доске какое-нибудь обычное предложение, то они напишут вам десять вариантов. Согласно закону, на латинской графике должны вести преподавание и учителя физики, математики и т.д. То есть те, кто сам ею не очень-то владеет. И они фактически используют кириллицу".

Точку в этом вопросе поставил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Он заявил, что переход киргизского алфавита на латиницу сейчас неактуален. Есть вопросы поважнее – например, качество образования и его доступность. Предыдущий министр образования Киргизии Гульмира Кудайбердиева потеряла пост из-за скандала вокруг школы в контейнере в Нарынской области.

Но, несмотря на то что Жээнбеков снял с повестки дня вопрос латинизации, он снова может появиться в ней. В 2020 году в Киргизии намечаются новые парламентские выборы, и по некоторым политикам уже видно, на чем они будут строить свою предвыборную кампанию. Но очевидно и другое: усталости от подобных заявлений в Киргизии все больше. Поэтому сейчас слухи о досрочном роспуске парламента Киргизии вызывают ликование. А это значит, что сторонникам отрыва Кыргызстана от Большой Евразии придется сильно потратиться, чтобы попасть в следующий созыв: не важно, досрочно это будет или в срок.