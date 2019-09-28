Сирийскую государственность спасли, - Н.Плотников

00:52 30.09.2019

Сирийскую государственность спасли

Четыре года назад РФ пришла на помощь Дамаску



Николай Плотников

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.



Не приди Россия 30 сентября 2015 года на помощь Сирии, она как государство исчезла бы с карты мира. Счет шел на дни. В пригороде сирийской столицы было сформировано правительство террористического интернационала. США и ведущие страны ЕС, объявив режим Башара Асада нелигитимным и признав политическое крыло оппозиции законным представителем, развернули давление на Дамаск через все возможные международные организации.



К этому времени сирийское правительство контролировало не более 18% территории страны. Обескровленная армия отступала под натиском экстремистских группировок, за спиной которых стояли иностранные спонсоры.



Активная фаза военной операции



Основанием для начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) РФ против "Исламского государства" (ИГ) и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ) стало одобрение Советом Федерации запроса президента Владимира Путина на использование Вооруженных сил РФ за пределами ее территории.



Первый удар по объектам террористов российская авиация нанесла в провинциях Хомс и Хама. В ночь на 7 октября к операции присоединились силы ВМФ РФ – корабельная группировка из акватории Каспийского моря нанесла удар по объектам ИГ крылатыми ракетами (КР) "Калибр".



Используя результаты ударов ВКС и ВМФ России, в наступление перешла сирийская правительственная армия. Дамаск в упорных боях стал возвращать под свой контроль стратегически важные населенные пункты, объекты, транспортные коммуникации, месторождения природных ресурсов.



Большую роль в переломе ситуации на фронтах сыграли российские военные советники. Практически все операции правительственной армии в Алеппо, Пальмире, Латакии, провинциях Хама, Идлиб, Дераа и Дамаск подготовлены и осуществлены под их руководством. Существенный вклад внесли российские технические специалисты, чьими силами были отремонтированы сотни боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, огромное количество стрелкового оружия.



17 ноября 2015 года, после катастрофы авилайнера в небе над Египтом в результате взрыва заложенного на его борту взрывного устройства, Путин потребовал усилить удары в Сирии. В операцию вступили самолеты Дальней авиации ВКС РФ, а 8 декабря присоединилась средиземноморская эскадра ВМФ РФ.



В 2016 году были освобождены Пальмира, которую боевики ИГ превратили в сильно укрепленную, заминированную со всех направлений крепость; Эль-Карьятейн, главный оплот ИГ в провинции Хомс; Алеппо, экономическая столица, битва за которую стала переломным моментом в сирийской драме. Была подорвана экономическая база джихадистов, а поставки в столицу ИГ – Ракку существенно затруднены.



В январе 2017 года в Астане начались переговоры об урегулировании ситуации в Сирии при участии представителей России, Сирии, Турции, Ирана, ООН и делегации вооруженной сирийской оппозиции. Благодаря стараниям Москвы начался политический процесс, итогом которого стало создание четырех зон деэскалации. 3 ноября Дейр-эз-Зор при поддержке ВКС был полностью освобожден от боевиков ИГ.



11 декабря 2017-го Путин на базе в Хмеймиме объявил о завершении операции против террористов в Сирии и сокращении российской группировки. Начался новый этап деятельности российских военных – постконфликтного восстановления страны. Но при этом боевая работа российской авиации продолжилась.



Гуманитарная фаза операции



В феврале 2016 года в целях прекращения боевых действий на территории Сирии был создан Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Его отделения появились в Алеппо, Дамаске, Хомсе, Латакии, Дейр-эз-Зоре. Результатом его деятельности стало подписание более 2,6 тыс. соглашений о присоединении к процессу примирения. Около 300 вооруженных формирований заявили о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий.



Первоначально предусматривалось участие в работе ЦПВС и американской стороны, однако впоследствии США самоустранились.



18 июля 2018-го по согласованию с Дамаском был создан Центр по приему, распределению и контролю над размещением беженцев. Через два месяца его объединили с ЦПВС. Полное наименование в настоящий момент – Центр по примирению враждующих сторон и контролю над размещением беженцев. Его представители постоянно присутствуют на пунктах пропуска беженцев (погранпереходы на границе с Ливаном и Иорданией) и внутренне перемещенных лиц. ЦПВС принимает участие в мониторинге хода восстановления мирной жизни и инфраструктуры на территориях, где начали функционировать государственные институты. Благодаря офицерам ЦПВС и российской военной полиции созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН на Голанских высотах, приостановленная там в 2012 году по соображениям безопасности.



Большую роль в возвращении Сирии к мирной жизни сыграли специалисты Международного противоминного центра ВС сил России. На домах Алеппо, Дер-эз-Зора, Тадмора, очищенных от взрывных устройств, российские саперы писали: "Проверено – мин нет". Они стали обучать искусству разминирования сирийских коллег, открыв несколько школ (Алеппо, Хомс). Всего российские саперы разминировали в Сирии несколько тысяч гектаров, 1,5 тыс. км дорог и 20 тыс. зданий и сооружений.



Для оказания медицинской помощи населению были развернуты медицинские отряды специального назначения и врачебно-сестринские бригады в составе ЦПВС. В военные госпитали сирийской армии для оказания помощи регулярно направляются высококвалифицированные российские военные врачи. Всего медперсонал ЦПВС оказал помощь более чем 120 тыс. сирийцев. Лица с наиболее тяжелыми ранениями и заболеваниями, в первую очередь дети, направлялись на лечение в Россию.



Цена победы над террористами



Ни одна война не обходится без потерь. В полной мере это касается и операции в Сирии. Спекуляций на эту тему предостаточно. Кое-кому, особенно за пределами России, упорно хочется увязать афганскую кампанию, с которой не вернулось свыше 15 тыс. человек, и нынешнюю операцию Российской армии.



Судя по доступным источникам, потери наших ВС в Сирии составили 112 человек. Половина из них погибли во время крушения по технической причине транспортного Ан-26 (39 военнослужащих) и сбитого в результате израильской провокации самолета-разведчика Ил-20 (15 человек).



Конечно, потери четырех лет операции в Сирии не идут ни в какое сравнение с потерями за тот же период афганской кампании Советской Армии – 6, 3 тыс. военнослужащих. Но от этого не легче близким, жизнь которых после гибели сыновей, мужей, отцов, матерей разделилась на до и после.



Все, кто не вернулся с этой войны, прекрасно понимали, что в Сирии они не только помогают ее народу, но и защищают свою страну, которую ИГ объявило врагом.



Итоги четырех лет



Главный итог операции российской армии в Сирии – сохранение государственности этой страны. Под контроль Дамаска возвращено более двух третей территории.



Подтвержден статус РФ как мировой державы, вернувшейся в Восточное Средиземноморье, имеющее исторически важное значение для российского флота. При этом Москва сохранила хорошие отношения со всеми странами Ближневосточного региона, имеющими нередко диаметральные внешнеполитические цели и интересы. Как признают иностранные партнеры Института востоковедения РАН, современная Россия не создает союзы и коалиции, чтобы выступать против кого-то, а стремится путем дипломатических усилий, а когда надо, то и компромиссов, но без ущерба интересам государства, разрешать проблемы региона.



Начался процесс постконфликтного восстановления Сирии. Сегодня работы по ремонту разрушенного хозяйства ведутся в 340 населенных пунктах. Приоритетное внимание уделяется восстановлению школ, дошкольных учреждений, водонасосных станций, хлебопекарен, объектов энергообеспечения, жилых домов, ирригационных систем. По состоянию на сентябрь 2019 года восстановлено 887 образовательных и 195 медучреждений, 32 223 жилых дома, отремонтировано 1082 км автодорог.



Идет процесс возвращения в республику тех, кто покинул ее в поисках убежища. Последние месяцы ежедневно численность населения увеличивается более чем на 1 тыс. человек. В Сирию уже вернулись 602 006 человек, а в места довоенного проживания – 1 303 849 внутренних переселенцев.



В ближайшее время должен приступить к работе Конституционный комитет, в состав которого вошли и представители оппозиции. Осталась самая малость – ликвидировать последний очаг террористов в Идлибе, где фактически установлена диктатура "Аль-Каиды". Диалог с непримиримыми невозможен, что наглядно подтверждают события в Идлибской зоне.



Рано или поздно война в Сирии завершится. Но мир там не наступит до тех пор, пока все, включая Асада, не извлекут уроки и не признают свои ошибки, послужившие причиной начала гражданской войны, а к урегулированию не будут привлечены все национально-патриотические силы, представляющие в том числе интересы суннитского большинства и национальных меньшинств, в первую очередь курдов.