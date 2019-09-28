 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.09.2019
01:04  70 лет КНР: трудная смена эпох, - С.Цыплаков
01:01  Конец капитализма: финансовый суперкризис на подходе, - А.Запольскис
01:00  Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку? - Св.Князев
00:52  Сирийскую государственность спасли, - Н.Плотников
00:46  Коррупция - основа демократии, - А.Халдей
00:44  Кыргызстан или Kyrgyzstan: в Бишкеке решают, как будет называться страна, - Дм.Орлов
00:40  За президента Афганистана голосовали под взрывы и при низкой явке, - "НГ"

00:03  Глава КазКНБ К.Масимов написал книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект"
00:01  Выборы в Афганистане – 18 кандидатов в президенты и 32 убитых, - А.Мезяев
Воскресенье, 29.09.2019
19:28  ЕИБ дает Узбекистану еще 100 млн евро на спасение Арала. Неиссякаемая кормушка
18:29  Министрессу КырФинансов Жээнбаеву таскают на допросы "свидетелем" по коррупционному делу
16:47  В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии, - Том Купер
16:45  Андрей Малахов не намерен извиняться перед кыргызами, а лишь сожалеет, что его неправильно поняли (видео)
16:42  Сепаратный Кашмир: что происходит в мятежном индийском штате
16:28  В Ташкенте отреставрируют часовню Георгий Победоносца 1886 г.
16:27  Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия, - К.Архипова
16:23  АЭС преткновения. Приглашение Узбекистана к играм в "атомную рулетку", - Б.Мусаев
16:14  Гонконгская полиция опять выкуривает демонстрантов с Хэннесси-роуд слезоточивым газом
12:50  Творческая интеллигенция. Росактрису Бочкареву ("Даша Букина") взяли с кокаином в трусах
12:49  В СаудАравии застрелен особо доверенный генерал королевской охранки Абдель Азиз аль-Фагм
11:53  Россия забирает у США японский рынок газа
11:06  Аркадаг назначил своего младшего зятя (муж младшенькой - Гули) Ихласгельды Аманова - генеральным консулом Туркменистана в Дубае
10:59  Центр мира смещается в Азию, - Санджая Бару
10:39  Красная армия и освобождение. Дело не в маршале Коневе, а в примитивных попытках переписать историю, - Я.Шайтар
10:03  В Афгане стартовали президентские выборы. Открылись 5373 участка
09:59  Меджлис присвоил Аркадагу очередной титул - "Почетный аксакал/старейшина народа Туркменистана"
08:32  "Сейчас важнейшие экономические активы являются нематериальными", - Юваль Ной Харари
07:54  Уволен еще один архаровец Трампа - "миротворец" Курт Волкер
00:56  Союзное государство – миф или реальность? - А.Халдей
00:33  Две Европы. Педерасты и... не педерасты, - С.Князев
00:31  ЦРУ против Китая. Итальянская газета о попытке убить Мао Цзэдуна, - А.Соколов
00:23  Внести революционное сознание в массовый протест! Энгельс, Ленин, Лукач...
00:21  Глобальный эксперимент: кто и почему не дает протестам в Гонконге утихнуть, - Р.Хубиев
Суббота, 28.09.2019
22:26  Штаты обвинили Асада в новой химатаке. Доказательств - 0
20:28  В Москве арестованы девять спонсоров ДАИШ
16:46  Умер советский и российский режиссер Марк Захаров
12:38  Гик-фестиваль устраивает "Назарбаев Университет"
12:16  Чуйские аборигены в Чалдоваре избили сотрудников КырГКНБ при исполнении
10:58  УзбМинюст объявил "акцию против принуждения бизнеса к спонсорству"
10:41  Растет число кыргызстанок, желающих восстановить девственность, - гинеколог Арстанбекова
09:19  Украинский урок и русский язык. Насколько растянется это культурное самоубийство, - Е.Фатеев
09:16  В Кыргызстане будут выпускать свою... черную икру
08:31  О Грете и о погоде, - Исраэль Шамир
08:16  Атырауские скотокрады оказались... религиозными радикалами
08:07  Пакистанский премьер Имран Хан раскрыл секрет неуловимости бен Ладена, - В.Скосырев
01:13  Король Укр-полей Хантер Байден - славный дегенерат: шлюхи, кокс, алкоголь, дурная репутация, - Stern
00:51  Армения. В орбите чужих геополитических интересов, - "НВО"
00:32  Таджикистан – Киргизия: фантомные боли распада СССР, - А.Топоров
00:25  Три ракеты потеряла бригада СВО Кыргызстана во время учений в Казахстане
00:21  А.Малахов - продажный шоумен, шовинист и расист, - кыргызы негодуют
00:18  Войны грядущего: какими они будут? Новые сценарии, задачи и последствия, - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку? - Св.Князев
01:00 30.09.2019

Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку?
Стена, ограждающая США от Мексики, растет

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

Дональд Трамп может нечаянно закрыть клапан, десятилетиями предотвращавший революционный взрыв в Западном полушарии.

Борьба с нелегальной миграцией в США переходит на новый уровень. Верховный суд по просьбе администрации президента разрешил в полном объеме применять правило, ограничивающее прием от мигрантов заявок на проживание в Соединенных Штатах. Теперь власти будут общаться по поводу предоставления убежища только с теми беженцами, которые ранее обращались с подобной просьбой к властям транзитной страны. В первую очередь это касается Мексики, через территорию которой прорываются в США тысячи выходцев из Латинской Америки. Дональд Трамп не скрывает удовлетворения в связи с решением суда.

Решение суда пока что имеет промежуточный характер. Судебные разбирательства по вопросу соответствия нормативных новшеств миграционному законодательству, инициированные Американским союзом гражданских свобод и другими НКО, будут продолжаться, но новые нормы уже работают. Властям теперь гораздо проще отказывать мигрантам в убежище на формальных основаниях.

Кроме того, Трамп резко активизировал свое участие в проекте строительства стены для защиты от проникновения нелегалов на южной границе США. Как сообщает USA Today, на днях он прибыл на границу и лично ознакомился с ходом реализации проекта. Президент остался доволен – построенные участки стены испытывались альпинистами и профессиональные спортсмены не смогли стену преодолеть.

Хотя, отмечает BBC, Трамп пока не выполнил свои "пограничные" предвыборные обещания – построить около 2000 миль специальных барьеров по всей границе. До его вступления в должность было построено 654 мили заграждений. При Трампе администрация выделила 6,1 млрд. долларов на строительство новых и замену старых барьеров. 40 миль стен уже построены, 55 миль находятся "в работе". Кроме того, строительство 131 мили заграждений оплачивает Пентагон.

Палки в колеса финансированию строительства заграждений вставляет Демократическая партия, но кроме этого команда Трампа сталкивается с юридическими проблемами. Владельцы некоторых приграничных земельных участков, которые затронуты работами, пытаются добиться через суд запрета на их проведение. Впрочем, есть и такие ранчеро, которые сами помогают спецслужбам выявлять нелегалов.

В ноябре 2020 года в США пройдут очередные выборы, и перед этим противники Трампа сделают все, чтобы не дать хозяину Белого дома выполнить до конца свои "миграционные обещания". Между тем только за неполные 6 месяцев 2019 года на границе были задержаны около 600 тыс. нелегалов (на 200 тыс. больше, чем за тот же период 2018 года). В мае количество задержанных достигло 133 тыс. – рекорд последних 13 лет.

А Трампу нужно отчитываться перед своими избирателями, ядро которых составляют консервативно настроенные белые, раздраженные проблемами, которые создают латиноамериканцы. Эксперты утверждают, что криминализация латиноамериканской группы населения США растет и существенно превышает уровень преступности среди лиц европейского происхождения. Латиноамериканцы создали ряд мощных преступных группировок, имеющих международную известность (Mara Salvatrucha, 18th Street Gang, Varrios Los Aztecas и другие). Опросы показывают, что большинство мигрантов латиноамериканского происхождения не идентифицируют себя как "американцы". В культурном плане они остаются связанными со странами своего происхождения. 42% живущих в США молодых латиноамериканцев гордятся государствами, в которых родились их родители, и лишь 29% – Соединенными Штатами. 81% из них не разговаривают дома на английском, а 90% – получают информацию не из американских СМИ. На прошлых президентских выборах 65% граждан США латиноамериканского происхождения голосовали за Хиллари Клинтон.

К тому же схватки демократов и республиканцев по вопросу о миграции – не сугубо внутреннее дело. Спрашивается: что толкает жителей стран Латинской Америки, рискуя жизнью и здоровьем, бросать дома, родных, устоявшийся образ жизни, чтобы найти низкоквалифицированную работу на нелегальном или полулегальном положении в США? Эти люди бегут от нищеты, разгула преступности, отсутствия надежд. ВВП ППС на душу населения в США в 2018 году, по данным МВФ, составлял 62.606 долл., в Гватемале – 8.436, в Гондурасе – 5.212, на Гаити – 1.864 долл. Даже в сравнительно благополучных странах вроде Мексики, Бразилии и Аргентины этот показатель в 3-4 раза ниже, чем в США. А риск быть убитым в Латинской Америке – самый высокий на земном шаре.

Еще с первой половины XIX века Вашингтон, исходя из доктрины Монро, стал вмешиваться во внутренние дела латиноамериканских стран и устанавливать контроль над их экономикой. Сегодня из всех "развивающихся" регионов мира Латинская Америка является крупнейшим в плане инвестирования из США. Транснациональные корпорации, базирующиеся в США, покупают готовые предприятия в государствах Латинской Америки, строят новые, сбывают там свою продукцию. Практически во всех странах региона долгое время находились у власти правые проамериканские режимы. В некоторых государствах они сохраняются по сей день. Вашингтон осуществляет масштабные программы расширения политического сотрудничества с латиноамериканскими странами, например "Карибскую инициативу".

Возникает вопрос. Если США так тесно связаны с Латиноамериканским регионом, что мешает им сделать жизнь тамошнего населения лучше? Позволить справиться с заоблачным имущественным неравенством, больше зарабатывать, лучше учиться и лечиться? Изолированная от США Куба, по оценкам экспертов, почему-то имеет один из высочайших в мире индексов человеческого развития, а идущая в фарватере американской политики Республика Гаити, напротив, является одним из беднейших и наименее развитых государств планеты.

Проблема, судя по всему, в том, что США зарабатывают в Латинской Америке деньги и не намерены понижать прибыль ради обеспечения развития местных стран. Однако опыт Кубы и Венесуэлы показывает, что если слишком долго поднимать давление в "социально-экономическом котле", происходит революционный взрыв.

Возможно, именно поэтому стоящие за Демократической партией элиты избрали для себя такой способ "стравливания" давления, как организация миграции наиболее пассионарной части населения Латинской Америки. Когда людям не оставляют выбора, они могут стать движущей силой революций. А владельцам ТНК не улыбается столкнуться с новыми национализациями вроде тех, которые они пережили когда-то в Гватемале или чавесовской Венесуэле. Куда проще дать потенциальным революционерам возможность таскать мусор или отбирать кошельки на улицах Лос-Анджелеса. И заодно формировать из них "свою" группу избирателей.

Попытки Трампа механически уменьшить поток мигрантов через мексиканскую границу чреваты тем, что не попавшие в США пассионарии пойдут свергать вашингтонских ставленников и громить офисы американских ТНК у себя дома. Польза от миграционных новшеств Трампа для США будет только в том случае, если Вашингтон озаботится улучшением качества жизни латиноамериканцев у них дома, даже в ущерб финансовым интересами транснациональных спрутов. Только решится ли на это Дональд Трамп?

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569794400
Новости Казахстана
- Нурлан Нигматулин поблагодарил за участие в организации и проведении парламентского форума в Нур-Султане
- Председатель Сената Д. Назарбаева: "Пора уходить от формализма"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной "Nur Otan"
- Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с ОЭСР
- Кадровые перестановки
- Расширение Казахстанско-Иранского экономического сотрудничества
- "Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения"
- Антимонопольный комитет прокомментировал предстоящее повышение цен на электричество в ВКО
- Медработники хотят отмены уголовной ответственности за врачебные ошибки
- Алматы готов к отопительному сезону
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  