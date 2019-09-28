Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку? - Св.Князев

01:00 30.09.2019

Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку?

Стена, ограждающая США от Мексики, растет



СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ



Дональд Трамп может нечаянно закрыть клапан, десятилетиями предотвращавший революционный взрыв в Западном полушарии.



Борьба с нелегальной миграцией в США переходит на новый уровень. Верховный суд по просьбе администрации президента разрешил в полном объеме применять правило, ограничивающее прием от мигрантов заявок на проживание в Соединенных Штатах. Теперь власти будут общаться по поводу предоставления убежища только с теми беженцами, которые ранее обращались с подобной просьбой к властям транзитной страны. В первую очередь это касается Мексики, через территорию которой прорываются в США тысячи выходцев из Латинской Америки. Дональд Трамп не скрывает удовлетворения в связи с решением суда.



Решение суда пока что имеет промежуточный характер. Судебные разбирательства по вопросу соответствия нормативных новшеств миграционному законодательству, инициированные Американским союзом гражданских свобод и другими НКО, будут продолжаться, но новые нормы уже работают. Властям теперь гораздо проще отказывать мигрантам в убежище на формальных основаниях.



Кроме того, Трамп резко активизировал свое участие в проекте строительства стены для защиты от проникновения нелегалов на южной границе США. Как сообщает USA Today, на днях он прибыл на границу и лично ознакомился с ходом реализации проекта. Президент остался доволен – построенные участки стены испытывались альпинистами и профессиональные спортсмены не смогли стену преодолеть.



Хотя, отмечает BBC, Трамп пока не выполнил свои "пограничные" предвыборные обещания – построить около 2000 миль специальных барьеров по всей границе. До его вступления в должность было построено 654 мили заграждений. При Трампе администрация выделила 6,1 млрд. долларов на строительство новых и замену старых барьеров. 40 миль стен уже построены, 55 миль находятся "в работе". Кроме того, строительство 131 мили заграждений оплачивает Пентагон.



Палки в колеса финансированию строительства заграждений вставляет Демократическая партия, но кроме этого команда Трампа сталкивается с юридическими проблемами. Владельцы некоторых приграничных земельных участков, которые затронуты работами, пытаются добиться через суд запрета на их проведение. Впрочем, есть и такие ранчеро, которые сами помогают спецслужбам выявлять нелегалов.



В ноябре 2020 года в США пройдут очередные выборы, и перед этим противники Трампа сделают все, чтобы не дать хозяину Белого дома выполнить до конца свои "миграционные обещания". Между тем только за неполные 6 месяцев 2019 года на границе были задержаны около 600 тыс. нелегалов (на 200 тыс. больше, чем за тот же период 2018 года). В мае количество задержанных достигло 133 тыс. – рекорд последних 13 лет.



А Трампу нужно отчитываться перед своими избирателями, ядро которых составляют консервативно настроенные белые, раздраженные проблемами, которые создают латиноамериканцы. Эксперты утверждают, что криминализация латиноамериканской группы населения США растет и существенно превышает уровень преступности среди лиц европейского происхождения. Латиноамериканцы создали ряд мощных преступных группировок, имеющих международную известность (Mara Salvatrucha, 18th Street Gang, Varrios Los Aztecas и другие). Опросы показывают, что большинство мигрантов латиноамериканского происхождения не идентифицируют себя как "американцы". В культурном плане они остаются связанными со странами своего происхождения. 42% живущих в США молодых латиноамериканцев гордятся государствами, в которых родились их родители, и лишь 29% – Соединенными Штатами. 81% из них не разговаривают дома на английском, а 90% – получают информацию не из американских СМИ. На прошлых президентских выборах 65% граждан США латиноамериканского происхождения голосовали за Хиллари Клинтон.



К тому же схватки демократов и республиканцев по вопросу о миграции – не сугубо внутреннее дело. Спрашивается: что толкает жителей стран Латинской Америки, рискуя жизнью и здоровьем, бросать дома, родных, устоявшийся образ жизни, чтобы найти низкоквалифицированную работу на нелегальном или полулегальном положении в США? Эти люди бегут от нищеты, разгула преступности, отсутствия надежд. ВВП ППС на душу населения в США в 2018 году, по данным МВФ, составлял 62.606 долл., в Гватемале – 8.436, в Гондурасе – 5.212, на Гаити – 1.864 долл. Даже в сравнительно благополучных странах вроде Мексики, Бразилии и Аргентины этот показатель в 3-4 раза ниже, чем в США. А риск быть убитым в Латинской Америке – самый высокий на земном шаре.



Еще с первой половины XIX века Вашингтон, исходя из доктрины Монро, стал вмешиваться во внутренние дела латиноамериканских стран и устанавливать контроль над их экономикой. Сегодня из всех "развивающихся" регионов мира Латинская Америка является крупнейшим в плане инвестирования из США. Транснациональные корпорации, базирующиеся в США, покупают готовые предприятия в государствах Латинской Америки, строят новые, сбывают там свою продукцию. Практически во всех странах региона долгое время находились у власти правые проамериканские режимы. В некоторых государствах они сохраняются по сей день. Вашингтон осуществляет масштабные программы расширения политического сотрудничества с латиноамериканскими странами, например "Карибскую инициативу".



Возникает вопрос. Если США так тесно связаны с Латиноамериканским регионом, что мешает им сделать жизнь тамошнего населения лучше? Позволить справиться с заоблачным имущественным неравенством, больше зарабатывать, лучше учиться и лечиться? Изолированная от США Куба, по оценкам экспертов, почему-то имеет один из высочайших в мире индексов человеческого развития, а идущая в фарватере американской политики Республика Гаити, напротив, является одним из беднейших и наименее развитых государств планеты.



Проблема, судя по всему, в том, что США зарабатывают в Латинской Америке деньги и не намерены понижать прибыль ради обеспечения развития местных стран. Однако опыт Кубы и Венесуэлы показывает, что если слишком долго поднимать давление в "социально-экономическом котле", происходит революционный взрыв.



Возможно, именно поэтому стоящие за Демократической партией элиты избрали для себя такой способ "стравливания" давления, как организация миграции наиболее пассионарной части населения Латинской Америки. Когда людям не оставляют выбора, они могут стать движущей силой революций. А владельцам ТНК не улыбается столкнуться с новыми национализациями вроде тех, которые они пережили когда-то в Гватемале или чавесовской Венесуэле. Куда проще дать потенциальным революционерам возможность таскать мусор или отбирать кошельки на улицах Лос-Анджелеса. И заодно формировать из них "свою" группу избирателей.



Попытки Трампа механически уменьшить поток мигрантов через мексиканскую границу чреваты тем, что не попавшие в США пассионарии пойдут свергать вашингтонских ставленников и громить офисы американских ТНК у себя дома. Польза от миграционных новшеств Трампа для США будет только в том случае, если Вашингтон озаботится улучшением качества жизни латиноамериканцев у них дома, даже в ущерб финансовым интересами транснациональных спрутов. Только решится ли на это Дональд Трамп?