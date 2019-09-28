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Под грохот терактов: Афганистан избирает нового президента, - Н.Портякова
08:48 30.09.2019

Главной задачей главы государства станет решение проблемы с талибами

Наталия Портякова
28.09.19

В Афганистане 28 сентября пройдут президентские выборы. Один из самых насущных вопросов - проблема обеспечения безопасности: талибы пригрозили убивать тех, кто пойдет голосовать. Решение проблемы с "Талибаном" (движение запрещено в РФ) и станет главной задачей для будущего президента. А им, скорее всего, останется действующий лидер страны Ашраф Гани, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

Не голосуй или погибнешь
С точки зрения запрещенного в России и много где еще движения "Талибан", любые демократические процедуры противоречат постулатам ислама. А проведение выборов в такой стране, как Афганистан, где они не смогут быть свободными из-за присутствия тысяч иностранных военных, - вообще фарс. Так что сами талибы участия в выборах никогда не принимали и другим не советовали.
В прошлый раз, когда афганцы выбирали президента, талибы совершили свыше полутора сотен атак на избирательные участки по всей стране. В ряде районов, где позиции боевиков движения были особенно сильны, некоторым решившим проявить гражданскую сознательность жителям попросту отрубали пальцы (то, что человек проголосовал, было заметно по чернилам на пальце для отпечатка на избирательном бюллетене).

Солдаты Афганской национальной армии на контрольно-пропускном пункте в Кабуле

С тех пор прошло пять лет, но отношение талибов к выборам не поменялось. Так же как и ситуация с безопасностью в Афганистане. Неудивительно, что главной темой грядущих президентских выборов стали не столько шансы того или иного кандидата на победу, сколько вопрос безопасности волеизъявления.

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По данным ООН, в первом полугодии по всему Афганистану было убито и ранено более 4 тыс. мирных жителей, при этом все чаще простые граждане гибли еще и от ошибочных ударов со стороны американских военных или афганских правительственных сил.
По подсчетам "Аль-Джазиры", за одну прошлую неделю в ходе атак со стороны "Талибана", рейдов правительственных войск и ударов американских дронов, которые, по официальной версии, целились в террористов ИГИЛ (запрещено в РФ), в стране погибло более 150 мирных граждан. В августе разгул насилия достиг апогея: ежедневно в Афганистане в среднем погибало по 74 человека.

Взрывы автомобилей, начиненных взрывчаткой, теракты на свадьбах, у полицейских участков и у зданий избирательного штаба нынешнего президента Ашрафа Гани в двух городах. Все это давно стало для Афганистана практически нормой жизни.
Конечно, власти отрядили на пять с лишним тысяч избирательных участков около 72 тыс. полицейских и военных, пообещав задействовать в случае необходимости еще порядка 30 тыс. резервистов. Но далеко не факт, что даже при такой охране многие избиратели (а их в этой 35-миллионной стране насчитывается свыше 9 млн) рискнут своей жизнью ради исполнения гражданского долга.
Прогресс против консерватизма
В сегодняшних выборах принимают участие 16 кандидатов. Но на слуху у избирателей и международных наблюдателей лишь четверо из этого списка. Фаворит - нынешний афганский президент Ашраф Гани. Опросы общественного мнения очень разнятся, но все они указывают, что большинство населения готово поддержать действующего лидера.

Как напомнил "Известиям" ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, за последнее время сразу пятеро афганских политиков, выдвигавших ранее свои кандидатуры на выборы и затем самоустранившихся, решили поддержать на выборах кандидатуру Ашрафа Гани.
- Каждый из этих политиков представляет влиятельные кланы кандагарских пуштунов, и теперь их авторитет будет работать на Ашрафа Гани, нуждавшегося в поддержке соплеменников из региона Большого Кандагара, - сказал эксперт "Известиям".
Главным соперником действующего лидера считается Абдулла Абдулла, премьер, который вместе с Гани возглавляет правительство национального единства. И если на президента работает административный ресурс, то доктор Абдулла, как считается, может похвастаться поддержкой этнических меньшинств - таджиков, узбеков и хазарейцев. А этнический фактор в Афганистане играет далеко не последнюю роль. С другой стороны, есть у премьера, идущего на выборы под лозунгом "Стабильность и интеграция", и слабое место: большая часть его кампании построена не на конструктивных предложениях, а на критике соперника.

Президент Афганистана после взрывов не изменил решение провести выборы

Еще двумя претендентами на кресло президента являются экс-глава афганской разведки Набиль Рахматулла и политик-исламист Гульбеддин Хекматияр с говорящим прозвищем Мясник Кабула, чья идеология очень созвучна доктрине талибов. Обойти действующего президента и премьера никому из них, конечно, не удастся, но в случае второго тура выборов (если в первом никто не получит 50% голосов) их позиция вполне может качнуть маятник в ту или иную сторону.

- Основная борьба сейчас не столько программного плана, сколько ценностного порядка. Она идет между силами, занимающими прогрессивные позиции, хоть и не без определенного восточного традиционализма, выступающими за развитие и модернизацию Афганистана, и силами консервативного порядка. И от того, кто победит, будет зависеть, пойдет ли Афганистан в ногу со временем или же его ждет крен в сторону религиозности с элементами определенной реакционности, - сказал "Известиям" афганский политолог Гаус Джанбаз.

Впрочем, по мнению обоих экспертов, шансов на победу первых заметно больше.
Смутные мирные перспективы
Главный вопрос, который придется решать победителю афганских выборов, - как договориться с талибами, отстраненными от власти еще в 2001 году, но по-прежнему терроризирующими Афганистан.

Напомним, что еще с конца прошлого года США, мечтающие закончить 18-летнее присутствие своих военных в Афганистане, затеяли переговоры с представителями "Талибана". На этом фоне, к слову, проведение выборов дважды откладывали в ожидании скорой сделки. К концу августа обе стороны наконец заговорили, что соглашение практически достигнуто. Но в сентябре глава Белого дома Дональд Трамп неожиданно заявил о конце переговоров из-за теракта в Кабуле, в котором от рук талибов погиб американский военнослужащий.

На фоне срыва переговоров США с "Талибаном" ряд афганских политиков призвал вновь отложить голосование до тех пор, пока мирный процесс не принесет каких-то результатов. Одним из них был бывший президент страны Хамид Карзай.

"Мы не можем проводить выборы в стране, которая переживает конфликт, навязанный иностранцами. Это война, где иностранцы решают свои задачи и преследуют свои интересы. Это не наш конфликт. Мы в нем только умираем", - взывал политик в интервью агентству AP.
Но у действующей власти, которую и США, и талибы все это время бесцеремонно оттесняли от мирных переговоров, позиция оказалась другой. "Легитимность мира не может быть достигнута без выборов", - заявил в начале этого месяца пресс-секретарь президента Гани Седик Седдики.
При этом власти в Кабуле, в последние месяцы усилившие наступление на боевиков, выразили готовность сесть за стол переговоров с талибами, но только после выборов. А вот пойдут ли на это боевики, последовательно говорившие о законных властях не иначе как о марионетках США, - пока большой вопрос.

Источник - iz.ru
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