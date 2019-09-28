 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасинда и Пуделька создают Юридический институт при КазСенате, чтобы "концептуально пересмотреть подходы к каз-законотворчеству"
09:19 30.09.2019

Председатель Сената Д. Назарбаева: "Пора уходить от формализма"
В Сенате состоялись Парламентские слушания на тему "Дальнейшее совершенствование законотворческого процесса"

В Сенате состоялись Парламентские слушания на тему "Дальнейшее совершенствование законотворческого процесса".

Обсуждены актуальные проблемы разработки, оформления, согласования, правового мониторинга и качества вносимых в Парламент законопроектов, а также вопросы дальнейшего совершенствования законотворческого процесса.
Открывая Парламентские слушания, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Владимир Волков подчеркнул, что "качество принимаемых законов служат основой благосостояния и чувства защищенности граждан и напрямую зависят от эффективности всего законотворческого процесса – начиная от планирования до вступления в силу".

Говоря о качестве законопроектов, Дулат Куставлетов отметил, что главной проблемой является формальный подход к разработке законов. "Даже при исполнении поручений руководства страны госорганы представляют нам законопроекты, которые ни структурно, ни содержательно не соответствуют требованиям закона и не реализуют в полной мере поставленные задачи. Хуже того, госорганы зачастую игнорируют даже основополагающие нормы и принципы Конституции", - подчеркнул Д. Куставлетов.

С докладами также выступили доктор юридических наук Рамазан Нуртаев, международный эксперт Йорг Пуделька, которые обозначили основные аспекты необходимых мер по совершенствованию законотворческого процесса.
Подводя итоги парламентских слушаний, Дарига Назарбаева подчеркнула, что назрела необходимость концептуального, коренного пересмотра подходов к законотворческому процессу.

"Закон и право – это то, что регулирует нашу повседневную жизнь. Пора уходить от формализма. Получается, сегодня у Правительства нет действенного инструмента мониторинга законов, которые оно само инициирует, или законов, которые инициируют депутаты Парламента", - сказала Спикер Сената.

По мнению Дариги Назарбаевой, необходимо коренным образом изменить подход к правовому мониторингу.
Следующие парламентские слушания, считает Глава верхней палаты Парламента, следует посвятить правоприменительной практике, пригласить к участию представителей судебных органов, прокуратуры и адвокатов. "Это те три инстанции, которые непосредственно работают в судебных процессах и решают судьбы людей, судьбы бизнеса, компаний. Поэтому, должен состояться содержательный разговор", - сказала Д. Назарбаева.

Глава Сената обратила внимание на качество правовой экспертизы, которое, по ее словам, "оставляет желать лучшего". Спикер считает, что назрела необходимость пересмотреть критерии качества правовой экспертизы и выработать четкий механизм отбора экспертов.
Также Спикер указала на слабую работу юридических служб и аналитиков. "Мы благодарны Касым-Жомарту Кемелевичу за то, что он поддержал наше предложение о создании института при Парламенте, который позволил бы более качественно и самостоятельно делать эту работу. Это будет большим шагом в укреплении и усилении статуса Парламента", - сказала Д. Назарбаева.

По итогам Парламентских слушаний Сенатом подготовлены рекомендации в адрес Правительства. Принято решение рассмотреть итоги исполнения рекомендаций на заседании Совета по совершенствованию законотворческого процесса при Сенате Парламента РК.

Источник - senate.parlam.kz
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