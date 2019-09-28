Бишкек. Финпол обыскивает кабинет Минфина. Апашку Жээнбаеву будут "закрывать"

09:25 30.09.2019

Финпол обыскал кабинет главы Минфина? Пояснение министерства



Минфин утверждает, что спецназ Финпола не обыскивал кабинет Бактыгуль Жеенбавой, а лишь изъял документы в министерстве в рамках следствия.



Министерство финансов Кыргызстана обозначило официальную позицию по информации об обыске в кабинете главы ведомства Бактыгуль Жеенбаевой.

Минфин отрицает информацию, что 26 сентября спецназ ГСБЭП "по поручению следователя и решению суда о выемке документов по нецелевому использованию денег центром судебного представительства провел обыски в министерстве, которые начались с кабинета Жеенбаевой".

"На самом деле 26 сентября было произведено изъятие документов по нецелевому использованию денег центром судебного представительства в кабинете, где хранятся документы для служебного пользования, в присутствии сотрудника министерства, а не в кабинете Жеенбаевой", - говорится в сообщении.

На изъятие документов министр дала разрешение.

Ранее сообщалось, что Жеенбаеву вызвали на допрос.

Эту информацию в Минфине не опровергают.