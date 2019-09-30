70 лет КНР – итоги творческого развития советской модели политической власти, - В.Пироженко

10:21 30.09.2019

Формировать устойчивость к вызовам будущего

1 октября 2019 года Китайская Народная Республика отмечает 70-летие со дня основания. Китай встречает юбилей, став за семь десятилетий одним из ведущих субъектов мировой политики, второй сверхдержавой. 40-летний непрерывный экономический рост вывел КНР на передовые позиции в важнейших направлениях научно-технического прогресса и на первое место в мире по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Китай – единственная страна в мире, которая имеет все отрасли, перечисленные в системе классификации промышленности ООН.



В Китае с гордостью подводят итоги социально-экономического развития, особенно упирая на последние 40 лет. В 1949 году в экономике было занято около 180 млн человек, и только 8,3 % из них работали в городских районах. В 2018 году численность занятого населения страны выросла до 780 млн человек, причем более 56 % работает в городах.



В 2018 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китай достигли $138,3 млрд, что в 151 раз больше, чем в 1983 году, а накопленные ПИИ превысили 2,1 трлн долл. США. На сегодня в Китае открыты более 2000 региональных штаб-квартир и научно-исследовательских центров многонациональных компаний. Результат быстрого экономического подъема – быстрорастущий средний класс, который уже составляет свыше 30 % численности населения страны.



Юбилей КНР имеет особое значение для российско-китайских отношений, которым в эти дни также исполняется 70 лет. СССР стал первым государством, который после победы коммунистов в Китае и провозглашения КНР признал 2 октября 1949 г. новое государство и установил с ним дипломатические отношения.



Роль Советского Союза в образовании и становлении КНР как развитого социалистического государства огромна. Разгром Красной армией японских агрессоров в Манчжурии в августе 1945 года, последующая помощь СССР в создании базовых отраслей китайской промышленности и в подготовке научно-инженерных кадров стали важнейшими предпосылками построения нового Китая. При этом современный Китай – целиком результат усилий и жертв самого китайского народа и правящей Компартии.

Китай творчески развил советскую модель политической власти, создав свою модель "социалистической консультативной демократии", которая является одним из ключевых факторов успеха китайских реформ. Кроме Коммунистической партии Китая (КПК) она включает еще ряд политических сил. Политическая специфика китайской модели – в упоре на сотрудничество и согласование интересов (посредством консультаций) партий и социальных групп, а не на политическую конкуренцию, как в западной демократии. Такая система, пишут китайские СМИ, "позволяет центральному правительству уважать разнообразие китайского общества, способствует взаимосвязи между различными политическими партиями и всеми слоями общества".



В Китае подчеркивают, что отличие их модели от западной модели состоит и в том, как КНР будет использовать в мире свою растущую мощь. В опубликованной Госсоветом КНР Белой книге "Китай и мир в новую эру", говорится, что западная логика, когда сильная страна обречена добиваться гегемонии, не применима к Китаю и в Китае не работает.



Государственный юбилей КНР совпал с насыщенной внешне- и внутриполитической повесткой. Торговый конфликт с Соединенными Штатами, ставший достаточно серьезным вызовом для Китая, противодействие технологическому развитию (история с корпорацией "Хуавэй"), вызывающее нарушение Вашингтоном принципа "одного Китая" (принципа неделимости китайского народа) в контактах с Тайванем, крупная вспышка массовых беспорядков в Гонконге – источником всех этих проблем, считают в Пекине, являются действия администрации Трампа.



В Китае отмечается серьезное падение симпатий к Америке, рост более настороженного отношения к этой стране. В среде многочисленного китайского среднего класса устаревает мода на обучение детей в вузах Америки. Многие в КНР отмечают, что китайско-американские отношения, скорее всего, уже не будут прежними. Все больше китайских экспертов считают, что итогом торговых трений с США будет разрыв кооперационных цепочек между двумя странами в производстве. Эксперты говорят о новой "норме китайско-американских отношений", которые становятся больше "отношениями конкуренции, чем сотрудничества".

В КНР идет речь о минимизации ущерба от действий администрации Трампа при необходимой перестройке торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами. Китайские фирмы снижают зависимость от США, нацеливаясь на новые рынки в Юго-Восточной Азии, Европе и Африке; планируют расширять участие в инициативе "Пояс и путь". В экономике ставится задача поддерживать и дальше темпы роста ВВП не ниже 6% в год, увеличивая долю высокотехнологичных и инновационных производств.



Китайцы знают о своих сильных сторонах, которые помогут им справиться с американским давлением: это наличие критических технологий во всех важнейших производствах, мощная экономика и огромный внутренний платежеспособный рынок, создающий предпосылки массовой поддержки власти народом. А политическая модель устроена так, что она позволяет управлять внешней и внутренней политикой на основе тщательно выверенных рациональных решений, без электоральной лихорадки каждые 4, 5 или 6 лет.



И хотя отношения с Америкой становятся напряженными, панических настроений в Китае нет. Беспорядки в Гонконге и американское вмешательство во внутренние дела КНР по-прежнему остаются в китайских СМИ одной из главных тем. В Китае особенно возмущены избирательным, зачастую провокационным освещением западными СМИ мер администрации Гонконга по пресечению массовых беспорядков. Пишут о том, что на Западе в подобных случаях полиция действует намного жестче.



При всей важности отношений с Соединенными Штатами не эти отношения определяют направление развития КНР и курс китайского руководства. За последние годы КНР на основе соглашений о зонах свободной торговли с важнейшими партнерами в Европе, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке, в Латинской Америке создает замену американскому рынку, попутно выстраивая тесные дипломатические и общественные связи по всему миру.

КНР встречает 70-летний юбилей с гордостью за научно-технические, социально-экономические, международные достижения, с уверенностью в своих силах. При этом в оценках своего положения у китайцев преобладает трезвость: "Китайский народ не должен ни принижать себя, ни раздуваться от гордости. Китайский народ должен правильно понимать взаимосвязь между существующими достижениями и проблемами, формируя устойчивость к вызовам будущего", – пишет китайская пресса.



Виктор Пироженко

30.09.2019