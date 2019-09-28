 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 29.09.2019
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Суббота, 28.09.2019
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И что такого? Хокимият Коканда подтвердил составление списка учащихся в платках
10:45 30.09.2019

В Коканде подтвердили составление списка учащихся, носящих платки. В хокимияте заявили, что в этом нет ничего плохого и что это делается в рамках мониторинга интересов учащихся.

Хокимият города Коканда Ферганской области подтвердил сообщения о составлении списка учащихся школ, носящих платки, и распространение этих списков в махаллях, следует из заявления пресс-службы городской администрации.
В сообщении отмечается, что "ведется постоянный мониторинг интересов и поведения учащихся учебных заведений с целью воспитать молодых людей гармонично развитыми личностями, реализовать их таланты в разных областях и не допустить их присоединения к различным незаконным религиозным экстремистским группам".
Для этого составляются списки молодых людей, интересующихся информационными технологиями, искусством и другими направлениями, чтобы "правильно направлять их таланты".
"В частности, список учащихся школ, интересующихся религией и ношением платка, составляется, чтобы предотвратить распространение среди них экстремистских идей, объяснить истинную природу нашей священной религии и повысить интерес молодежи, прежде всего, к получению знаний", - отмечается в сообщении.
Списки распространяются в махаллинских комитетах, что, отмечает хокимият, предполагает вовлечение родителей в просветительскую работу и входит в обязанности заместителей председателей махаллей по делам молодежи и религиозно-просветительским вопросам.
"Тот факт, что эти молодые люди указаны в этом списке, подразумевает эффективную организацию их образования в партнерстве со школами, махаллинскими комитетами и родителями и не имеет негативного смысла. Родителям этих молодых людей даются рекомендации по воспитанию детей, и не стоит переживать по поводу их включения в различные списки", - заверили в администрации Коканда.

Источник - gazeta.uz
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