И что такого? Хокимият Коканда подтвердил составление списка учащихся в платках

10:45 30.09.2019

В Коканде подтвердили составление списка учащихся, носящих платки. В хокимияте заявили, что в этом нет ничего плохого и что это делается в рамках мониторинга интересов учащихся.



Хокимият города Коканда Ферганской области подтвердил сообщения о составлении списка учащихся школ, носящих платки, и распространение этих списков в махаллях, следует из заявления пресс-службы городской администрации.

В сообщении отмечается, что "ведется постоянный мониторинг интересов и поведения учащихся учебных заведений с целью воспитать молодых людей гармонично развитыми личностями, реализовать их таланты в разных областях и не допустить их присоединения к различным незаконным религиозным экстремистским группам".

Для этого составляются списки молодых людей, интересующихся информационными технологиями, искусством и другими направлениями, чтобы "правильно направлять их таланты".

"В частности, список учащихся школ, интересующихся религией и ношением платка, составляется, чтобы предотвратить распространение среди них экстремистских идей, объяснить истинную природу нашей священной религии и повысить интерес молодежи, прежде всего, к получению знаний", - отмечается в сообщении.

Списки распространяются в махаллинских комитетах, что, отмечает хокимият, предполагает вовлечение родителей в просветительскую работу и входит в обязанности заместителей председателей махаллей по делам молодежи и религиозно-просветительским вопросам.

"Тот факт, что эти молодые люди указаны в этом списке, подразумевает эффективную организацию их образования в партнерстве со школами, махаллинскими комитетами и родителями и не имеет негативного смысла. Родителям этих молодых людей даются рекомендации по воспитанию детей, и не стоит переживать по поводу их включения в различные списки", - заверили в администрации Коканда.