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В Донбассе преодолели распад СССР, - Андрей Бабицкий
11:51 30.09.2019

Андрей Бабицкий
журналист
29 сентября 2019,

Российское МВД обнародовало сегодня данные о том, какое количество граждан Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта граждан России с момента вступления в действие соответствующего указа президента РФ. В общей сложности заветными документами обзавелись 35 тысяч человек. А всего заявлений подано 87 тысяч. Цифры впечатляющие. В самом начале, когда механизм был еще очень скверно отлажен, казалось, что процесс растянется на долгие годы. Однако и власти республик, и Главное управление по вопросам миграции МВД РФ сумели довольно быстро отладить процедуру как приема заявлений, так и выдачи паспортов. Сейчас ежедневно из Донецка и Луганска в российские города, расположенные неподалеку от границы, выезжает на специально выделенных для этого автобусах 200-300 человек, чтобы получить долгожданное гражданство и удостоверяющую его красную книжицу.

На самом деле, это история не о новых документах для жителей Донбасса или, вернее, не совсем о них. Решение Владимира Путина, явившееся полной неожиданностью для республик, в одночасье изменило их судьбу и перспективы. Российский паспорт – это не только легальное и признаваемое во всем мире удостоверение личности, позволяющее избавиться от множества проблем, связанных с передвижением, устройством на работу, учебой и так далее. Это все крайне важно, но смысл происходящего намного глубже и шире.

После 2014 года граждане новообразованных республик, отказавшихся идти по пути, предложенном Украиной, ощущали себя недорусскими. Они мечтали о том, чтобы Донбассу дали возможность вслед за Крымом вернуться в Россию, но довольно быстро стало ясно, что такой вариант невозможен, поскольку он привел к тому, что и на без того обложенную со всех сторон санкциями Россию наложили бы новые ограничения. Помощь стала оказываться сразу – деньгами, специалистами, гуманитарными конвоями. Интеграционный процесс тоже был запущен довольно быстро – на уровне связей между республиканскими и российскими министерствами и ведомствами, учебными заведениями, российский рубль полностью вытеснил из экономического пространства Донбасса гривну. Потом пришла очередь признания республиканских документов, выдачи студентам после окончания местных вузов аттестатов российского образца.

Но всего этого казалось мало. Родина представала все такой же недоступной, как и до войны. Она то ли не хотела возвращения своих сыновей, то ли не могла позволить им вернуться из-за непрекращающегося давления со стороны Запада. Российское руководство не желало новых обременений для своей страны из-за слишком явного сближения с Донбассом – так это понимали жители республик. Десятки тысяч человек, выехавших в Россию после начала боевых действий, тоже были встречены не слишком ласково. Дорога к российскому гражданству была сопряжена с многолетними мытарствами – унизительными, а в значительном числе случаев и непреодолимыми.

Указ Владимира Путина в одночасье переменил все. Отечество вдруг приблизилось на расстояние вытянутой руки. Российское государство объявило о своем безусловном желании взять русских Донбасса под опеку и защиту. Да, республики не попали в Россию, но произошло нечто такое, что фактически снимало эту проблему. Россия сама пришла в республики, поскольку каждый обладатель российского паспорта становился ее представителем на территории, номинально принадлежащей Украине.

А это означало, что они получали возможность пользоваться гражданскими правами российского гражданина – прежде всего правом на обеспечение безопасности. То есть теперь обстрелы территорий республик – это внутреннее российское дело, поскольку речь идет о посягательстве на жизнь граждан России. В каком случае этот очевидный правовой казус сыграет роль триггера, пока не ясно, но, думаю, что нынешнее миролюбие украинских властей обусловлено и тем, что попытки серьезного силового воздействия на Донбасс могут обойтись Украине очень дорого. Об этом прямо неоднократно говорил Владимир Путин, указывая на то, что в случае попыток развязать большую войну соседняя страна утратит свою государственность.

В свое время через подобные обстоятельства прошли Абхазия и Южная Осетия. Москва приняла решение о принуждении Грузии к миру после гибели российских миротворцев и нападении на республики, где проживали граждане России. Но у ситуации в Донбассе есть принципиальное отличие. Здесь речь идет о судьбе русского народа, который после распада СССР рассыпался кровоточащими и унижаемыми осколками по всей территории некогда единого государства. И восстановление национального единства – важнейшая задача новейшей русской истории. Собственно, 35 тысяч новых российских граждан – это начало.

Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся гражданами республик, считавших их людьми второго сорта, нежелательными иностранцами, пятой колонной и так далее. Много пережито за более чем четверть века после исторической катастрофы развала Страны Советов. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Бог даст, это будет происходить быстро и в масштабах, соответствующих параметрам проблемы.

Источник - взгляд
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