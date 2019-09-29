 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.09.2019
17:04  Трамп решил окончательно выгнать китайских инвесторов из США, - А.Запольскис
15:58  Как Русь принимала ислам (стародавняя история)
15:56  Жизнь в гареме. Как на самом деле становились наложницами
15:49  Туркменистан строит очередную "дорогу в никуда", - А.Князев
14:38  Гастарбайтерство отменяется – на пространстве ЕАЭС запускают портал вакансий
14:35  Футболисты сборной Казахстана побеждали и подверглись жестокому избиению грузинами. Видео
14:27  Война беспилотных боевых машин стоит на пороге

14:25  Мир больше пяти: возможна ли реформа ООН, - К.Логинова
14:24  КырВерхСуд раскулачил экс-преза Атамбаева на 600 тысяч сомов по трем гражданским искам
14:22  Израильское лобби заставит Америку развязать войну с Ираном, - Филип Джиралди
14:21  Счастливы в месте: Ереван собирает лидеров ЕАЭС и друзей союза
14:19  В ожидании рецессии: Спасет ли олигархов выход в "кэш"
14:15  Депутат от Москвабада. Как это будет, - А.Миронова
14:11  Талибы в подполье или в правительстве. К чему приведут выборы в Афганистане, - А.Дубнов
13:13  Импичмент Трампа или крах Байдена. Кого погубит украинский скандал в США, - А.Наумов
12:09  Олигарх №1. Что происходит между Зеленским и Коломойским, - К.Скоркин
11:51  В Донбассе преодолели распад СССР, - Андрей Бабицкий
11:26  Ферганский облхоким Ганиев обещает больше насильно не стричь бородатых
10:45  И что такого? Хокимият Коканда подтвердил составление списка учащихся в платках
10:21  70 лет КНР – итоги творческого развития советской модели политической власти, - В.Пироженко
09:32  КазПрез послал новых послов: Абдыкаримова в Баку, Рустемова в Бухарест, Абдрашова - в Будапешт и т.д.
09:25  Бишкек. Финпол обыскивает кабинет Минфина. Апашку Жээнбаеву будут "закрывать"
09:19  Елбасинда и Пуделька создают Юридический институт при КазСенате, чтобы "концептуально пересмотреть подходы к каз-законотворчеству"
08:48  Под грохот терактов: Афганистан избирает нового президента, - Н.Портякова
05:24  Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
01:04  70 лет КНР: трудная смена эпох, - С.Цыплаков
01:01  Конец капитализма: финансовый суперкризис на подходе, - А.Запольскис
01:00  Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку? - Св.Князев
00:52  Сирийскую государственность спасли, - Н.Плотников
00:46  Коррупция - основа демократии, - А.Халдей
00:44  Кыргызстан или Kyrgyzstan: в Бишкеке решают, как будет называться страна, - Дм.Орлов
00:40  За президента Афганистана голосовали под взрывы и при низкой явке, - "НГ"
00:03  Глава КазКНБ К.Масимов написал книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект"
00:01  Выборы в Афганистане – 18 кандидатов в президенты и 32 убитых, - А.Мезяев
Воскресенье, 29.09.2019
19:28  ЕИБ дает Узбекистану еще 100 млн евро на спасение Арала. Неиссякаемая кормушка
18:29  Министрессу КырФинансов Жээнбаеву таскают на допросы "свидетелем" по коррупционному делу
16:47  В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии, - Том Купер
16:45  Андрей Малахов не намерен извиняться перед кыргызами, а лишь сожалеет, что его неправильно поняли (видео)
16:42  Сепаратный Кашмир: что происходит в мятежном индийском штате
16:28  В Ташкенте отреставрируют часовню Георгий Победоносца 1886 г.
16:27  Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия, - К.Архипова
16:23  АЭС преткновения. Приглашение Узбекистана к играм в "атомную рулетку", - Б.Мусаев
16:14  Гонконгская полиция опять выкуривает демонстрантов с Хэннесси-роуд слезоточивым газом
12:50  Творческая интеллигенция. Росактрису Бочкареву ("Даша Букина") взяли с кокаином в трусах
12:49  В СаудАравии застрелен особо доверенный генерал королевской охранки Абдель Азиз аль-Фагм
11:53  Россия забирает у США японский рынок газа
11:06  Аркадаг назначил своего младшего зятя (муж младшенькой - Гули) Ихласгельды Аманова - генеральным консулом Туркменистана в Дубае
10:59  Центр мира смещается в Азию, - Санджая Бару
10:39  Красная армия и освобождение. Дело не в маршале Коневе, а в примитивных попытках переписать историю, - Я.Шайтар
10:03  В Афгане стартовали президентские выборы. Открылись 5373 участка
09:59  Меджлис присвоил Аркадагу очередной титул - "Почетный аксакал/старейшина народа Туркменистана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В ожидании рецессии: Спасет ли олигархов выход в "кэш"
14:19 30.09.2019

По какой валюте больнее всего может ударить мировой кризис

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Иван Капустянский
Роман Блинов

Богатейшие люди России быстро избавляются от активов: продают принадлежащие им пакеты акций, копят наличность и скупают недвижимость. Впрочем, это приметы вовсе не только российского экономического кризиса - неминуемое падение мировой экономики ожидают и на Западе. Европейские и американские богатеи, так же как и их российские коллеги, увеличивают запасы наличных денег.

К такому выводу пришла компания Campden Wealth, опросившая "семейные офисы" (это советники, которые инвестируют деньги сверхбогатых). Большинство финансовых управляющих убеждены, что новый глобальный кризис произойдет уже в будущем году. Что же тогда делать россиянам? Стоит ли отказываться от родного деревянного, тем более когда по итогам прошлой неделе, он в очередной раз ослабил свои позиции и доллар в пятницу стоил уже 64,66 руб./$. Падение цен на нефть оказывает на рубль большое давление.

Многие активы упадут в цене

- Безусловно, в текущих условиях доллар является активом, использующимся в стратегии risk off (высокой надежности - Ред.). Как минимум он выступает промежуточным звеном при покупке американских облигаций, которые как раз являются защитным активом. Поэтому можно говорить о том, что американская валюта также является безопасной гаванью, - объясняет ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский. - Накопление наличности на счетах также является обоснованным шагом со стороны управляющих "семейными офисами".

Очевидно, что рост мировой экономики замедляется, в обозримом будущем не исключена рецессия. В период спада многие активы могут значительно упасть в цене, чем благополучно смогут воспользоваться управляющие для наращивания инвестиций по приемлемым ценам.

Текущее поведение инвесторов никак не повлияет на фондирование компаний. Для этого ФРС США в 2019 году уже дважды снизил ставку по федеральным фондам, более того, есть вероятность, что она будет снижена еще раз в этом году. Такими действиями американский Центробанк стимулирует спрос и облегчает компаниям доступ к финансовым ресурсам.

"СП": - А как бы вы рекомендовали россиянам перейти период турбулентности на рынках?

- Начнется ли рецессия, предсказать сложно, но подготовиться к такому сценарию стоит. Банально можно пойти путем "семейных офисов". Снизить долговую нагрузку, а также сформировать резерв на счетах, который поможет спокойно пройти период турбулентности, если он вдруг начнется.

Миллиардеры ждут мировой рецессии

"СП": - Роман Николаевич, накопление богатейшими людьми планеты наличности - это доказательство того, что мы вступаем в эру глобальной экономической нестабильности?

- Само по себе накопление наличности большинством экономических и политических элит символизирует высокий градус тревоги за перспективы отдельных корпораций и секторов экономики. А в конечном итоге может, конечно, влиять и на экономику ряда стран.

"Заседание" на мешке с наличностью, явно, не участвующей в экономическом и финансовом обороте - признак будущего замедления, стагнации и рецессии в экономике. Деньги должны стимулировать частный и государственный бизнес к производству и прогрессу. Деньги - это кровь любой экономики и от их циркуляции зависят очень многие процессы в реальной жизни государства, - говорит руководитель аналитического департамента московского Международного финансового центра Роман Блинов.

"СП": - То есть нам всем пора уже пояса туже затягивать?

- Взгляните на то, что происходит за океаном. Крупнейшие американские корпорации в начале этого квартала увеличивали свои займы в наличных, рассчитывая направить эти денежные потоки на обратный выкуп акций с рынка в будущем. А в текущих условиях, по данным ряда консалтинговых компаний, следящих за корпоративными событиями на Уолл-Стрит, суммы накопленных денежных остатков увеличиваются.

Главы американских корпораций устремились на фондовый рынок с целью реализовать свои пакеты акций. Причем размеры реализации достигли уровня 2000 года, а это, на минуточку, суммы в $ 25-$ 30 миллиардов.

Как мы знаем, по публикациям в таком уважаемом издании как Financial Times, за период с начала текущего года размеры так называемых "инсайдерских сделок на Уолл-Стрит", достигли апогея к концу еще текущего третьего квартала.

"СП": - Опасаются новой рецессии?

- По данным консалтинговой компании Smart Insider, представители руководства американских компаний сбывают принадлежащие им акции ускоренными темпами на фоне опасений замедления экономики США и ожиданий скорого наступления глобального финансового кризиса.

Скорее всего, он будет спровоцирован именно внешнеторговой и валютной войной между Америкой и Китаем. Из-за этого, сейчас в большинстве своем многие глобальные инвесторы избавляются от многих портфелей акций американских (и не только американских) корпораций. Многие известные исполнительные директора, финансовые директора и члены совета директоров транснациональных корпораций уже продали акции своих компании, которые находились в их частной собственности и на их счетах.

"СП": - Опасения американских экспертов понятны. Ну а вы сами, Роман Николаевич, лично как полагаете, насколько велика вероятность повторения нового кризиса?

- Говоря о цифрах, трудно сказать что-то конкретное, ведь в данном случае любой прогноз будет из разряда "сбудется или не сбудется". Прогнозировать развитие кризиса - дело неблагодарное. Этим очень многие экономисты страдают, и если угадывают по счастливой случайности, то могут даже и в нобелевские лауреаты попасть.

Такой прогноз, крайне приблизителен. Но если подумать и хотя бы приблизительно прикинуть, что может произойти, то можно себе представить крах американского доллара как международной валюты, следом может оказаться и дефолт США по своим государственным долгам, за этими событиями возможны взлет новых центров силы в лице Китая и России. Правда, Китаю это совершенно не нужно.

Развал Европейского пространства на то, что из себя представлял Старый Свет в 1945 году, также вполне возможен, а следом за этим и смерть единой европейской валюты тоже может оказаться не за горами.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569842340
Новости Казахстана
- Нурлан Нигматулин поблагодарил за участие в организации и проведении парламентского форума в Нур-Султане
- Председатель Сената Д. Назарбаева: "Пора уходить от формализма"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной "Nur Otan"
- Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с ОЭСР
- Кадровые перестановки
- Расширение Казахстанско-Иранского экономического сотрудничества
- "Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения"
- Антимонопольный комитет прокомментировал предстоящее повышение цен на электричество в ВКО
- Медработники хотят отмены уголовной ответственности за врачебные ошибки
- Алматы готов к отопительному сезону
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  