В ожидании рецессии: Спасет ли олигархов выход в "кэш"

14:19 30.09.2019

По какой валюте больнее всего может ударить мировой кризис



Антон Чаблин

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Иван Капустянский

Роман Блинов



Богатейшие люди России быстро избавляются от активов: продают принадлежащие им пакеты акций, копят наличность и скупают недвижимость. Впрочем, это приметы вовсе не только российского экономического кризиса - неминуемое падение мировой экономики ожидают и на Западе. Европейские и американские богатеи, так же как и их российские коллеги, увеличивают запасы наличных денег.



К такому выводу пришла компания Campden Wealth, опросившая "семейные офисы" (это советники, которые инвестируют деньги сверхбогатых). Большинство финансовых управляющих убеждены, что новый глобальный кризис произойдет уже в будущем году. Что же тогда делать россиянам? Стоит ли отказываться от родного деревянного, тем более когда по итогам прошлой неделе, он в очередной раз ослабил свои позиции и доллар в пятницу стоил уже 64,66 руб./$. Падение цен на нефть оказывает на рубль большое давление.



Многие активы упадут в цене



- Безусловно, в текущих условиях доллар является активом, использующимся в стратегии risk off (высокой надежности - Ред.). Как минимум он выступает промежуточным звеном при покупке американских облигаций, которые как раз являются защитным активом. Поэтому можно говорить о том, что американская валюта также является безопасной гаванью, - объясняет ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский. - Накопление наличности на счетах также является обоснованным шагом со стороны управляющих "семейными офисами".



Очевидно, что рост мировой экономики замедляется, в обозримом будущем не исключена рецессия. В период спада многие активы могут значительно упасть в цене, чем благополучно смогут воспользоваться управляющие для наращивания инвестиций по приемлемым ценам.



Текущее поведение инвесторов никак не повлияет на фондирование компаний. Для этого ФРС США в 2019 году уже дважды снизил ставку по федеральным фондам, более того, есть вероятность, что она будет снижена еще раз в этом году. Такими действиями американский Центробанк стимулирует спрос и облегчает компаниям доступ к финансовым ресурсам.



"СП": - А как бы вы рекомендовали россиянам перейти период турбулентности на рынках?



- Начнется ли рецессия, предсказать сложно, но подготовиться к такому сценарию стоит. Банально можно пойти путем "семейных офисов". Снизить долговую нагрузку, а также сформировать резерв на счетах, который поможет спокойно пройти период турбулентности, если он вдруг начнется.



Миллиардеры ждут мировой рецессии



"СП": - Роман Николаевич, накопление богатейшими людьми планеты наличности - это доказательство того, что мы вступаем в эру глобальной экономической нестабильности?



- Само по себе накопление наличности большинством экономических и политических элит символизирует высокий градус тревоги за перспективы отдельных корпораций и секторов экономики. А в конечном итоге может, конечно, влиять и на экономику ряда стран.



"Заседание" на мешке с наличностью, явно, не участвующей в экономическом и финансовом обороте - признак будущего замедления, стагнации и рецессии в экономике. Деньги должны стимулировать частный и государственный бизнес к производству и прогрессу. Деньги - это кровь любой экономики и от их циркуляции зависят очень многие процессы в реальной жизни государства, - говорит руководитель аналитического департамента московского Международного финансового центра Роман Блинов.



"СП": - То есть нам всем пора уже пояса туже затягивать?



- Взгляните на то, что происходит за океаном. Крупнейшие американские корпорации в начале этого квартала увеличивали свои займы в наличных, рассчитывая направить эти денежные потоки на обратный выкуп акций с рынка в будущем. А в текущих условиях, по данным ряда консалтинговых компаний, следящих за корпоративными событиями на Уолл-Стрит, суммы накопленных денежных остатков увеличиваются.



Главы американских корпораций устремились на фондовый рынок с целью реализовать свои пакеты акций. Причем размеры реализации достигли уровня 2000 года, а это, на минуточку, суммы в $ 25-$ 30 миллиардов.



Как мы знаем, по публикациям в таком уважаемом издании как Financial Times, за период с начала текущего года размеры так называемых "инсайдерских сделок на Уолл-Стрит", достигли апогея к концу еще текущего третьего квартала.



"СП": - Опасаются новой рецессии?



- По данным консалтинговой компании Smart Insider, представители руководства американских компаний сбывают принадлежащие им акции ускоренными темпами на фоне опасений замедления экономики США и ожиданий скорого наступления глобального финансового кризиса.



Скорее всего, он будет спровоцирован именно внешнеторговой и валютной войной между Америкой и Китаем. Из-за этого, сейчас в большинстве своем многие глобальные инвесторы избавляются от многих портфелей акций американских (и не только американских) корпораций. Многие известные исполнительные директора, финансовые директора и члены совета директоров транснациональных корпораций уже продали акции своих компании, которые находились в их частной собственности и на их счетах.



"СП": - Опасения американских экспертов понятны. Ну а вы сами, Роман Николаевич, лично как полагаете, насколько велика вероятность повторения нового кризиса?



- Говоря о цифрах, трудно сказать что-то конкретное, ведь в данном случае любой прогноз будет из разряда "сбудется или не сбудется". Прогнозировать развитие кризиса - дело неблагодарное. Этим очень многие экономисты страдают, и если угадывают по счастливой случайности, то могут даже и в нобелевские лауреаты попасть.



Такой прогноз, крайне приблизителен. Но если подумать и хотя бы приблизительно прикинуть, что может произойти, то можно себе представить крах американского доллара как международной валюты, следом может оказаться и дефолт США по своим государственным долгам, за этими событиями возможны взлет новых центров силы в лице Китая и России. Правда, Китаю это совершенно не нужно.



Развал Европейского пространства на то, что из себя представлял Старый Свет в 1945 году, также вполне возможен, а следом за этим и смерть единой европейской валюты тоже может оказаться не за горами.