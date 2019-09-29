 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.09.2019
17:04  Трамп решил окончательно выгнать китайских инвесторов из США, - А.Запольскис
15:58  Как Русь принимала ислам (стародавняя история)
15:56  Жизнь в гареме. Как на самом деле становились наложницами
15:49  Туркменистан строит очередную "дорогу в никуда", - А.Князев
14:38  Гастарбайтерство отменяется – на пространстве ЕАЭС запускают портал вакансий
14:35  Футболисты сборной Казахстана побеждали и подверглись жестокому избиению грузинами. Видео
14:27  Война беспилотных боевых машин стоит на пороге

14:25  Мир больше пяти: возможна ли реформа ООН, - К.Логинова
14:24  КырВерхСуд раскулачил экс-преза Атамбаева на 600 тысяч сомов по трем гражданским искам
14:22  Израильское лобби заставит Америку развязать войну с Ираном, - Филип Джиралди
14:21  Счастливы в месте: Ереван собирает лидеров ЕАЭС и друзей союза
14:19  В ожидании рецессии: Спасет ли олигархов выход в "кэш"
14:15  Депутат от Москвабада. Как это будет, - А.Миронова
14:11  Талибы в подполье или в правительстве. К чему приведут выборы в Афганистане, - А.Дубнов
13:13  Импичмент Трампа или крах Байдена. Кого погубит украинский скандал в США, - А.Наумов
12:09  Олигарх №1. Что происходит между Зеленским и Коломойским, - К.Скоркин
11:51  В Донбассе преодолели распад СССР, - Андрей Бабицкий
11:26  Ферганский облхоким Ганиев обещает больше насильно не стричь бородатых
10:45  И что такого? Хокимият Коканда подтвердил составление списка учащихся в платках
10:21  70 лет КНР – итоги творческого развития советской модели политической власти, - В.Пироженко
09:32  КазПрез послал новых послов: Абдыкаримова в Баку, Рустемова в Бухарест, Абдрашова - в Будапешт и т.д.
09:25  Бишкек. Финпол обыскивает кабинет Минфина. Апашку Жээнбаеву будут "закрывать"
09:19  Елбасинда и Пуделька создают Юридический институт при КазСенате, чтобы "концептуально пересмотреть подходы к каз-законотворчеству"
08:48  Под грохот терактов: Афганистан избирает нового президента, - Н.Портякова
05:24  Умер первый президент Крыма Юрий Мешков
01:04  70 лет КНР: трудная смена эпох, - С.Цыплаков
01:01  Конец капитализма: финансовый суперкризис на подходе, - А.Запольскис
01:00  Миграционная политика США взорвет Латинскую Америку? - Св.Князев
00:52  Сирийскую государственность спасли, - Н.Плотников
00:46  Коррупция - основа демократии, - А.Халдей
00:44  Кыргызстан или Kyrgyzstan: в Бишкеке решают, как будет называться страна, - Дм.Орлов
00:40  За президента Афганистана голосовали под взрывы и при низкой явке, - "НГ"
00:03  Глава КазКНБ К.Масимов написал книгу "Следующий властелин мира. Искусственный интеллект"
00:01  Выборы в Афганистане – 18 кандидатов в президенты и 32 убитых, - А.Мезяев
Воскресенье, 29.09.2019
19:28  ЕИБ дает Узбекистану еще 100 млн евро на спасение Арала. Неиссякаемая кормушка
18:29  Министрессу КырФинансов Жээнбаеву таскают на допросы "свидетелем" по коррупционному делу
16:47  В лазерном прицеле: какие технологии используются на прокси-войне в Ливии, - Том Купер
16:45  Андрей Малахов не намерен извиняться перед кыргызами, а лишь сожалеет, что его неправильно поняли (видео)
16:42  Сепаратный Кашмир: что происходит в мятежном индийском штате
16:28  В Ташкенте отреставрируют часовню Георгий Победоносца 1886 г.
16:27  Турция все ближе подступает к границам России. Среди ее союзников Украина и Грузия, - К.Архипова
16:23  АЭС преткновения. Приглашение Узбекистана к играм в "атомную рулетку", - Б.Мусаев
16:14  Гонконгская полиция опять выкуривает демонстрантов с Хэннесси-роуд слезоточивым газом
12:50  Творческая интеллигенция. Росактрису Бочкареву ("Даша Букина") взяли с кокаином в трусах
12:49  В СаудАравии застрелен особо доверенный генерал королевской охранки Абдель Азиз аль-Фагм
11:53  Россия забирает у США японский рынок газа
11:06  Аркадаг назначил своего младшего зятя (муж младшенькой - Гули) Ихласгельды Аманова - генеральным консулом Туркменистана в Дубае
10:59  Центр мира смещается в Азию, - Санджая Бару
10:39  Красная армия и освобождение. Дело не в маршале Коневе, а в примитивных попытках переписать историю, - Я.Шайтар
10:03  В Афгане стартовали президентские выборы. Открылись 5373 участка
09:59  Меджлис присвоил Аркадагу очередной титул - "Почетный аксакал/старейшина народа Туркменистана"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Счастливы в месте: Ереван собирает лидеров ЕАЭС и друзей союза
14:21 30.09.2019

Владимир Путин посетит Армению впервые со времен "бархатной революции"

Ирэна Шекоян
Алексей Забродин

В Ереване 1 октября открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Для участия в нем в армянскую столицу съезжаются не только главы государств и правительств пятерки стран-участниц этого интеграционного объединения, но и лидеры Ирана и Сингапура. Впрочем, их визит носит прежде всего экономический характер - с каждой из этих стран ЕАЭС создает зону свободной торговли (ЗСТ). С политической точки зрения одной из самых резонансных историй стали слухи о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не планирует приезжать в Ереван. Но они оказались надуманными.

Ереван ждет гостей

Внимание к открывающемуся в Ереване саммиту ЕАЭС было во многом приковано по той причине, что в этом году он юбилейный - союзу, объединившему пять стран, вскоре исполняется пять лет.

В этом году для участия в заседании в армянскую столицу позвали некоторых непривычных гостей. Одним из них стал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, прилетевший в Ереван еще 28 сентября. Уже 1 октября Сингапур и ЕАЭС торжественно подпишут долгожданное соглашение о ЗСТ, в рамках которого евразийская "пятерка" и город льва постепенно обнулят таможенные пошлины более чем для 12 тыс. наименований товаров.

"Суть исторического развития - в том, что мы сближаемся"
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян - о крупных цифровых проектах ЕАЭС и неизбежности дальнейшей интеграции

Другим участником ереванской встречи станет Иран, чей президент Хасан Роухани будет почетным гостем на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Эта страна уже подписала с ЕАЭС соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, и, как ожидается, в конце октября оно вступит в силу.

Наконец, прилетает в Ереван и молдавский лидер Игорь Додон, чья страна получила в мае прошлого года статус наблюдателя при союзе.

Ввиду того, что ЕАЭС - это прежде всего экономическая структура, основными темами встречи, как ожидается, станет дальнейшая работа по устранению барьеров на рынках союза. В прошлом году на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто заявил, что работа на этом фронте "идет непозволительно медленно".

Кроме того, недовольство белорусского лидера, которое, к слову, разделяют и в Ереване, вызвала большая разница в ценах на природный газ внутри разных стран союза. С учетом намерения создать к 2025 году общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов эта тема наверняка будет в центре внимания и на встрече лидеров в нынешнем году.

Сплетням назло

Между тем одна из самых главных интриг накануне саммита касалась участия в нем Владимира Путина.

В общей сложности российский президент бывал в Армении шесть раз, в последний - он был там на саммите ОДКБ в октябре 2016 года. Так что нынешний визит российского лидера в Ереван стал первым со времен "бархатной революции", в ходе которой к власти весной прошлого года пришел Никол Пашинян.

На пути к общему рынку
В Сочи лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили перспективы развития объединения

Именно при новом руководстве в Армении был арестован бывший глава страны Роберт Кочарян. После того как Кремль опубликовал поздравление находящемуся под стражей политику с днем рождения, в котором он был назван "настоящим другом России, много сделавшим для укрепления союзнических отношений между нашими государствами", армянские СМИ дружно заговорили о расколе между Москвой и нынешним руководством республики.

Тут и там стали мелькать предположения, что российский президент не прилетит на саммит ЕАЭС. В части национальных СМИ даже начались разговоры о том, что саммит может быть перенесен в Москву - такое уже случалось, когда после "апрельской войны" 2016 года в Нагорном Карабахе тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался присутствовать на встрече в Ереване и она прошла в российской столице.

Но в итоге эти предположения так и не подтвердились. Примерно за неделю до саммита и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и несколько российских дипломатов визит подтвердили.

Пока точно не известно, будет ли у Владимира Путина отдельная встреча с Николом Пашиняном, но сам приезд российского лидера в Ереван имеет большое значение, сказал "Известиям" зампредседателя парламента Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян.

Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства
Проект должен повысить уровень занятости среди молодых людей до 25 лет

- Визит Владимира Путина ждет как политическая элита, так и общество. Людей волнуют российско-армянские отношения, поэтому народ также следит за предстоящим саммитом ЕАЭС в контексте участия президента РФ, - отметил политик.

По его словам, представление о состоянии сотрудничества Москвы и Еревана формируется в том числе исходя из интенсивности контактов.

- Надо понимать, что это не официальный визит в Армению, а поездка на саммит ЕАЭС, - напомнил "Известиям" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - Тем не менее Армения - наш стратегический союзник, и сотрудничество с ней имеет важное значение.

Схожее мнение в разговоре с "Известиями" высказал и армянский политолог Сурен Саркисян.

- Я бы не согласился с тем, что Владимир Путин не хотел ехать в Армению. Но это очень активно обсуждаемая тема во внутриполитических кругах Армении, - сказал Сурен Саркисян, возглавляющий армянский Центр американских исследований.

При этом он напомнил, что визит российского лидера в Армению прежде всего связан с участием в работе Высшего Евразийского экономического совета. В связи с этим особых итогов на российско-армянском треке ожидать вряд ли стоит. Но как минимум первый визит президента РФ после революции в Армении должен рассеять некоторые сомнения о состоянии двусторонних отношений.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569842460
Новости Казахстана
- Нурлан Нигматулин поблагодарил за участие в организации и проведении парламентского форума в Нур-Султане
- Председатель Сената Д. Назарбаева: "Пора уходить от формализма"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной "Nur Otan"
- Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с ОЭСР
- Кадровые перестановки
- Расширение Казахстанско-Иранского экономического сотрудничества
- "Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения"
- Антимонопольный комитет прокомментировал предстоящее повышение цен на электричество в ВКО
- Медработники хотят отмены уголовной ответственности за врачебные ошибки
- Алматы готов к отопительному сезону
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  