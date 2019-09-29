Счастливы в месте: Ереван собирает лидеров ЕАЭС и друзей союза

14:21 30.09.2019

Владимир Путин посетит Армению впервые со времен "бархатной революции"



Ирэна Шекоян

Алексей Забродин



В Ереване 1 октября открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Для участия в нем в армянскую столицу съезжаются не только главы государств и правительств пятерки стран-участниц этого интеграционного объединения, но и лидеры Ирана и Сингапура. Впрочем, их визит носит прежде всего экономический характер - с каждой из этих стран ЕАЭС создает зону свободной торговли (ЗСТ). С политической точки зрения одной из самых резонансных историй стали слухи о том, что российский лидер Владимир Путин якобы не планирует приезжать в Ереван. Но они оказались надуманными.



Ереван ждет гостей



Внимание к открывающемуся в Ереване саммиту ЕАЭС было во многом приковано по той причине, что в этом году он юбилейный - союзу, объединившему пять стран, вскоре исполняется пять лет.



В этом году для участия в заседании в армянскую столицу позвали некоторых непривычных гостей. Одним из них стал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, прилетевший в Ереван еще 28 сентября. Уже 1 октября Сингапур и ЕАЭС торжественно подпишут долгожданное соглашение о ЗСТ, в рамках которого евразийская "пятерка" и город льва постепенно обнулят таможенные пошлины более чем для 12 тыс. наименований товаров.



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Другим участником ереванской встречи станет Иран, чей президент Хасан Роухани будет почетным гостем на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Эта страна уже подписала с ЕАЭС соглашение, ведущее к образованию ЗСТ, и, как ожидается, в конце октября оно вступит в силу.



Наконец, прилетает в Ереван и молдавский лидер Игорь Додон, чья страна получила в мае прошлого года статус наблюдателя при союзе.



Ввиду того, что ЕАЭС - это прежде всего экономическая структура, основными темами встречи, как ожидается, станет дальнейшая работа по устранению барьеров на рынках союза. В прошлом году на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге президент Белоруссии Александр Лукашенко открыто заявил, что работа на этом фронте "идет непозволительно медленно".



Кроме того, недовольство белорусского лидера, которое, к слову, разделяют и в Ереване, вызвала большая разница в ценах на природный газ внутри разных стран союза. С учетом намерения создать к 2025 году общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов эта тема наверняка будет в центре внимания и на встрече лидеров в нынешнем году.



Сплетням назло



Между тем одна из самых главных интриг накануне саммита касалась участия в нем Владимира Путина.



В общей сложности российский президент бывал в Армении шесть раз, в последний - он был там на саммите ОДКБ в октябре 2016 года. Так что нынешний визит российского лидера в Ереван стал первым со времен "бархатной революции", в ходе которой к власти весной прошлого года пришел Никол Пашинян.



На пути к общему рынку

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Именно при новом руководстве в Армении был арестован бывший глава страны Роберт Кочарян. После того как Кремль опубликовал поздравление находящемуся под стражей политику с днем рождения, в котором он был назван "настоящим другом России, много сделавшим для укрепления союзнических отношений между нашими государствами", армянские СМИ дружно заговорили о расколе между Москвой и нынешним руководством республики.



Тут и там стали мелькать предположения, что российский президент не прилетит на саммит ЕАЭС. В части национальных СМИ даже начались разговоры о том, что саммит может быть перенесен в Москву - такое уже случалось, когда после "апрельской войны" 2016 года в Нагорном Карабахе тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался присутствовать на встрече в Ереване и она прошла в российской столице.



Но в итоге эти предположения так и не подтвердились. Примерно за неделю до саммита и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и несколько российских дипломатов визит подтвердили.



Пока точно не известно, будет ли у Владимира Путина отдельная встреча с Николом Пашиняном, но сам приезд российского лидера в Ереван имеет большое значение, сказал "Известиям" зампредседателя парламента Армении, член правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян.



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- Визит Владимира Путина ждет как политическая элита, так и общество. Людей волнуют российско-армянские отношения, поэтому народ также следит за предстоящим саммитом ЕАЭС в контексте участия президента РФ, - отметил политик.



По его словам, представление о состоянии сотрудничества Москвы и Еревана формируется в том числе исходя из интенсивности контактов.



- Надо понимать, что это не официальный визит в Армению, а поездка на саммит ЕАЭС, - напомнил "Известиям" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - Тем не менее Армения - наш стратегический союзник, и сотрудничество с ней имеет важное значение.



Схожее мнение в разговоре с "Известиями" высказал и армянский политолог Сурен Саркисян.



- Я бы не согласился с тем, что Владимир Путин не хотел ехать в Армению. Но это очень активно обсуждаемая тема во внутриполитических кругах Армении, - сказал Сурен Саркисян, возглавляющий армянский Центр американских исследований.



При этом он напомнил, что визит российского лидера в Армению прежде всего связан с участием в работе Высшего Евразийского экономического совета. В связи с этим особых итогов на российско-армянском треке ожидать вряд ли стоит. Но как минимум первый визит президента РФ после революции в Армении должен рассеять некоторые сомнения о состоянии двусторонних отношений.