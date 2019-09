Израильское лобби заставит Америку развязать войну с Ираном, - Филип Джиралди

14:22 30.09.2019 Израильское лобби заставит Америку развязать войну с Ираном

Экс-разведчик ЦРУ рассуждает о том, кто на самом деле руководит его страной



Филип Джиралди



На протяжении многих лет написания статей или описания того ужасного ущерба, который "особые отношения" с Израилем причинили Соединенным Штатам, иногда задаешься вопросом: "Учитывая огромную мощь израильского лобби, что мы можем сделать, чтобы добиться перемен?"



Это простой вопрос, хотя он требует многих ответов. Но он также требует некоторого размышления о том, как действует в Америке истеблишмент, более известный как "глубинное государство". Американское "глубинное государство", одним из главных принципов которого является вечное поддержка интересов Израиля, на самом деле представляет собой совокупность отдельных предприятий, которые действуют заодно с целью проведения взаимовыгодной политики. Эпицентры "глубинного государства" включают организации по оказанию финансовых услуг и фальшивые средства массовой информации в Нью-Йорке и политический центр в Вашингтоне. Но "глубинное государство" также обслуживается развлекательной индустрией Голливуда и пропагандистской машиной.



И эти три части "глубинного государства" по существу взаимозаменяемы: генералы и разведчики, ничего не знающие о финансах оказываются в инвестиционной фирме KKR Global, как генерал Дэвид Петреус. Или - как Майкл Морелл в Beacon Global Strategies. В то же самое время ведущие представители Уолл-стрит входят в правительство, особенно в министерство финансов. Телевизионные новости и развлекательные программы также рассказывают о знаменитостях во всех компонентах истеблишмента, а Голливуд тут же использует все вышеперечисленное и прилагает все усилия, чтобы при каждом удобном случае продвигать надуманный нарратив об американской демократии и ее замечательных "союзниках".



Что приводит нас к израильскому лобби, которое является неотъемлемой частью "глубинного государства" и, в некотором смысле, - одним из его самых мощных элементов, поскольку оно поддерживает свое присутствие во всех других компонентах плюс имеет глубину, которая позволяет ему вмешиваться в американскую власть на федеральном уровне, на уровне штатов и на местном уровне. Оно, бесспорно, является движущей силой внешней политики США на Ближнем Востоке и даже за ее пределами, поскольку оно обеспечивает соблюдение стандартов по тому, что считать антисемитизмом, и участвует в Lawfare (форма войны, состоящая из использования правовой системы против врага, например, путем нанесения ему урона или его делегитимизации, связывания своего времени или победы в связях с общественностью - С.Д.) и других сомнительных видах деятельности, имеющих целью защитить еврейское государство. Оно несколько отличается от других частей истеблишмента в том, что делает вид, будто вообще не имеет никакой власти, сохраняя видимость, притворяясь, что все его действия направлены на защиту национальной безопасности США от злонамеренных государств - таких, как Иран. С точки зрения этого лобби, случается так, что интересы Израиля и Америки просто совпадают.



По некоторым оценкам, в Соединенных Штатах действуют 600 еврейских организаций, которые, по крайней мере, как частью смысла своего существования имеют защиту Израиля и израильских интересов. Они дополняются христианскими сионистскими группами, такими как "Христиане, объединенные ради Израиля" (Christians United for Israel, CUFI), которые утверждают, что располагают семью миллионами сторонников. Ведущие еврейские организации - такие как Американо-Израильский комитет по общественным связям (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) и Фонд защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies, FDD), - в основном финансируются еврейскими олигархами и существуют для продвижения интересов Израиля, в том числе для оказания давления на Соединенные Штаты с целью напасть на Иран.



Израильские лоббиские группы купаются в деньгах, причем у одного только AIPAC годовой бюджет более 100 миллионов долларов и 200 сотрудников, которые в состоянии покрыть весь Капитолийский холм и реально написать законы вместо ленивых конгрессменов. Зарплата и льготы исполнительного директора AIPAC Говарда Кора (Howard Kohr) превышают 1 миллион долларов. И наоборот, ни одна из организаций, критически относящихся к отношениям с Израилем, не имеет ресурсов, достаточных для того, чтобы делать что-то, кроме как просто выжить и попытаться донести свои идеи.



Так что же делать? Прежде всего, есть конгресс. Пэт Бьюкенен однажды назвал конгресс "территорией, оккупированной врагом". Он имел в виду способность израильского лобби не только контролировать дискуссию по проблематике Ближнего Востока, но и способность сосредоточить свои усилия на том, чтобы нанести поражение любому конгрессмену, осмелившемуся критиковать еврейское государство. Такие политики, как Пол Финдли (Paul Findley), Чак Перси (Chuck Percy), Уильям Фулбрайт (William Fulbright), Пит Макклоски (Pete McCloskey), Джеймс Трафикант (James Traficant) и Синтия МакКинни (Cynthia McKinney), которые были достаточно смелы, чтобы выступить против Израиля, оказались без работы после того, как противостояли хорошо финансируемым и поддерживаемым СМИ оппонентам во время переизбрания. Своими судьбами они слали сообщение о том, что делать то, что делали они, означает положить конец своей карьере.



Это говорит о том, что членам конгресса обеих палат и обеих полов будет ужасно страшно говорить неправильные слова об Израиле. Но на самом деле все не так просто. У меня на протяжении многих лет были многочисленные контакты с членами конгресса - сначала через правительственные делегации конгресса (Congressional Delegations, CODELS), когда я был за границей, служа в ЦРУ, и совсем недавно в Вашингтоне на различных конференциях и встречах. Весьма удивительный процент законодателей весьма охотно выражал свою неприязнь к Израилю и его политике в частном порядке, хотя никто из них не был достаточно смел, чтобы обнародовать такие настроения. Некоторые из них даже выражали желание, чтобы израильское лобби было практически уничтожено за его разлагающее воздействие на американские институты. Такая точка зрения, безусловно, вызывает восхищение.



Это означает, что в конгрессе есть определенная аудитория, пусть даже она, по сути, и пассивна. Американские граждане, которые хотят участвовать (в жизни страны - С.Д.), но презирают участие в активных политических кампаниях или даже иметь дело с конгрессменами, должны помнить предупреждение Платона о том, что "те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих". A моя хорошая знакомая из Калифорнии, которая работала в избирательном округе для выборов в конгресс по палестинской проблематике, совсем недавно поддерживая законопроект конгрессмена Бетти МакКоллум (Congresswoman Betty McCollum bill), направленный против задержания детей израильскими военными, считает, что необходимо быть настойчивым, чтобы достичь необходимого результата. Она звонит своему конгрессмену и пытается назначить встречу, чтобы обсудить Ближний Восток, говоря, что она найдет любое время, когда в расписании конгрессмена найдется "окошко", и даже готова вылететь в Вашингтон, если так будет лучше. Когда встречу с ней, как и ожидалось, откладывают, она настаивает, звоня снова и снова, пока не получит назначение. Сама встреча обычно проводится с сотрудником (офиса конгрессмена). Но когда она приходит в офис, она снова настаивает на другой встрече - на этот раз с конгрессменом. Она повторяет эту процедуру по мере необходимости.



Можно утверждать, что встреча одной женщины с одним конгрессменом практически ни на что не влияет. Что, на первый взгляд, может быть так и есть. Но такое утверждение отражает неспособность понять, как работает конгресс. Если одному и тому же конгрессмену поступает двадцать пять звонков по одному вопросу, то персонал отмечает это, и офис конгресса начинает обращать на это внимание. Если звонков сто, то к ним относятся серьезно. Несомненно, в каждом избирательном округе для выборов в конгресс США есть сто активистов, желающих оказывать давление на конгресс по вопросу об отношениях с Израилем, а также о войнах и разрушениях, которые они принесли. Если бы каждый, рассерженный на Израиль, позвонил бы своим конгрессменам, то на Капитолийском холме была бы паника. Но серьезные волнения по поводу однобоких и опасных отношений - это именно то, что нужно. Одним из конкретных вопросов, которые необходимо поднять перед конгрессменами, - это явный и очевидный иммунитет сионистских фондов от необходимости регистрироваться в качестве иностранных агентов в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA) 1938 года. Российские средства массовой информации были вынуждены соблюдать этот закон, пусть даже они и не в состоянии продвигать политику, выгодную для Москвы. Израильское же лобби, которое даже пишет законы, выгодные своей наиболее привилегированной стране, освобождается от этого только потому, что конгресс и Белый дом боятся противостоять еврейскому могуществу.



Для активистов, которые идентифицируют себя с политическими партиями, подобным же образом было бы желательно оказать давление на делегатов на выдвигаемых в следующем году конвенциях. Хотя к ястребам-представителям Республиканской партии подходить таким образом будет почти наверняка трудно, демократы могут оказаться гораздо более восприимчивыми. В электоральной базе Демократической партии наблюдалась существенная критика Израиля - и не только со стороны "Отряда в Конгрессе" (Squad in Congress)*, большая часть которого теперь больше симпатизирует палестинцам, чем израильским оккупантам. Восстание сторонников партии, требующих открытого обсуждения "карт-бланш" Израилю, не немыслимо, и это действительно поколебало бы статус-кво.



Та же самая базовая формула работает и со СМИ. Отправьте редактору одно письмо с критикой Израиля, и вас проигнорируют. Отправьте письмо за письмом, и в конце концов может появиться статья. Если письма отправят сто подписчиков, то редакция начнет замечать. На самом деле, на протяжении последних пяти лет развитие событий в мейнстримовских средствах массовой информации шло именно в таком направлении. Разочарование в отношении Биньямина Нетаньяху и того ужаса, который он представляет, росло настолько, что джинн был выпущен из бутылки в том, что касается израильской "демократии". В результате теперь можно читать авторские и редакционные статьи, крайне критичные по отношению к Израилю даже в столпах истеблишмента, - таких как The New York Times. Но надо много, много больше.



Наконец, люди, которые хотят быть освобожденными от израильского ига, должны поддержать те организации, которые стремятся сделать именно это и находятся на переднем крае борьбы. Существует мой собственный "Совет за национальный интерес" (Council for the National Interes) t, а также "Если бы американцы знали" (If Americans Knew), "Вашингтонский доклад" (The Washington Report) и "Институт исследований ближневосточной политики" (IRMEP, Institute for Research: Middle Eastern Policy). Но это только для начала - те, кто дополняют деятельность ряда групп, занимающихся правами палестинцев. Такие сайты, как Институт Рона Пола (Ron Paul Institute) и Antiwar, также являются отличными источниками информации.



Все такие организации пользуются поддержкой активистов, которые готовы высказываться и протестовать против жестокого поведения израильских властей, особенно потому, что израильское лобби превратило Соединенные Штаты в соучастника военных преступлений еврейского государства. Все эти группы активно проводят семинары и выступления по всей стране, информацию о которых можно получить на их сайтах.



Таким образом, послание заключается в том, что израильское лобби является мощным, но оно не неуязвимо. Мы должны продолжать давить на конгресс, политические партии и средства массовой информации, если мы хотим когда-либо освободиться от израильского монстра. Мы должны сделать это и даже больше, потому что на карту поставлено само будущее нашей страны и то, какой нацией мы будем.



Об авторе: Филип Джиралди - Philip M. Giraldi - бывший сотрудник военной разведки и ЦРУ США, эксперт в сфере противодействия терроризму, работал около 20 лет в Турции, Италии, Германии и Испании. С 1989 по 1992 год был руководителем резидентуры ЦРУ в Барселоне. Был одним из первых американцев, вошедших в Афганистан в 2001 году. Владеет испанским, итальянским, немецким и турецким языками. В настоящее время - исполнительный директор Совета за национальный интерес (Council for the National Interest).



Публикуется с разрешения издателя.



Перевод Сергея Духанова.



*Группа из четырех женщин-конгрессменов, избранных на выборах в Палату представителей Соединенных Штатов в 2018 году, состояла из Александрии Окасио-Кортез из Нью-Йорка, Ильхан Омар из Миннесоты, Аянны Прессли из Массачусетса и Рашиды Тлейб из Мичигана. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1569842520

Новости Казахстана

- Нурлан Нигматулин поблагодарил за участие в организации и проведении парламентского форума в Нур-Султане

- Председатель Сената Д. Назарбаева: "Пора уходить от формализма"

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел личный прием граждан в общественной приемной "Nur Otan"

- Алихан Смаилов провел заседание Совета по взаимодействию с ОЭСР

- Кадровые перестановки

- Расширение Казахстанско-Иранского экономического сотрудничества

- "Казахстан, как и другие страны, должен бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения"

- Антимонопольный комитет прокомментировал предстоящее повышение цен на электричество в ВКО

- Медработники хотят отмены уголовной ответственности за врачебные ошибки

- Алматы готов к отопительному сезону